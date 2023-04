L’attitude américaine au sujet des évènements d’Ukraine

À quand la paix en Ukraine ? Du côté de Washington, on ne semble pas pressé. On a en tout cas jeté à la corbeille la proposition chinoise pour mettre fin au conflit. Étonnant ? Pas vraiment, explique Ted Snider : « Depuis les premiers jours de leur existence jusqu’à aujourd’hui, les États-Unis ont laissé passer des plans de paix ».

Article de Ted Snider paru sur le site Antiwar.com.

Le 24 février, la Chine a publié sa “Position sur le règlement politique de la crise ukrainienne”. Elle s’est engagée à assumer “un rôle constructif à cet égard”.

Plutôt que d’accepter un partenaire puissant, influent et ayant déjà négocié des accords, les États-Unis ont rejeté sans équivoque les efforts de la Chine pour aider à négocier la paix dans la guerre en Ukraine. M. Biden a rejeté « l’idée que la Chine va négocier l’issue d’une guerre totalement injuste pour l’Ukraine », estimant qu’elle n’était “tout simplement pas rationnelle”. Le porte-parole du Conseil national de sécurité, John Kirby a déclaré que les États-Unis ne pensaient pas qu’une proposition de paix chinoise « soit un pas en avant vers une paix juste et durable ». Il affirme que « nous voulons tous voir la guerre se terminer », mais ajoute qu’ »un cessez-le-feu, à l’heure actuelle, même si cela peut sembler une bonne chose, nous ne pensons pas qu’il aurait cet effet ». Kirby déclare ensuite que « nous ne soutenons pas les appels à un cessez-le-feu en ce moment. Nous ne soutenons certainement pas les appels à un cessez-le-feu qui serait demandé par la [République populaire de Chine] lors d’une réunion à Moscou et qui profiterait simplement à la Russie” ». Le secrétaire d’État Antony Blinken a qualifié la proposition de paix de « manœuvre tactique de la Russie », « soutenue par la Chine », et a averti que « le monde ne devait pas être dupe ».

Bien qu’il paraisse incroyable que les États-Unis passent à côté d’un éventuel plan de paix, c’est pourtant ce qu’ils font depuis longtemps. Depuis les premiers jours de leur existence jusqu’à aujourd’hui, les États-Unis ont laissé passer des plans de paix. En 1811, le chef des Shawnee, Tecumseh, a tenté de négocier avec le gouverneur de l’Indiana de l’époque et futur président des États-Unis, William Henry Harrison. Mais alors que Tecumseh continue de négocier, Harrison demande au gouvernement américain de lui fournir davantage de soldats. En l’absence de Tecumseh, Harrison profite de l’occasion pour envoyer son armée écraser les partisans de Tecumseh, brûler leur ville et les chasser jusqu’au Canada. Deux cents ans plus tard, rien n’a changé. Dans chacune des guerres récentes des États-Unis, il y a eu une véritable chance de règlement négocié; dans chacune de ces guerres, les États-Unis ont manqué à cette promesse. En 1979, les États-Unis ont délibérément incité l’Union soviétique à envahir l’Afghanistan ou, pour reprendre les termes du conseiller à la sécurité nationale de Carter, Zbigniew Brzezinski, ils ont « augmenté les possibilités d’intervention ».Dans une interview accordée en 1998 au Nouvel Observateur, Brzezinski a admis que l’objectif de l’opération secrète « était de conduire les Russes au piège afghan ». Il a déclaré au président Carter que « c’est notre chance de donner à la Russie son Viêt Nam ».

Dix ans plus tard, Mikhaïl Gorbatchev a proposé un cessez-le-feu au président Bush. Il propose que les deux pays cessent leurs livraisons d’armes, fassent la transition vers un gouvernement de coalition incluant les moudjahidines, clients des États-Unis, et organisent des élections libres et démocratiques supervisées par les Nations unies. Il y avait un plan de paix sur la table qui offrait aux États-Unis tout ce qu’ils voulaient en Afghanistan. Bush a rejeté le plan de paix et a maintenu l’afflux d’armes en Afghanistan.

Deux décennies plus tard, les États-Unis ont, pour la deuxième fois, laissé passer le potentiel de paix en Afghanistan. Dans le livre qu’il a écrit avec Vijay Prashad, The Withdrawal, Noam Chomsky affirme que les talibans ont clairement indiqué à plusieurs reprises qu’ils seraient prêts à remettre Oussama ben Laden et le réseau Al-Qaida à un pays tiers. Chomsky ajoute que quelques semaines après l’invasion américaine, les talibans ont proposé une reddition complète. Mais les États-Unis ont à nouveau refusé une proposition de paix. Le secrétaire américain à la défense, Donald Rumsfeld, a déclaré : « Nous ne négocions pas les redditions. Nous avons des objectifs plus importants que cela ».

Lorsque le mollah Akhtar Muhammad Mansur, chef des talibans, a tenté de négocier avec les États-Unis en 2016 pour trouver un moyen de mettre fin pacifiquement à l’occupation américaine de l’Afghanistan, les Etats-Unis l’ont assassiné. Chomsky et Prashad rapportent que lors de la première guerre d’Irak, « le gouvernement de Saddam Hussein […] voulait conclure un accord avec les États-Unis. voulait conclure un accord avec les États-Unis pour quitter le Koweït sans humiliation totale ». Mais “toutes les tentatives des Irakiens pour négocier leur retrait ont été accueillies avec dédain par les États-Unis ». Lors de la deuxième guerre d’Irak, Saddam Hussein était désireux de faire toutes les concessions possibles […] en autorisant de plus en plus d’inspecteurs de l’ONU. Mais les États-Unis ont une nouvelle fois renoncé à une paix possible. Washington a mis de côté les appels de Bagdad et a procédé à des opérations de choc et d’effroi. Choc et effroi.

En 2011, disent Chomsky et Prashad, le gouvernement libyen était désireux d’accepter un plan de paix élaboré par l’Union africaine (UA). Mais Ramtane Lamura, commissaire de l’Union africaine pour la paix et la sécurité, a souligné “que la poursuite d’autres objectifs en Libye, par des acteurs non africains” empêchait “la mise en œuvre de la feuille de route de l’UA”.

L’autre objectif des États-Unis en Libye était le changement de régime. La Libye a proposé aux États-Unis un changement de régime sans guerre. Mais les États-Unis ont à nouveau refusé une proposition de paix. Selon Charles R. Kubic, qui a été personnellement impliqué dans les communications, la Libye a présenté aux États-Unis “deux possibilités valables de cessez-le-feu” pour des “négociations visant à obtenir l’abdication de Kadhafi. Au moins l’une de ces opportunités impliquait le fils de Kadhafi, Saif. Une communication interne envoyée par un colonel de l’état-major interarmées déclarait clairement qu’une solution pacifique est encore possible qui maintient Saif de notre côté sans effusion de sang à Benghazi. Le plan de paix libyen proposait un changement de régime sans guerre. Mais les États-Unis ont renoncé à la paix. M. Kubic explique que les deux possibilités ont été rejetées par la secrétaire d’État Clinton”, qui a préféré “une révolution menée par des terroristes connus”.

En avril de la même année, la secrétaire d’État Hillary Clinton s’est rendue à Istanbul pour une réunion des pays qui soutenaient les rebelles radicaux qui entreprenaient un changement de régime en Syrie. Ces pays se sont baptisés les « Amis de la Syrie ». Sur la table, Kofi Annan a proposé à l’ONU un effort de médiation. Cette offre avait déjà été approuvée par le président syrien Assad. Mais, une fois de plus, les États-Unis ont refusé une proposition de paix. Mme Clinton a rejeté l’offre. En lieu et place de la médiation de l’ONU, elle a demandé à Kofi Annan d’organiser une conférence sur le changement de régime. Selon le Guardian, Mme Clinton a cherché à persuader Kofi Annan de modifier le format de son projet de création d’un groupe de contact sur la Syrie, et d’organiser à la place une conférence sur le modèle de la transition au Yémen. Dans The Management of Savagery, Max Blumenthal rapporte que « les États-Unis et l’Europe se sont constamment opposés et ont sapé les tentatives de négociation de cessez-le-feu locaux en Syrie et ont découragé l’envoyé spécial de l’ONU de s’y impliquer. Comme le montre le rejet par les États-Unis de la proposition de paix de la Chine, la tendance à ignorer les plans de paix se poursuit.

Au début de la guerre en Ukraine, alors qu’une solution diplomatique semblait encore possible, le département d’État a refusé de mettre fin à la guerre, même si le règlement négocié répondait aux objectifs de l’Ukraine, car « il s’agit d’une guerre qui, à bien des égards, dépasse la Russie, elle dépasse l’Ukraine ». Cette insistance à poursuivre la guerre au service, non pas des intérêts ukrainiens, mais des intérêts américains, à savoir que les objectifs des États-Unis en Ukraine sont plus importants que l’Ukraine, est un écho troublant de l’insistance de Rumsfeld à dire que les États-Unis ne négocient pas parce qu’ils ont des objectifs plus importants que cela. Ce schéma inquiétant s’est répété en Libye lorsque les États-Unis ont empêché la mise en œuvre d’un plan de paix dans le cadre de ce que l’Union africaine a appelé « la poursuite d’autres agendas ». Mais les États-Unis ne se sont pas contentés de rejeter la possibilité d’un plan de paix en Ukraine, ils ont rejeté à deux reprises des plans de paix qui progressaient positivement.

L’ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett a révélé qu’en mars 2022, il avait servi de médiateur dans les négociations entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président russe Vladimir Poutine, qui avaient de bonnes chances d’aboutir à un cessez-le-feu. Mais les États-Unis ont à nouveau refusé un éventuel plan de paix. L’Occident, dit M. Bennett, l’a « bloqué ». Un mois plus tard, ils l’ont à nouveau bloqué. En avril 2022, les négociations à Istanbul ont encore progressé, aboutissant à un accord “provisoire“. Mais le ministre turc des affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, déclare que “certains pays au sein de l’OTAN veulent que la guerre continue”. Il a déclaré qu’”après la réunion des ministres des affaires étrangères de l’OTAN, on a eu l’impression que […] certains États membres de l’OTAN veulent que la guerre continue, que la guerre continue et que la Russie s’affaiblisse”.

Numan Kurtulmus, vice-président du parti au pouvoir d’Erdogan, a fait allusion à la fois à la même obstruction et au même écho de “buts plus importants”. Il a déclaré à CNN TURK : “Nous savons que notre président parle aux pays des deux dirigeants. Dans certains domaines, des progrès ont été accomplis, atteignant le point final, puis soudain nous constatons que la guerre s’accélère. Quelqu’un essaie de ne pas mettre fin à la guerre. Les États-Unis considèrent que la prolongation de la guerre est dans leur intérêt. Il y a ceux qui veulent que cette guerre continue. Poutine-Zelensky allait signer, mais quelqu’un n’a pas voulu. Depuis les premiers temps de l’expansion génocidaire vers l’ouest jusqu’à aujourd’hui, il existe une tendance historique claire et ininterrompue des États-Unis à renoncer à des plans de paix pour poursuivre des objectifs plus importants.

Source : Antiwar.com (traduction Arrêt sur info). L’auteur de cet article, Ted Snider, est un éditorialiste de Antiwar.com de The Libertarian Institute et de Responsible Statecraft. Il s’intéresse particulièrement à la politique étrangère américaine.

Commentaire de votre serviteur. Les Américains ont provoqué directement ou indirectement la mort de dizaines de millions de morts (peut-être une centaine de millions) au cours du vingtième siècle. Leurs motivations étaient les suivantes et sont toujours les mêmes aujourd’hui : main basse sur les ressources naturelles dans le monde entier, contrôle mondial de l’économie, installation de démocraties (on peut en rire) et depuis 1945 maintien, par la force si nécessaire, de la suprématie du dollar. L’impérialisme américain se double d’un impérialisme messianique compte tenu de l’influence de l’église évangélique dans la politique de Washington. En tant qu’athée convaincu je pense que toute démarche politique teinté de religion conduit automatiquement à des excès, des guerres, des assassinats et si les religions monothéistes sont des prétextes pour justifier une tendance belliqueuse, elles ne sont pas pour moi. Il suffit de relire l’histoire … Pierre Conesa a inventé le concept de complexe militaro-intellectuel au sujet des Etats-Unis, il aurait pu inclure dans son propos la religion profondément ancrée dans l’esprit des Américains et qui conduit à une sorte de fanatisme qui ne dit pas son nom. Comme le rappelle si justement Ted Snider dans son propos, les Américains se sont illustré dans l’horreur en exterminant les Amérindiens qui occupaient le territoire qu’ils convoitaient. J’ai regardé à nouveau il y a quelques jours l’admirable film de Kevin Costner « Danse avec les Loups ». Cet acteur a osé rappeler au début du film la violence de la guerre de Sécession pour illustrer son propos au sujet des Amérindiens qui selon l’histoire du film étaient des personnes civilisées dans le vrai sens du terme. Chaque tribu était une petite cellule démocratique qui suivait les conseils de l’« ancien », le sage, le guide de la tribu. Aujourd’hui la dernière étape du plan génocidaire des Américains est d’en terminer avec les Amérindiens des réserves en leur fournissant alcool et drogues, ce que les Australiens font méthodiquement avec les Aborigènes …