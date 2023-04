L’aéroport de Papeete-Faa’a : retour d’expérience

Oh ! Je sais on va m’accuser de complotiste mais je m’en moque. J’ai vécu une expérience très intéressante qui a nécessité plusieurs heures de réflexion, une expérience vécu à l’aéroport de Tahiti-Faa’a en zone internationale. Je me rendais à Tokyo via Auckland sur un vol exploité par Air New-Zélande et j’étais censé arriver à Tokyo environ 20 heures plus tard. Il n’y avait pas d’autre choix puisqu’Air-New-Zélande est la seule compagnie aérienne assurant régulièrement cette liaison pour l’instant avec AirCalin mais comportant une escale de plusieurs jours. L’analyse de cet événement m’a conduit d’abord à énumérer tous les aéroports que j’ai fréquenté dans le monde depuis l’âge de 15 ans. Vous vous ferez une petite idée de l’ampleur de ce qui m’est arrivé ce mercredi 19 avril au milieu de la nuit à Faa’a car il m’a paru important de commencer par cette sorte de préambule avant de narrer les faits dont j’ai été victime à mon insu. J’ai fréquenté 78 aéroports dans le monde et l’énumération ne comptabilise pas le nombre de fois où je m’y trouvais pour embarquer. Par exemple l’aéroport de Tokyo-Narita est celui d’où j’ai le plus souvent embarqué, près d’une quarantaine de fois en 18 ans. Cette liste est un peu désordonnée mais peu importe.

JFK Airport, Washington-National, Washington-Dulles, Atlanta, Birmingham (Alabama), Los Angeles, San Francisco, Denver, Orlando, San Diego, Las Vegas, Montréal, La Paz (Californie du Sud, Mexique), Saint-Martin, Pointe-à-Pitre, Marie-Galante, Lyon Saint-Exupéry, Orly, Roissy, Marseille, Nice, Clermont-Ferrand, Calvi, Ajaccio, Tunis-Carthage, Douala, Garoua (Cameroun), Dakar, Réunion, Maurice, Mayotte, Nosibé (Madagascar), Zürich, Genève, Berlin-Ouest (à l’époque du blocus de Berlin), Dublin, Londres-Heathrow, Londres-Gatwick, Aberdeen, Oslo, Stockholm, Keflavik (Islande), Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife-Nord, Tenerife-Sud, La Palma, Madrid, Barcelone, Alicante, Bilbao, Koweit-City, Moscou, Tokyo-Aneda, Tokyo-Narita, Ishigaki Jima, Hong-Kong, Shanghai, Bangkok, Trat (Thaïlande), Sydney, Cairns, Brisbane, Perth, Melbourne, Port-Vila, Tanna et Luganville (Vanuatu), Nandi, Suva et Levuka (Fiji), Nouméa, Papeete, Honolulu, Nuku-Hiva et Hiva-Oa (Marquises) et pour compléter cette liste : aéroclub de Montélimar, aéroclub de Ua-Huka (Marquises) et aéroclub d’Ajaccio. Il était intéressant de mentionner ces trois aéroclubs car contrairement à ce que l’on peut croire faire de l’« avion-stop » sur de courtes distances est une possibilité envisageable et gratuite. Il faut s’y prendre un peu à l’avance, contacter l’aéroclub, avoir du temps devant soi et surtout ne pas s’encombrer de bagages.

Je n’ai jamais vécu de problèmes d’embarquement dans aucun des aéroports cités, jamais, je le répète, et pourtant j’ai vécu ce genre de situation très lourde de conséquences ce mercredi 19 avril au milieu de la nuit sur un vol Papeete-Auckland-Tokyo Narita, un vol plutôt long, 16 heures de vol, car l’itinéraire est beaucoup plus long qu’une liaison directe normalement assurée par la compagnie Air-Tahiti qui a décidé d’emmerder ses clients car il n’y a plus de liaisons directes depuis Tokyo vers Paris via la Sibérie depuis les événements d’Ukraine. Tant que cette « opération spéciale » russe ne sera pas terminée, depuis Tahiti on se rendra à Paris via Los Angeles ou San Francisco, c’est plus long et beaucoup plus coûteux. Bref, après avoir passé la sécurité, un mauvais signe car mes chaussures entièrement en cuir et polymères firent réagir le portique de sécurité ce qui ne m’était jamais arrivé depuis que je n’utilise que ce type de chaussures de marque Merrell que l’on ne trouve qu’au Japon. Je commençais à m’énerver car j’avais tout simplement soif ! C’était peut-être un signe avant-coureur de ce qui allait m’arriver ensuite, une situation totalement surréaliste que je n’avais jamais vécu auparavant au cours de mes nombreux périples aériens.

J’ai acheté un pack de bière dans la duty-free shop et je me suis installé dans le patio pour fumer quelques cigarettes en bavardant avec des australiens ou ou des néo-zélandais un peu vulgaires qui se vantaient les uns les autres des exploits totalement inintéressants qui avaient émaillé leur séjour en Polynésie française. Durant l’heure et quinze minutes d’attente pour embarquer je bus trois canettes de bière et imprudemment je laissais les canettes vides au sol avant l’aller les disposer dans une poubelle. Ce fut une maladresse de ma part, je le reconnais volontiers, mais l’un de mes interlocuteurs utilisa l’une de ces canettes vides comme cendrier car il fumait aussi. Comme j’ai coutume de le faire depuis déjà beaucoup d’années je me suis présenté au dernier contrôle le bon dernier et en arrivant dans l’avion, un des membres de l’équipage m’a prié de retourner chez moi. Le commandant de bord ayant décidé que je n’étais pas le bienvenu car j’avais bu trois bières en attendant pendant plus d’une heure l’embarquement. On m’a dit d’aller le lendemain au bureau d’Air-New-Zélande pour changer mon billet pour le surlendemain. Ma valise avait été enregistrée pour Tokyo. Pourtant particulièrement calme et ne présentant aucun signe d’ébriété je suis reparti. L’un des membres de l’équipage me dit que pour ma valise il n’y aurait aucun problème.

Et en effet ma valise m’attendait dans le local où on récupère normalement ses bagages. C’est alors que j’ai tenté de comprendre ce qui m’était arrivé et c’est un long cheminement que d’aucun pourront considérer comme relevant de la fiction ou de mon imagination. J’ai envisagé qu’il y avait des caméras de surveillance connectées à un logiciel de reconnaissance faciale puisque tous les passeports comprennent une photo digitalisée. Hypothèse délirante dans un petit aéroport comme celui de Faa’a. En réalité dans l’équipe du chef d’escale de la compagnie Air-New-Zélande il y a des limiers qui repèrent les personnes buvant des boissons alcoolisées comme de la bière. Or pour monter à bord de l’avion la tolérance alcoolique est « zéro ». Ceci explique pourquoi ma valise n’avait jamais été mise en soute. Je suis allé chercher un nouveau billet ce matin pour embarquer au cours de la nuit prochaine et j’ai dit à l’employée de l’agence Air-New-Zélande qu’il n’y avait aucun panneau indiquant cette tolérance zéro dans la salle d’embarquement et qu’aucune information ne figurait sur le billet. Ceci est illégal et mon fils à Tokyo m’a dit que faire un procès à cette compagnie aérienne n’en valait pas la peine …