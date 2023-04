Brève. Souvenirs de la mer et de l’air

Il y a quelques jours j’avais énuméré tous les aéroports d’où j’avais embarqué sur un aéronef. J’ai au cours du vol depuis Auckland versTokyo survolé l’archipel du Vanuatu puis de loin les îles Mariannes. A resurgi alors dans mes souvenirs trois aéroports d’où j’ai embarqué sur un avion : Incheon, la nouvelle installation aéroportuaire de Séoul, Palau, une île perdues à l’est des Philippines et enfin Saïpan au nord de l’île de Guam, dans l’archipel des Mariannes. Ces oublis portent donc à 80 cette liste qui ne prétend pas être exceptionnelle. Enfin, j’ai compris que les directives presque disciplinaires qui sont parfois imposées aux passagers ne dépendent que du bon vouloir du commandant de bord qui est le maître absolu à bord, un poste tout aussi important que celui du capitaine d’un bateau au long cours d’autrefois. Finalement un bateau propulsé par le vent ou un avion volant à 38000 pieds génèrent des êtres se considérant supérieurs s’étant arrogé le droit de vie ou de mort sur tous leurs subalternes. Les temps n’ont donc pas changé …

Cette revue d’aéroports a confirmé mon goût pour les îles. Honshu au Japon est une grande île et je n’ai pas compris quelle était l’origine de cette attirance bien que je n’aie jamais été un navigateur chevronné. En dehors d’un petit dériveur avec lequel j’éprouvais beaucoup de plaisir à régater, je n’ai fait qu’un périple dans les Caraïbes avec un vieil américain originaire de Boston qui avait construit lui-même son voilier de 45 pieds, une belle bête de mer, ce qui me permit de découvrir Saint-Kitts et Nevis ou encore Saint-Barthélemy. À une époque où toute l’électronique n’existait pas je suis resté un terrien … Et La Mer qu’on Voit Danser … ne fut en définitive qu’un univers mystérieux et souvent hostile que je n’aurai jamais maîtrisé pleinement.

Et aussi : vu sur la toile ces deux derniers jours :

