Politique énergétique des élites luxueuses et riches : un concept suicidaire

Dans une entrevue remarquable, mercredi, avec la présentatrice Laura Ingraham de Fox News, Norman Fenton, professeur émérite f’évaluation des risques à l’Université Queen Mary de London, a expliqué ce que signifie vraiment l’économie « carbone-neutre ». https://youtu.be/kg77Ngzf754 Rappelons-nous que la « carboneutralité » est le cri de ralliement de tous les grands gouvernements occidentaux et des organismes intergouvernementaux comme l’Agence internationale de l’énergie, la Banque mondiale et le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies IPCC/GIEC). Dans le contexte britannique, M. Fenton souligne que tous les aéroports, sauf Heathrow, Belfast et Glasgow, fermeront d’ici 2030. Personne ne prendra du tout l’avion d’ici 2050. Il n’y aura pas de nouvelles voitures à essence ou diesel d’ici 2030 et, d’ici 2050, l’utilisation des routes sera limitée à 60 % du niveau actuel. La nourriture, le chauffage et l’énergie seront limités à 60 % des niveaux actuels d’ici 2050, vous avez bien lu. Le bœuf et l’agneau ne seront plus au menu d’ici 2050.

Bon nombre des restrictions à la mobilité et à l’activité sociale seront réalisées par des « villes-15 minutes ». Selon Wikipédia, ce sont là des endroits où les nécessités et les services quotidiens, comme le travail, les magasins, l’éducation, les soins de santé et les loisirs, « peuvent être facilement accessibles en 15 minutes à pied ou à vélo de n’importe quel point de la ville ».

Le professeur Fenton a publié ses observations dans un fil Twitter qui a recueilli un nombre étonnant de points de vue – environ 3,3 millions – et qui a été suivi par l’entrevue de Fox News. Ces conséquences de la carboneutralité pour le Royaume-Uni et, par extension, pour le reste de l’Occident collectif, ne sont pas de simples conjectures de sa part. Elles sont tirées d’un document détaillé publié par UK FIRES, un programme de recherche financé par le gouvernement ( https://www.ukfires.org/wp-content/uploads/2019/11/Absolute-Zero-online.pdf ). Le programme expose la stratégie du gouvernement pour atteindre les objectifs de « carboneutralité d’ici 2050 » issue de la modification de la Loi sur les changements climatiques de 2019. La Loi a été appuyée avec enthousiasme par tous les partis politiques sans consultation publique et, étonnamment, sans débat sur les coûts et les avantages de cette loi.

Matt Ridley l’a dit à ses pairs de la Chambre des Lords : « Je suis vraiment choqué par la façon décontractée dont « l’autre endroit » [vraisemblablement la Chambre des communes] a hoché la tête par ce texte réglementaire [la modification de 2019 à la Loi sur les changements climatiques] lundi en engageant les générations futures à de vastes dépenses pour atteindre un objectif dont nous n’avons aucune idée d’atteindre technologiquement sans ruiner l’économie britannique et le paysage britannique ». Comment une économie de premier plan comme la Grande-Bretagne en est-elle venue à avoir des gouvernements (des deux côtés de la famille politique) qui promettent à leur peuple la misère et un avenir sans les libertés fondamentales que les Occidentaux tiennent pour acquises depuis plus de deux siècles ? Ceci, il convient de le noter, se passe dans le pays qui vante la Magna Carta de 1215, le premier document à mettre par écrit le principe que le roi et son gouvernement n’étaient pas au-dessus de la loi. Comment la peur d’une prétendue « urgence climatique » pousse-t-elle une élite dirigeante de quelque idéologie que ce soit à imposer des politiques énergétiques draconiennes qui promettent à leur peuple un retour au niveau de vie préindustriel ?

Bonnes intentions et croyances luxueuse

En s’appuyant sur des modèles climatiques peu recommandables et sur un tableau de réchauffement planétaire en crosse de hockey, les décideurs occidentaux nous assurent que « la fin est proche ». On nous dit qu’il s’agit d’un « consensus scientifique », une vérité établie que la BBC, par exemple, détient de telle sorte qu’elle ne voit pas la nécessité de permettre des opinions contraires sur aucune de ses émissions. Michael Crichton avait absolument tort, à cet égard, lorsqu’il a déclaré :

« Je considère la science consensuelle comme un développement extrêmement pernicieux qui devrait être stoppé. Historiquement, la revendication du consensus a été le premier refuge des canailles ; c’est une façon d’éviter le débat en prétendant que la question est déjà réglée. Chaque fois que vous entendez le consensus des scientifiques s’entendre sur quelque chose, prenez votre portefeuille, parce que vous allez payer. Soyons clairs : le travail de la science n’a rien à voir avec le consensus. Le consensus est l’affaire de la politique, les plus grands scientifiques de l’histoire sont formidables précisément parce qu’ils ont rompu avec le consensus. La science du consensus n’existe pas. S’il s’agit d’un consensus, ce n’est pas de la science. Si c’est de la science, ce n’est pas un consensus. Point final ».

Qu’est-ce que les croyances luxueuses ont à voir avec le « consensus scientifique » proclamé sur les changements climatiques ? Rob Henderson, qui a inventé le terme, l’a défini comme « des idées et des opinions qui confèrent un statut aux riches à très peu de frais, tout en ayant un impact sur la classe inférieure ». Il s’agissait d’une mise à jour sur la théorie centenaire de consommation remarquable du sociologue Thorstein Veblen. Veblen a dépeint avec ironie une « classe de loisirs » superficielle et matérialiste, obsédée par les vêtements, les voitures, les biens de consommation et l’ascension sociale. Mais aujourd’hui, soutient Henderson, « parce que les biens matériels sont devenus un signal plus évident de la position sociale et des ressources économiques, les riches ont découplé le statut social des biens et l’ont rattaché aux croyances ».

Avec la croissance économique rapide sur le dos du capitalisme moderne, les biens matériels sont devenus relativement moins chers avec la richesse accordée à une masse beaucoup plus large de la population. Par conséquent, la signalisation de la vertu et les croyances de luxe dominent maintenant le comportement de l’élite tandis que la consommation évidente de biens et services joue un rôle moindre ou est même mal vue. La valeur morale d’une personne aujourd’hui est liée à ses croyances de luxe, dont la « lutte contre le changement climatique » est le couronnement. Alors que les riches peuvent conduire leurs Teslas « propres », les gens ordinaires peuvent faire du vélo ou prendre les transports en commun dans un monde plus vertueux. Les enfants de la haute bourgeoisie, chargés d’apprendre les principes de la nouvelle gauche ( https://www.hoover.org/research/rise-new-old-left ), sont sans surprise les troupes de choc moral de l’alarmisme climatique. Convaincus de leur cause, ils jettent de la soupe de tomate sur des chefs-d’œuvre d’art et se collent au sol pour empêcher la circulation et incommoder la population générale de vaquer à ses occupations quotidiennes et de payer les factures. Ils le font sans la moindre gêne, voire en empêchant les ambulances de transporter les blessés ou les malades à l’hôpital. La plus grande cause de « sauvetage de la planète » l’emporte sur tous, y compris les besoins de la population générale en matière de chaleur, de mobilité et de nourriture abordable (qui dépend d’engrais bon marché). En effet, l’économie nette zéro menace les fondements mêmes de la civilisation moderne.

Les politiciens de toutes allégeances trouvent facile de s’attacher à la grande croisade morale pour sauver la planète et gagner le pouvoir. Tendre vers les plus véhéments plutôt que de servir les intérêts matériels de la majorité semble être le ticket gagnant. Si le grand essayiste H. L. Mencken avait raison de considérer la politique pratique comme le moyen « de garder la population alarmée (et donc revendiquant de la conduire à la sécurité) en la menaçant d’une interminable série de vagabonds, tous imaginaires », il y a un corollaire : si un lutin errant, c’est-à-dire l’« urgence climatique », a déjà été entièrement évoqué au fil des décennies de répétitions dans les médias de masse, il est plus facile de s’en inspirer pour que la « clameur pour la sécurité » donne de bons résultats dans les urnes. Les soi-disant partis conservateurs tentent même de surpasser les partis libéraux – comme en Grande-Bretagne – pour défendre la cause.

L’obsolescence intrinsèque des croyances du luxe

Les croyances de luxe viennent avec une obsolescence intégrée en raison de leur, bien, luxe. Le coût des politiques climatiques radicales devient de plus en plus évident, « même pour les Européens ». La poussée politique massive pour les véhicules électriques à travers l’Ouest offre un exemple éclairant de croyances de luxe et leurs coûts sur le consommateur moyen.

Alors que les politiques idéologiques vertes – la croyance de luxe dominante de l’Allemagne – déciment l’économie du pays, les avertissements d’un désastre social et économique par les observateurs locaux se sont multipliés ces dernières années. Dans un entretien accordé il y a quelques semaines, le président de longue date du Conseil économique de la CDU et ancien membre du conseil d’administration d’Audi et de Daimler, le professeur Kurt Lauk, a accusé le ministre fédéral de l’Economie, Robert Habeck (chef du parti des Verts), d’hostilité technologique. « L’anti-technologie émanant du ministère du Commerce est insupportable. Partout où nous sommes ou étions des leaders sur le marché mondial, nous avons entrepris de l’abolir. Depuis plusieurs années, on travaille fort pour détruire cet avantage concurrentiel de l’industrie allemande ou pour le céder à d’autres nations. L’avantage technologique des constructeurs allemands grâce à 150 ans d’expérience avec le moteur à combustion, les transmissions, etc… est abandonné sans se soucier des conséquences. » Signalant le caractère inabordable des véhicules électriques, il a déclaré : « Nous nous heurtons à un énorme conflit social avec cette politique idiote et singulière de conduite à piles électriques ».

La décision récente de l’UE d’autoriser la vente de voitures à combustion interne utilisant la technologie des « e-fuels », carburants électroniques (elle-même non éprouvée et très coûteuse) après 2035, plutôt que l’interdiction pure et simple suggérée à ce moment-là, marque un recul important. Les objections de dernière minute des gouvernements allemand, polonais et italien suggèrent que la destruction suicidaire imminente de la base industrielle de l’Europe se fait de plus en plus sentir malgré les croyances de luxe des dernières décennies.

De l’autre côté de l’Atlantique, les rapports VERGE (https://www.theverge.com/2023/4/10/23677157/ev-rules-epa-emission-standards-biden-ice-gas-car-end ) de l’Environmental Protection Agency des États-Unis prévoient d’annoncer de nouvelles normes d’émissions rigoureuses pour forcer l’élimination progressive de l’essence pour les voitures motorisées tout en stimulant la vente de véhicules électriques pour répondre aux objectifs de la politique climatique de l’administration Biden. « Jusqu’aux deux tiers » des voitures vendues sont censées être des véhicules électriques d’ici 2032. Malgré la pression incessante pour les véhicules électriques, la classe ouvrière n’a que très peu de possibilité d’achat. Dans un récent sondage Gallup publié il y a quelques semaines seulement 2 % des personnes consultées qui ne sont pas des étudiants affirment posséder actuellement un véhicule électrique et seulement 9 % disent qu’ils « envisagent sérieusement » d’en acheter un. Les résultats ne sont pas meilleurs pour l’ensemble de la population : seulement 4 % en possèdent un et 12 % disent qu’ils envisagent sérieusement d’en avoir un.

L’Energy Policy Institute de l’Université de Chicago, en collaboration avec l’AP-NORC, mène une enquête annuelle sur les attitudes climatiques ( https://apnorc.org/wp-content/uploads/2023/04/EPIC-factsheets.pdf?mc_cid=ab61f40bf8&mc_eid=cb7b3005ca ). L’enquête de cette année révèle que les changements climatiques sont moins urgents, pas plus. La part de ceux qui attribuent les changements climatiques aux humains, par opposition aux changements naturels dans l’environnement, est passée de 60 % en 2018 à 49 % aujourd’hui. Et là où c’est le plus important c’est mettre son argent là où est la bouche, « la part des répondants qui seraient prêts à dépenser leur propre argent pour lutter contre les menaces climatiques a également piqué du nez » selon les résultats du sondage. Il choquerait les croyants privilégiés d’aujourd’hui de luxe que juste 38 pour cent des Américains soutiendraient une taxe de carbone de seulement 1 $ sur leurs factures d’énergie chaque mois. Et c’est 14 points de pourcentage de moins que lorsqu’on leur a posé la même question il y a deux ans.

Il n’est pas surprenant que le fil Twitter du Prof. Norman Fenton ait obtenu plus de 3 millions de vues et que l’un des présentateurs de nouvelles les plus populaires d’Amérique l’ait interviewé. La croyance de luxe d’aujourd’hui, la carboneutralité et la croisade climatique, semble s’effondrer sous nos yeux.

Article de Tilak Doshi paru sur le site Forbes :https://www.forbes.com/sites/tilakdoshi/2023/04/15/luxury-beliefs-and-energy-policy-the-fatal-conceit/?sh=421cbb54eaa5 Tout est dit et l’Occident disparaîtra dans la régression, d’autant plus rapidement que les classes moyennes seront taxées lorsque la taxe « carbone » sera mise en place dans les divers Etats occidentaux. Un article de H16 précise que le montant de cette taxe sera de l’ordre de 400 euros en France par an et par ménage fiscal ! Ce qui ressort des sondages de l’AP-NORC indique que la bouche est plus importante que le climat. Cette taxe carbone contribuera donc à l’appauvrissement généralisé de la population. Ça laisse rêveur.