Allemagne : la fin du nucléaire, le début du déclin irréversible de l’économie

Ce samedi 15 avril 2023 la fermeture définitive des trois derniers réacteurs nucléaires PWR commerciaux allemands, Isar 2, Emsland et Neckarwestheim 2, marque une étape irréversible vers le déclin inévitable de l’économie allemande. Les conséquences sur l’avenir de l’Union européenne sont redoutables. Je ne lis pas ni ne regarde les médias de grand chemin français mais il s’agit d’un événement considérable. Voici la traduction d’un article paru sur le site World Nuclear News qui relate l’histoire de l’énergie nucléaire allemande. Bonne lecture.

Qu’est-ce qui se passe?

Les trois derniers réacteurs nucléaires en service en Allemagne ont été définitivement fermés le 15 avril. Isar 2, Emsland et Neckarwestheim 2, tous des réacteurs à eau sous pression, devaient mettre fin à leur vie utile à la fin de l’année dernière, mais ont été autorisés à prolonger leur durée de vie pour l’hiver en raison de problèmes de capacité énergétique à la suite de la guerre Russie-Ukraine.

Comment nous en sommes arrivés là – une chronologie

Les fermetures finales de ce week-end sont en préparation depuis plus de 20 ans et sont le résultat de décisions prises par différents gouvernements de coalition dans le pays.

1960/70 : l’Allemagne est depuis de nombreuses années un leader mondial de l’énergie nucléaire, la centrale nucléaire expérimentale de Kahl étant la première à produire de l’électricité lorsqu’elle est entrée en service en 1960 avec plus de 30 réacteurs de puissance et expérimentaux en service dans les trois décennies suivantes. Comme le dit le document d’information de l’Association nucléaire mondiale sur l’Allemagne : « Le soutien allemand à l’énergie nucléaire a été très fort dans les années 70 après le choc pétrolier de 1974, et comme en France, il y avait une perception de vulnérabilité concernant l’approvisionnement en énergie ».

Années 80/90 : l’accident de Tchernobyl a entraîné un changement des attitudes publiques et politiques à l’égard de l’énergie nucléaire et la dernière nouvelle centrale nucléaire a été mise en service en 1989. Lorsque le pays a été unifié en 1990, tous les réacteurs de conception soviétique dans l’ancienne Allemagne de l’Est ont été déclassés – cinq unités VVER-440 à Greifswald, plus l’unité 6, qui a été achevée mais non exploitée, et la construction d’une centrale VVER-1000/V-320 de Stendal a été arrêtée.

1998 : formation d’un gouvernement de coalition entre le Parti social-démocrate et le Parti vert, issu en partie du mouvement anti-nucléaire. À l’époque, il y avait 19 réacteurs nucléaires en exploitation en Allemagne. L’accord des partis politiques comprenait un engagement à modifier la loi pour éliminer progressivement l’énergie nucléaire.

2001 : Après plus de deux ans de pourparlers et de négociations, le gouvernement allemand et les principales sociétés énergétiques ont signé un accord de compromis fixant à 2623 milliards de kWh la production à vie des 19 réacteurs en exploitation, limiter la durée de vie des réacteurs à 32 ans en moyenne. Elle a également interdit la construction de nouvelles centrales nucléaires et introduit le principe du stockage sur place du combustible usé.

2009 : Le nouveau gouvernement de coalition démocrate-chrétien (CDU) et démocrate-libéral (FDP) s’est engagé à annuler la politique d’élimination progressive. L’année suivante, un accord a été conclu pour accorder des prolongations de huit ans à partir des dates convenues en 2001 pour les réacteurs construits avant 1980 et des prolongations de 14 ans pour les réacteurs ultérieurs. L’accord comprenait de nouvelles mesures fiscales et des subventions pour les énergies renouvelables en retour.

2011 : Les événements de Fukushima ont conduit le gouvernement allemand à annoncer un moratoire immédiat de trois mois sur les plans de l’énergie nucléaire et puis la chancelière Angela Merkel a décidé que toutes les centrales nucléaires d’avant 1980 devraient être fermées immédiatement – avec une unité déjà à longL’arrêt à terme s’élève à 8336 MWe, soit environ 6,4% de la capacité du pays. Bien que l’examen des 17 réacteurs de la mission Reaktor-Sicherheitskommission ait donné une assurance de sûreté, le gouvernement a décidé de relancer la politique d’élimination progressive du gouvernement précédent et de fermer tous les réacteurs d’ici la fin de 2022. Le Bunderstag a adopté les mesures par 513 voix contre 79 en juin 2011 et a approuvé la construction de nouvelles centrales au charbon et au gaz ainsi qu’une expansion rapide des énergies renouvelables – un ensemble de politiques connu sous le nom d’Energiewende.

2022 : La guerre de la Russie avec l’Ukraine a poussé à repenser, ou du moins à retarder, l’élimination progressive de l’énergie nucléaire avec la flambée des prix de l’énergie et la fin de l’approvisionnement en gaz de la Russie, suscitant des craintes de pannes d’électricité et de questions de sécurité énergétique. Après un « test de résistance » de la grille en septembre 2022, le gouvernement de coalition – qui comprend le Parti vert – a accepté de maintenir Emsland, Isar 2 et Neckarwestheim 2 en attente jusqu’à la mi-avril 2023.

Qu’a dit le gouvernement allemand ?

Steffi Lemke, Ministre fédéral de l’Environnement et de la Sûreté nucléaire, a déclaré que l’élimination progressive a rendu le pays « plus sûr » en déclarant « avec la fermeture des trois dernières centrales nucléaires, nous entrons dans une nouvelle ère de production d’énergie. Continuons donc à travailler sur des solutions pour un dépôt nucléaire et consacrons toute notre énergie à l’expansion des énergies renouvelables ».

Robert Habeck, ministre fédéral de l’Économie et de la Protection du climat, a déclaré que l’élimination progressive mettait en œuvre la décision du gouvernement de 2011 et a déclaré que « la sécurité de l’approvisionnement énergétique en Allemagne est et restera garantie… l’expansion massive des énergies renouvelables en particulier apporte une sécurité supplémentaire. En 2030, nous voulons produire 80% de l’électricité en Allemagne à partir d’énergies renouvelables ». La priorité était désormais de « terminer l’élimination progressive en toute sécurité, y compris le démantèlement, et de faire progresser la recherche d’un dépôt pour les déchets radioactifs de haute activité et de solutions permanentes pour les déchets radioactifs de basse et moyenne activité ».

Que suggèrent les sondages d’opinion au public allemand ?

Selon un sondage d’opinion réalisé pour le radiodiffuseur ARD, six personnes sur dix dans le sondage DeutschlandTrend s’opposent à l’élimination progressive du nucléaire avec 34% en faveur. Cela se compare aux chiffres de juin 2011, où 54 % pensaient que la politique était correcte et 43 % s’y opposaient, selon ARD.

Combien d’électricité les centrales nucléaires pourraient-elles produire?

Pour ne prendre qu’un exemple, Isar 2, son opérateur Preussen Elektra, a déclaré que chaque année elle produit environ 11 milliards de kWh d’électricité, assez pour alimenter 3,5 millions de foyers pendant une année, et en faisant économiser près de 10 millions de tonnes de CO2. Selon l’Association nucléaire mondiale, les trois réacteurs qui ont été fermés ce week-end, sur une durée de vie de moins de 35 ans, ont des facteurs de charge supérieurs à 90 % et produit 32,6 TWh d’électricité.

Réaction à l’élimination progressive

Le président du Forum nucléaire suisse, Hans-Ulrich Bigler, a déclaré : « Il est regrettable que l’Allemagne, l’un des principaux pays producteurs d’énergie nucléaire au monde, abandonne cette technologie en raison d’une décision du gouvernement en pleine crise internationale de l’énergie et du climat. Les travailleurs des centrales nucléaires allemandes peuvent être fiers. Grâce à leur travail, ils ont fourni de manière fiable de l’électricité à l’Allemagne et aux pays voisins au cours des dernières décennies, tout en évitant plusieurs milliards de tonnes d’émissions de CO2 ».

Il a ajouté : « L’année dernière, nous avons pu constater que l’élimination progressive de l’énergie nucléaire et la perte de capacités de gaz ont également été compensées par une production d’électricité plus dommageable pour le climat à partir du charbon. Ce n’est pas un bon signe pour la protection du climat en Europe ».

Lettre ouverte au chancelier allemand Olaf Scholz signée par deux douzaines de scientifiques et lauréats du prix Nobel, via Replanet : « Compte tenu de la menace que représente le changement climatique pour la vie sur notre planète et de la crise énergétique évidente dans laquelle l’Allemagne et l’Europe se trouvent en raison de l’indisponibilité du gaz naturel russe, nous vous demandons de continuer à exploiter les dernières centrales nucléaires allemandes. « Nous saluons les efforts du gouvernement allemand pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en Allemagne, un pays d’importance économique et politique particulière en Europe, conformément aux accords internationaux. Cependant, en 2022, les objectifs d’émissions de CO2 ont été dépassés de 40 millions de tonnes en raison de l’utilisation accrue des centrales au charbon résultant des réductions nécessaires de la consommation de gaz naturel… « Les centrales nucléaires d’Emsland, d’Isar II et de Neckarwestheim II ont fourni un total de 32,7 milliards de kilowattheures d’électricité à faibles émissions en 2022. Les ménages privés allemands ont récemment consommé en moyenne 3190 kWh d’énergie électrique par an. Cela signifie que ces trois centrales peuvent fournir plus de 10 millions, soit un quart des ménages allemands, en électricité. La réduction des besoins en électricité des centrales au charbon pourrait permettre d’économiser jusqu’à 30 millions de tonnes de CO2 par an.

« Dans le passé, d’autres pays européens ont également poursuivi des plans visant à réduire leurs capacités de production d’énergie nucléaire. Ces dernières années, cependant, beaucoup de ces pays ont adopté une position différente à l’égard de l’énergie nucléaire en raison de la hausse des coûts de l’énergie, qui a été exacerbée par la plus récente perte des livraisons de gaz naturel russe. La France, le Royaume-Uni, la Pologne, la République tchèque et les Pays-Bas, entre autres, envisagent de construire de nouvelles centrales nucléaires ou le font déjà, tandis que la Belgique et la Suisse cherchent à étendre les licences d’exploitation de leurs centrales ».

Remarques de votre serviteur.

Les alliances électorales en Allemagne ont influencé le monde politique français, ce qui eut pour résultat la fermeture de l’usine expérimentale de Creys-Malville, projet européen dans lequel l’Allemagne était impliquée. La proximité de l’Allemagne de l’installation de Fessenheim a obligé la France à décider de sa fermeture prématurée puisque, je le rappelle, en dehors de la cuve du réacteur, une installation de production d’énergie d’origine nucléaire peut être entièrement changée et rénovée au cours de sa vie. Or toutes les cuves de réacteurs nucléaires de la filière PWR dans le monde sont régulièrement inspectées. L’épaisseur de ces cuves, environ 40 centimètres de mémoire, permet de rectifier l’intérieur de la cuve au cours d’une inspection décennale si la présence de micro-fissures a été identifiée. Cette rectification, toujours de mémoire, ne doit pas atteindre plus de 1 % de l’épaisseur de la dite cuve durant la durée de vie entérinée par les autorités de sureté (toujours de mémoire car j’ai eu en ma possession le dossier relatif à ce sujet). Toute autorisation du prolongement de la durée d’exploitation d’une usine électro-nucléaire est soumise aux autorités de sureté nationales et le dossier est également soumis à l’Agence internationale de l’énergie atomique. Aux Etats-Unis plusieurs installations ont été autorisées à la prolongation jusqu’à 80 ans et la même tendance se dessine dans tous les pays ayant développé la technologie PWR. Ce choix est d’autant plus crucial que la très grande majorité des pays développant cette source d’énergie ont constaté que tout nouvel investissement dans la construction de nouvelles unités, c’est le cas en France pour l’EPR de Flamanville, engageaient des sommes de capitaux considérables.

La fermeture de l’usine de Fessenheim qui aurait pu être exploitée encore pendant 40 ans selon les critères américains pour exactement le même type d’installation. Le plus surprenant de la part des Allemands a été le gâchis honteux de la fermeture de la totalité des usines nucléaires, certaines d’entre elles comptaient moins de 30 ans d’exploitation. Je croyais les Allemands rationnels. J’étais dans l’erreur, mais les écologistes sont-ils vraiment rationnels ? Prochain billet vendredi 21 avril.