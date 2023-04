Brève. Nouvelles du Japon. Le printemps et la tradition

Dans le pays du soleil levant comme son nom l’indique le début du printemps est célébré le 3 février lorsque les cerisiers commencent à frémir mais encore de manière invisible. Il s’agit de Setsubun ou le début de la vie nouvelle après l’hiver et l’établissement imminent du printemps. Cette saison se caractérise par un instabilité météorologique, une alternance de pluies et de soleil avec de grandes variations de température qui s’appelle Lishun. En France en particulier les petits bouquets de muguet sont une tradition le premier du mois de mai bien après la date officielle du printemps. D’ailleurs comme au Japon la période d’instabilité météorologique est nommée celle des giboulées de mars avec parfois des chutes de neige tardive. Le premier mai est dans la presque totalité du monde la fête du travail, et ce jour est traditionnellement l’occasion de manifester contre les décisions gouvernementales considérées comme invariablement néfastes pour les travailleurs, cette fête étant issue d’une décision datant de 1889 pour lutter afin d’obtenir une réduction du temps de travail et l’instauration d’une journée de 8 heures (Wikipedia). Je n’ai personnellement pas le souvenir d’avoir célébré ce jour dans ma vie. Le Japon est aussi une exception car le Premier de Mai est un jour comme les autres et non férié. Seuls quelques manifestants bons enfants vont défiler calmement dans le quartier des ministères près d’Hibiya Park non loins du palais impérial sous le regard calme de la police. Le Japon célèbre le jour du travail au début du mois de novembre. Il y a au Japon un parti communiste représentant près de 10 % de l’électorat qui n’a jamais été associé au pouvoir décisionnel et ses membres se limitent à quelques manifestations dans les rue du même quartier des ministères. Aux Etats-Unis le premier de mai est considéré comme une fête « communiste » et c’est un jour comme les autres. Les Américains et les Canadiens se singularisent en fêtant le travail le premier lundi du mois de septembre, une décision datant de la même période, vers 1882.

Depuis quelques jours le jardin d’agrément de mon fils dans la banlieue ouest toujours dans la ville de Tokyo s’enorgueillit de muguet. Le citronnier est en pleine floraison et par un matin calme le parfum presque entêtant émanant de ces floraisons attirant de nombreux bourdons se mêle à celui du jasmin.

ans une autre partie de ce petit jardin floral il y a une fleur dont j’ignore le nom qui fleurit très tôt, à la fin du mois de février, et qui disparaît complètement au milieu du mois de mai, les fleurs meurent et les feuilles sont emportées par le vent. Si l’un des lecteurs de ce blog en connait le nom mon fils est intéressé. Il me semble que cette fleur fait partie de la famille des anémones mais mon cours de botanique de l’université est trop loin …