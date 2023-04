Eau (et sécheresse) : les sombres magouilles du gouvernement français

La France n’a plus d’argent dans les caisses, n’a plus d’industrie, bientôt plus d’agriculture mais aussi et surtout plus du tout d’idées. Et pourtant comme les caisses de l’Etat sont désespérément vides alors on s’organise tant bien que mal en haut lieu. C’est presque la révolution au sujet des « bassines » et la sécheresse, qui est sortie de l’esprit dérangé d’un de ces milliers de parasites gravitant autour du pouvoir, attise un débat surréaliste. Il faut que l’opinion publique ignore ce qui se trame en secret à l’insu des protestataires de ces « bassines ». Encore une aubaine pour détourner l’opinion du réel problème que les chaines d’information de grand chemin ignorent à dessein. Il s’agit en effet d’un scandale d’une ampleur effrayante, à croire que ces manifestants contre les « bassines » sont payées pour détourner l’attention et je pèse mes mots, ces manifestants sont en réalité des idiots utiles pour masquer les manœuvres condamnables approuvées par le gouvernement français.

La France vend de l’eau contre du pétrole ! Il a fallu le courage d’André Bercoff pour révéler ce scandale inimaginable lorsqu’il a organisé une entrevue avec le sénateur Alain Houpert au sujet de ce marché scandaleux (lien en fin de billet). Les monstrueux bateaux appelés tankers arrivent à Fos-sur-Mer et après déchargement de leur cargaison de pétrole brut les soutes sont soigneusement nettoyées avec des eaux de la Durance auxquels ont été ajoutés des détergents adéquats afin de rendre ces soutes compatibles avec de l’eau destinée à l’irrigation des terres arables d’Arabie Saoudite ou des Émirats. Où est ensuite dirigée cette eau de lessivage, nul ne le sait. Ces super-tankers sont alors remplis d’eau de la Durance et le tanker retourne livrer cette eau aux clients. Le Sénateur n’a donné aucune indication sur le prix de vente de cette eau qui est ensuite acheminée dans des « bassines » pour être enfin utilisée par les agriculteurs de la péninsule arabique. Si cette eau dégage un légère odeur de pétrole cela n’est pas vraiment un problème puisque toute la région est parfumée par des odeurs de pétrole. J’ai visité entre deux avions Koweit City dans un taxi et ça sent vraiment le pétrole de partout, je peux en témoigner.

Alain Houpert estime que chaque tanker peut acheminer des milliers de mètre-cube à chaque voyage. Ce sont des dizaines de tankers chaque mois qui se remplissent ainsi de l’eau de la Durance selon ses estimations, ce n’est rien du tout, rassurez-vous puisque selon leur taille les tankers modernes peuvent acheminer une cargaison liquide pouvant aller de 500000 à 1,5 millions de mètres-cube. En une année à ce rythme la France aura vendu contre du pétrole, seulement un peu de pétrole il faut rester raisonnable, l’équivalent de la consommation annuelle d’eau potable du pays. Non, ce n’est rien, les écolos peuvent dormir tranquillement …

Cette eau sera prélevée dans les rivières et les fleuves, donc il n’y a pas de problèmes, on n’en parle pas et c’est mieux ainsi. Pourtant ce que ce sénateur n’a pas mentionné est le pillage organisé par des sociétés comme Nestlé ou encore Danone pour ne citer que les plus connues des Français et d’autres entreprises qui puisent à très grande échelle, l’équivalent de plusieurs tankers géants chaque mois, d’eau de Volvic, d’Evian, de Vichy, de Vittel, de Vals et la liste est très longue. Je m’attarderai donc sur l’eau Perrier qu’on peut trouver presque partout dans le monde. Il y a près de 50 ans, alors que je travaillais à Montpellier dans un laboratoire de recherche après mon deuxième doctorat, je suis allé me promener à Vergès dans le Gard. La source originelle et traditionnelle de l’eau Perrier se trouve dans le petit village de Vergès et un mince filet d’eau coule dans un bassin en pierre dont le seul mérite est d’attirer les touristes confondants de naïveté. Où se trouvent les centaines de millions de litres d’eau Perrier distribués dans le monde entier par Nestlé, le propriétaire de cette eau ?

L’explication est très simple. Il s’agit de l’eau du Gardon, une petite rivière descendant des Cévennes qui se jette dans le Rhône. La vallée du Gardon est traversée par le célèbre Pont du Gard édifié au premier siècle de l’ère commune. Ce pont était un aqueduc alimentant l’importante ville romaine de Nîmes en eau des Cévennes. Cependant le Gardon ne doit pas être asséché par les prélèvements gigantesques de Nestlé. L’eau du Rhône lui-même sert à dépanner la firme Nestlé. Toutes ces eaux piratées par Nestlé, c’est le mot qui convient pour décrire ce genre de situation, sont filtrées dans d’immenses installations industrielles ne se trouvant certainement pas à Vergès et cette eau pratiquement stérile est ensuite gazéifiée avec du CO2 provenant directement de la raffinerie de pétrole de Fos-sur-Mer. Souvenez-vous de l’eau Perrier qui contenait des traces de benzène (de Fos-sur-Mer) à la fin des années 80, ce scandale conduisit au rachat de cette eau par Nestlé à un prix bradé ! Inutile de mentionner les milliards de bouteilles en verre, en matière plastique renforcée pour résister à la pression et en aluminium, comme tous les groupes supranationaux impliqués dans la commercialisation de boissons et tout simplement d’eau Nestlé est l’un des plus grand pollueurs de la planète.

Alors que des groupes écolos ultra-gauchistes s’insurgent contre la création de bassins artificiels de rétention d’eau (de pluie) pour l’irrigation qui sont tout à fait anecdotiques dans la balance hydrique de la France, ils ne se sont jamais préoccupé du commerce des eaux dites minérales abondantes en France. Pour consulter une liste exhaustive des eaux minérales françaises voir le lien suivant : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11571-PGP.html/identifiant%3DBOI-ANNX-000475-20191230

On pourrait répéter le même discours pour l’eau d’Evian (dont la majeure partie est directement pompée dans le Lac Léman) ou l’eau de Vittel et l’eau de Vichy qui appartiennent également à des multi-nationales. Il y aurait également beaucoup à dire au sujet de l’eau de Volvic mais j’arrêterai là mon énervement. Regardez l’intervention d’Alain Houpert auprès de Bercoff, vous allez aimer :