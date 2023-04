Nouvelles du Japon et d’ailleurs : encore le coronavirus !

Le gouvernement japonais fait preuve de psychorigidité. Alors que la pandémie de coronavirus est terminée dans le monde entier comme l’avait prédit quelques semaines après son apparition, en mai-juin 2020, le Professeur Didier Raoult, les autorités japonaises ont décidé en ce début de mois d’avril 2023 de maintenir une véritable barrière sanitaire pour protéger le pays contre toute intrusion du SARS-CoV-2 dans l’archipel nippon. En effet se référant aux épidémies passées de virus à ARN la durée de vie d’une épidémie dépasse rarement trois années car ces virus présentent la particularité de posséder une machinerie de copie de leur ARN génomique peu fiable. Il en résulte que l’accumulation d’erreurs de copie, en d’autres termes de mutations, diminue le pouvoir infectieux du virus et sa disparition progressive. C’est exactement ce à quoi on a assisté dans le monde durant la dernière année écoulée.

Malgré ces évidences les autorités japonaises maintiennent une protection sanitaire qui se matérialise par l’obligation d’un certificat de moins de 72 heures précisant que l’on n’est pas porteur du virus pour être autorisé à débarquer dans l’un des aéroports internationaux du pays, qu’il s’agisse de Tokyo-Narita, Tokyo-Aneda, Osaka ou Sapporo. Selon le lien ci-dessous il semble que ce bouclier sanitaire ne s’applique qu’aux passagers chinois en provenance de Chine. Or ce n’est pas le cas puisque cette mesure s’applique également aux Japonais eux-mêmes revenant de l’étranger, quelle que soit leur provenance.Pour ce qui concerne ces Chinois, ceux en provenance d’Hong-Kong ou de Macao ne sont pas inclus dans ce processus de contrôle, allez comprendre pourquoi !

Bref, comme je prends un vol Tahiti-Auckland-Tokyo Narita ce soir 18 avril, je dois me plier à un test et pas n’importe lequel. Deux tests sont proposés, un test « PCR », et les lecteurs de ce blog connaissent mon opinion au sujet de la déviation vers un but de diagnostic de cette technique, ou un test dit « antigénique quantitatif ».

Inutile de réfléchir il s’agit d’un test ELISA destiné à quantifier la présence du SARS-CoV-2 dans les fosses nasales. Ce type de test présente au moins l’avantage par rapport au « test PCR » d’être relativement spécifique en réduisant les réponses faussement positives ou faussement négatives. Coût de l’opération 12000 francs pacifique, à la louche 120 euros. La question que l’on peut alors se poser est la suivante : cette arnaque organisée par les décideurs politiques profite à quelqu’un. Combien d’entreprises de fourniture de réactifs pour les tests dits RT-PCR sont sur ce coup, combien de milliards de dollars, d’euros, de yens … ont-elles empoché ? Dix, vingt, quarante milliards ? Pas une information n’a filtré sur ce point. On parle en Europe des malversations évidentes de la Présidente de la Commission européenne mais quels « copains » de cette femme éminemment corrompue ont-ils tout de suite été mis sur le coup ? Parmi les acteurs de ce business très juteux on retrouve, il fallait s’y attendre, une entreprise allemande. Je soulève donc le perdreau et si un journaliste courageux décide d’enquêter il aura des surprises … https://www.vjw.digital.go.jp/main/#/vjwplo001