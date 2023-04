La pute de la République 

J’ai toujours eu un immense respect pour les prostituées. Ce sont des femmes indispensables pour la société quoiqu’en pense le ministre de l’intérieur animé de préjugés rétrogrades. Jésus n’a-t-il pas vécu en couple avec une prostituée de Jérusalem avec laquelle il eut deux enfants selon les évangiles apocryphes soigneusement ignorés par les papes car il s’agissait de faits délictueux selon les critères définis par les docteurs de la foi. Les prostituées du quartier « chaud » de la presqu’île de Lyon m’on aidé à survivre lorsque j’étais étudiant à l’université. Je donnais en effet des répétitions de math, physique et chimie à des collégiens tous enfants de ces dames qui ignoraient l’identité de leur père. Elles considéraient qu’elles faisaient partie de la lie de la société et que leur devoir était de sortir leur enfant de cette fange. Piètre image qu’elles se donnaient à elles-mêmes. J’étais rétribué avec des billets de 100 francs fraichement acquis de leurs clients.

Si Brassens a loué les vertus des prostituées il ne fut malheureusement le seul à les mentionner dans ses magnifiques chansons proches des plus beaux poèmes de la langue française. Bref, après une longue absence de ce quartier de Lyon le hasard fit que j’acquis un appartement sis au quatrième étage d’un immeuble du dix-huitième siècle et situé dans une « rue à putes ». Deux de ces travailleuses du sexe opéraient dans cet immeuble partagé également par un bijoutier. Ces deux dames respectables venaient me rendre visite régulièrement et elles apportaient une bouteille de champagne d’excellente facture et les petits fours provenant de la meilleure pâtisserie du quartier. Et elles me racontaient leur vie, leur passé et leur perspective du futur.

Beaucoup de bourgeoises bon chic bon genre n’arriveraient pas à atteindre l’humanité de ces dames bien qu’allant à la messe tous les dimanches. Et pourtant la république, dans sa grande mansuétude a désigné jadis une pute de la république, victime d’avanies invraisemblables mais tout aussi comparables à la pute la première venue d’un rue sombre et étroite où les clients d’un plaisir éphémère se glissent discrètement, qu’il s’agisse de directeurs de banque ou même de médecins selon les dires de ces deux voisines devenues presque des amies.

Tous ces souvenirs m’ont remémoré la sombre histoire de Christine Deviers-Joncour, la pute numéro un de la république. Cette femme a subi les pires vexations, l’emprisonnement pour refus de parler, trainée dans la fange du fossé le plus sordide, persécutée, haïe par les médias, bref, un gros furoncle sur le ventre obèse des privilégiés de la république qui profitent du système pour empocher l’argent des contribuables sans aucune espèce de scrupule. Je ne me souviens plus trop de l’affaire Elf ni du scandale des frégates vendues à Taïwan mais il est réel que toute une escouade de très hauts membres de la république, la plus grande pute qui puisse se trouver dans l’hexagone, on trempé leur pinceau dans l’ignominie. Je conseille à mes lecteurs de voir cet entrevue réalisée par TVL ici : https://www.youtube.com/watch?v=Hr_H4afj0_A et je leur souhaite une audition heureuse. Car il est urgent de débarrasser la France, mon pays natal, de tous ces parasites pourris, corrompus jusqu’au président qui se sent dans ce parfum délétère dans son univers de pourriture généralisée. Viva la Revolucion !!!