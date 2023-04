La Grande-Bretagne a décidé de classer l’énergie nucléaire dans la catégorie « renouvelable »

Alors que le gouvernement britannique vient de se rendre à la dure réalité du choix désastreux des énergies dites renouvelables pour la production domestique d’électricité afin d’attirer les investisseurs dans son vaste programme de transition énergétique, l’énergie nucléaire a été classée parmi les énergies renouvelables. C’est une conséquence prévisible du « Brexit » puisque la Grande-Bretagne ne se soucie plus des injonctions de la Commission européenne. Ces investisseurs respecteront ainsi les critères ESG qui classent toujours cette énergie parmi les plus polluantes et dangereuses. Il est vrai que l’énergie nucléaire civile doit redorer son image ternie depuis des lustres par l’utilisation de l’arme nucléaire deux fois au Japon en 1945 par les Américains puis par la multitude d’essais nucléaires atmosphériques. L’association nucléaire civil et nucléaire militaire reste donc un stéréotype profondément imprimé dans le susbconscient, mémoire entretenue par les organisations non gouvernementales qui n’ont pas modifié leur point de vue depuis leurs premières actions d’opposition aux essais nucléaires souterrains en Alaska. L’urgence climatique dont se sont emparé ces organisations n’a pas été perçue comme une opportunité pour reconsidérer l’énergie nucléaire civile dans le schéma de la transition énergétique. Or le but de ce projet largement partagé par les pays occidentaux est d’atteindre une réduction des émissions de CO2 afin de satisfaire les exigences des organismes onusiens préoccupés par le climat.

L’opinion publique britannique ne remet pas en cause les choix du gouvernement. L’énergie nucléaire civile est entrée dans les faits et les projets ambitieux sont en cours de réalisation sur les sites de Sizewell et Hinkley Point. D’autres sites sont en cours d’étude, notamment Heysham et Hartlepool. L’énergie nucléaire civile en Grande-Bretagne est une vieille histoire puisque le premier réacteur nucléaire producteur d’électricité de l’Occident fut connecté au réseau en 1956, succédant de peu à celui d’Obninsk en Union Soviétique (1954). Ces deux installations de faible puissance, 5 MW, étaient destinés à produire du plutonium à usage militaire. Depuis le début du conflit ukrainien les prix de l’énergie ont conduit le gouvernement britannique à décider d’accélérer le développement de cette énergie considérant que d’une part il entrera dans le cadre général de réduction des émissions de carbone et qu’il sera considéré comme renouvelable dans la mesure où la deuxième étape de ce programme consistera à développer les « breeders », comprenez les réacteurs à neutrons rapides puisque cette technologie produit plus de combustible qu’elle n’en consomme.

De plus le pragmatisme britannique a conduit à organiser un programme international pour le développement de cette filière. L’ensemble de ce programme a été confié à EDF, l’opérateur de toutes les unités de production électrique d’origine nucléaire du Royaume, en collaboration étroite avec Rosatom pour l’enrichissement de l’uranium, CNNC en Chine pour une partie de l’ingénierie, Mitsubishi et Sumitomo pour la fourniture des cuves. Les projets de Sizewell et Hinkley Point sont donc de nature internationale, EDF restant le maître d’oeuvre. Ce choix des Britanniques a pour but de réduire les coûts du projet sans faire appel aux contribuables. L’autre raison qui a motivé les décideurs britanniques est le total fiasco des énergies renouvelables, éolien en particulier, qui n’a pas réussi à satisfaire la demande en énergie malgré le coût global prohibitif de cette forme d’énergie. Les organisations non gouvernementales britanniques se sont donc rendues à l’évidence : en ces temps de difficultés financières et sociales les énergies renouvelables relèvent du rêve idéologique déconnecté de la réalité.

Le partenariat avec la Chine représente une garantie pour le futur car, forte de 150 projets en cours et planifiés ce pays apportera en outre son expertise dans la filière des petits réacteurs modulaires. Tous les autres pays du monde, à l’exception de la Russie en sont encore aux projets sur le papier. L’approche des petits réacteurs modulaires correspond également à la même préoccupation de réduction des coûts globaux. Enfin la réussite de la Chine dans la construction des deux EPRs de Taishan en collaboration avec EDF a conduit la Grande-Bretagne à opter pour 4 EPRs dans une première étape.

En ce qui concerne la France le projet de construction d’au moins 8 EPR pour remplacer les plus « vieilles » installations dont la durée de vie pourrait être prolongée de 30 ans, risque de ne jamais voir le jour. En effet les caisses de l’Etat français sont désespérément vides et le montant total de la dette de la France va faire fuir les investisseurs car il faudra emprunter sur les marchés pour concrétiser ce projet stupide de renouvellement d’une partie du parc nucléaire existant. Seule une approche similaire au choix des Britanniques aura quelque chance de réussite et quant aux SMR ce seront les Chinois qui les vendront clé en main … avec leur avance de dix ans par rapport à tous les autres pays du monde dans ce domaine.