En Californie l’énergie va perdre toute énergie …

Avant-propos.La Californie est l’Etat le plus progressiste des Etats-Unis et elle dérive vers une sorte de vie irréelle. Plus personne n’est capable d’appréhender les véritables enjeux économiques qui ont fait la prospérité de cette belle région. Chaque fois que je m’intéresse à ce qui se passe dans cet Etat je constate qu’il a définitivement choisi la voie de tous les excès, perméable à toutes les idéologies les plus extrêmes. Cette évolution s’explique par la gestion démocrate alors que d’autres Etats comme le Texas ou la Floride, gérés par des Républicains sont restés plus pragmatiques et ont trouvé le moyen d’attirer des centaines de milliers de Californiens qui n’en peuvent plus de la tournure délétère qu’a choisi la Californie, empêtrée dans l’idéologie woke, la problématique du climat, la défense de l’environnement alors que les grandes villes comme Los Angeles ou San Francisco ressemblent à des camps de « romanichels », les rues sont jonchées d’ordures et les « freeways » se dégradent jour après jour. La drogue fait des ravages avec la criminalité qui lui est associée. Une mes anciennes collègues habitant dans le très agréable quartier de Barrington à Los Angeles-ouest me disait récemment que le quotidien était devenu insupportable et qu’elle envisageait de quitter cet endroit quand elle en aurait fini d’accompagner son dernier étudiant en doctorat alors qu’elle déjà dépassé l’âge légal du travail au sein de l’Université qui est de 75 ans. En ce qui concerne l’énergie voici deux traductions relatives à l’énergie électrique en Californie. Le premier article a été trouvé sur le site ZeroHedge.

Comme si les relativement riches avaient besoin d’une autre raison pour fuir la Californie… Si vous gagnez plus, vous payez plus !

C’est l’impact net sur votre facture d’électricité si une proposition des trois plus grandes compagnies d’électricité de la Californie est adoptée.

Comme l'indique KTLA5 (lien ci-dessous), Southern California Edison, Pacific Gas & Electric et San Diego Gas & Electric ont soumis la semaine dernière une proposition conjointe à la Public Utilities Commission de l'État qui décrit la nouvelle structure tarifaire. Elle fait suite à l'adoption, l'an dernier, du projet de loi 205 de l'Assemblée de Californie, qui exige un taux fixe et des projets de loi généralement plus simples.

Le plan scinderait les factures mensuelles en deux parties : Le taux de revenu fixe, plus une réduction des frais d’utilisation en fonction de la consommation.

Selon la proposition, les frais fixes augmentent comme suit : Les ménages gagnant moins de 28 000 $ par année paieraient des frais fixes de 15 $ par mois sur leurs factures d’électricité dans les territoires d’Edison et de PG&E et de 24 $ par mois dans les territoires de SDG&E. Les ménages dont le revenu annuel se situe entre 28 000 $ et 69 000 $ paieraient 20 $ par mois dans le territoire d’Edison, 34 $ par mois dans le territoire des S&D et 30 $ par mois dans le territoire des S&E. Les ménages gagnant de 69 000 $ à 180 000 $ paieraient 51 $ par mois dans les territoires d’Edison et de PG&E et 73 $ par mois dans les territoires de S&D. Les personnes ayant un revenu supérieur à 180000 $ paieraient 85 $ par mois dans le territoire d’Edison, 128 $ par mois dans le territoire des S&D et 92 $ par mois dans le territoire des S&E. Selon Southern California Edison, environ 1,2 million de ses clients à faible revenu verront leurs factures baisser de 16 à 21 %.

« Nous avons écouté et entendu nos clients dire qu’un changement fondamental est nécessaire pour alléger les factures », a déclaré Caroline Winn, PDG de SDG&E. Certains veulent un allégement de la facture d’énergie… donc les riches devront payer leur juste part pour la même consommation d’énergie.

« Lorsque nous avons élaboré la proposition de réforme, nous nous sommes concentrés sur les clients qui vivent très étroitement de leur salaire du début à la fin du mois, qui ont de la difficulté à payer des biens essentiels comme l’énergie, le logement et la nourriture ». Bien sûr, cela est dirigé de haut en bas… Le projet de loi fondé sur le revenu fait partie de la conformité des entreprises à la loi adoptée par le gouvernement de l’État de la Californie l’an dernier exigeant ce genre de plans pour les services publics. Ironiquement, seuls les habitants relativement aisés (nous utilisons ce terme parce que ce qui est pauvre en Californie est probablement une situation beaucoup plus riche dans la plupart des autres États américains) sont les seuls résidents de la Californie qui peuvent se permettre un véhicule électrique (à laquelle l’État exige que tout le monde fasse la transition au cours des prochaines années) et, de ce fait, la demande d’électricité augmente de façon générale.

Remarque. Vous comprendrez le commentaire à la fin de cet article. Les lois socialisantes établies en Californie ont provoqué une chute du pouvoir d’achat et du standard de vie des classes moyennes ? Celles-ci sont déclassées par rapport aux autres Etats américains. Il s’agit du résultat attendu de dizaines d’années de gestion démocrate. La France a dérivé dans la même idéologie depuis 1981 et les dégâts provoquées dans le tissu industriel et la société en général ont modelé une France dont l’identité a été effacée s’acheminant vers une ruine matérielle et morale que plus rien ne peut arrêter. Voici le deuxième article relatif à l’énergie en Californie, paru sur le site realclearwire repris par ZeroHedge. Les auteurs sont Rea S. Hederman et Will Swaim (lien en fin de billet).

Californie. L’énergie propre en question.

La course effrénée de la Californie pour remplacer son réseau électrique par des énergies renouvelables a donné au reste du pays un aperçu de l’avenir décarbonisé que le président Biden et son Clean Power Plan réanimé envisagent pour l’Amérique. Ce n’est pas joli joli. Avant que les problèmes de la chaîne d’approvisionnement et les mesures de relance fédérales ne fassent fondre l’inflation, le coût de la vie de la Californie se classait déjà au deuxième rang dans le pays. Les efforts enthousiastes pour dépendre davantage de l’énergie éolienne et solaire, présentées comme des sources d’énergie propre « bon marché », n’ont fait que rendre l’État plus coûteux.

En 2015, le président Obama a imposé son plan d’énergie propre pour remplacer toutes les centrales au charbon par des centrales alimentées au gaz naturel et à l’énergie renouvelable. La Californie a dit : « Prenez ma bière », (comprenez on lève notre verre à cette initiative) et a adopté sa propre loi sur l’énergie propre et la réduction de la pollution avec des objectifs de décarbonisation encore plus ambitieux. Pour atteindre ces objectifs, l’État a publié des règlements trop zélés et mal planifiés qui ont augmenté la production d’électricité à partir des parcs éoliens et solaires de plus de vingt mille gigawattheures par année. L’énergie éolienne et solaire représente maintenant un quart de l’approvisionnement énergétique de la Californie.

La Californie et l’énergie propre semblent aller de soi. Les côtes ensoleillées de l’État, les déserts lumineux, les cols de montagne venteux et les vallées fluviales profondes devraient offrir d’abondantes sources d’énergie solaire, éolienne et hydroélectrique bon marché et entièrement naturelle. Malheureusement, ce n’est pas le cas. La tombée de la nuit, les sécheresses et les journées sans vent font disparaître ces sources d’énergie renouvelable. Et lorsque les sources intermittentes d’énergie propre ne peuvent pas répondre à la demande, les fournisseurs d’électricité californiens se tournent vers le gaz naturel et les importations d’électricité qui soutiennent le réseau de l’État, mais qui sont maintenant plus coûteuses en raison de la capacité insuffisante de stockage et de pipelines créée par la ruée idéalisée vers une énergie propre « bon marché ».

Note. L’ illustration est une photo prise à Palm Spring, une ville en plein désert. Il y a 45 ans la beauté sauvage de cet endroit où je me suis souvent promené et sa quiétude très contrastée fut le refuge de ménages de retraités aisés qui fuyaient la grande agglomération de Los Angeles. Ils doivent certainement apprécier le paysage défiguré par une forêt de moulins à vent émettant des infra-sons détruisant la santé pour une production d’énergie électrique plus que décevante.

Des marchés énergétiques inefficaces, des flambées de prix imprévisibles, des sources d’énergie peu fiables et un environnement réglementaire hostile ont tous contribué à une augmentation de 40 % de la facture d’électricité moyenne de la Californie au cours des cinq dernières années. Ce sont les retraités, les ménages à faible revenu et les familles de la classe moyenne qui paient le prix le plus élevé. Des millions de Californiens étirent maintenant leurs budgets déjà épuisés juste pour couvrir la nourriture, le carburant, l’abri, et une facture d’électricité toujours croissante.

La nouvelle proposition du président Biden sur l’énergie propre pour un secteur énergétique sans pollution d’ici 2035 menace de faire de cette Californie une expérience dont tous les États pourraient bientôt profiter. Selon le plan du Président, le gaz naturel n’a pratiquement aucun avenir en Amérique. La Californie et le reste du pays seront forcés de remplacer les centrales au gaz naturel par des sources renouvelables qui rendront la production d’électricité peu fiable et donc plus coûteuse. Le climat et la géographie de la Californie le rendent plus adapté à un réseau d’énergie propre que n’importe quel autre État, mais même la Californie doit compter sur le gaz naturel pour maintenir l’éclairage. Ce n’est pas de bon augure pour l’Ohio et d’autres états nuageux. Selon l’Almanach des fermiers, l’Ohio voit 63 à 77 jours ensoleillés par an. Dans l’Etat du Michigan c’est pire avec seulement 65 à 75 jours clairs par an. La Californie, en revanche, voit le soleil 146 jours par an en moyenne, juste derrière l’Arizona.

Avec la moitié de l’ensoleillement de la Californie et aucune implantation éolienne près des grandes villes, l’Ohio dépend fortement du gaz naturel et des centrales au charbon pour produire de l’électricité. Se conformer au mandat zéro émission du président Biden mettrait définitivement hors service ces usines qui fournissent maintenant plus de 75 pour cent de l’énergie de l’État. Dans un nouveau rapport, le Buckeye Institute estime que les coûts d’électricité de l’Ohio augmenteraient de neuf cents par kilowattheure, soit 810 $ de plus par année pour la famille moyenne. Cela permet d’acheter environ trois mois d’épicerie pour le ménage médian de l’Ohio. En revanche, le ménage californien moyen dépensera 665 $ de plus par année pour de l’énergie propre, seulement six semaines d’épicerie.

Les factures d’électricité plus élevées coûteront également 10 000 emplois à la Californie et à l’Ohio d’ici 2035, car les entreprises réduiront leur masse salariale pour compenser les dépenses supplémentaires et ralentir la croissance. Mais la Californie a trois fois et demie plus de travailleurs, ce qui rend le coup moins grave. La transition brutale, sismique, de la Californie vers une énergie plus propre est une mise en garde. L’État doré pourrait un jour atteindre l’indépendance des combustibles fossiles, mais ce rêve reste insaisissable. Et imposer la politique californienne de réduction des émissions de l’administration Biden serait économiquement désastreuse pour les États qui dépendent de la fabrication manufacturée et de l’agriculture à forte intensité énergétique sans les avantages géographiques ensoleillés de la Californie. Malgré les demandes urgentes de leurs défenseurs, les sources d’énergie renouvelable sont encore intermittentes, peu fiables et beaucoup plus coûteuses que ce qui est annoncé.

Remarque. Mes lecteurs croiront que je suis obsédé par l’énergie nucléaire mais puisqu’il faut décarboner la production d’éléectricité l’énergie nucléaire est la seule alternative offerte pour atteindre ce but, quelles que soient par ailleurs toutes les autres considérations, avec l’hydroélectricité. La Californie fut à l’avant-garde dans l’énergie nucléaire avec plusieurs installations de production commerciale d’électricité, Rancho Seco, San Onofre et Diablo Canyon. D’autres installations expérimentales étaient connectées également au réseau de l’Etat comme à Vallecitos et Humbolt Bay ou encore le surrégénérateur à sodium liquide de Simi Valley. À l’époque durant laquelle je travaillais en Californie, l’énergie électrique d’origine nucléaire représentait environ 25 % de la production totale. Aujourd’hui toutes les installations expérimentales ont disparu et seule l’usine de Diablo Canyon reste opérationnelle. Cette unité de production, propriété de l’exploitant PG&E, est située au nord de San Diego sur la côte pacifique. Elle comprend deux PWR de 1100 MW électriques chacun construits par Westinghouse avec 4 générateurs de vapeur chacun. Ce type de réacteur fut « francisé » dans le parc nucléaire français avec la série des « 1300 MW ». L’installation est située près de deux failles potentiellement sources de séismes. Cet argument tectonique a d’ailleurs été mis en avant pour justifier la propagande des verts Allemands en ce qui concerne l’usine de Fessenheim en France. La fermeture définitive est prévue pour 2024 et 2025. Malgré de sérieuses études réalisées au MIT et à l’Université de Stanford, repousser cette fermeture en 2035 faciliterait l’adaptation de la conversion programmée vers le tout renouvelable dans laquelle s’est engagée la Californie. Et malgré le fait que cette installation ne produit pas de CO2 elle sera remplacée par 4 unités de production électrique fonctionnant au gaz naturel. C’est un pis aller qui ne se défend que par le volume des investissements et la rapidité de la construction d’une centrale électrique au gaz naturel. Le problème qui n’est pas envisagé pour l’instant est la pérennité de l’extraction du gaz naturel par fracturation hydraulique aux USA. À l’évidence cette marche en avant vers un abandon du nucléaire et le développement des unités de production utilisant le gaz est une prise de risque qui pourra conduire beaucoup plus rapidement que prévu la ruine de l’économie de la Californie.

Rea S. Hederman Jr. est directrice générale du Centre de recherche économique de l’Institut Buckeye. Will Swaim est président du California Policy Center. Lien :https://www.realclearwire.com/articles/2023/04/13/californias_cautionary_clean_energy_893590.html