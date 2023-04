Voitures à moteur thermique : la Commission européenne rétro-pédale vers une idéologie criminelle 

Selon un article du Wall Street Journal paru le 27 mars 2023, la Commission européenne a enfin compris que l’interdiction des véhicules automobiles thermiques ne pourraient pas matériellement être tenue en 2035 pour diverses raisons. Une telle mesure déstabiliserait le secteur automobile tant en Allemagne qu’en France et dans bien d’autres pays de l’Union européenne. D’autre part des estimations fiables indiquent que cet horizon 2035 nécessiterait un effort considérable dans le secteur de la production d’électricité : si seules les voitures devenaient toutes « tout électrique » il faudrait augmenter la production d’énergie électrique d’au moins 25 % et en incluant les camions dans cette « transition » il faudrait globalement augmenter cette production de 40 %. Il faudrait créer des dizaines de millions de bornes de rechargement le long des grands axes routiers, dans les villes grandes et moyennes ainsi que dans la campagne profonde, un investissement pharaonique dont personne ne veut entendre parler. Le point central sur lequel certains experts se sont penché est le fait que la plupart des personnes possédant un véhicule automobile personnel ou utilitaires ne rechargent leur véhicule que la nuit, or il est inenvisageable de satisfaire la consommation d’électricité avec une source «renouvelable » puisque l’évidence d’un manque de soleil et un amollissement des vents au cours de la nuit sont bien connus.

Cependant la Commission européenne a néanmoins décidé, pour sauver la face, de préciser que cet abandon des moteurs thermiques serait reporté à condition que ces derniers utilisent des « carburants bio » pour pouvoir atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Surgit alors un autre problème qui n’a pas été correctement évalué : ces conséquences sont mises sous le tapis car elles sont terrifiantes. Les premiers à les ignorer sont encore et toujours les écologistes. Produire des carburants bio ne semble pas être une préoccupation pour ces activistes trop aveuglés par leur idéologie, et pourtant … Selon un article détaillé de Wikipedia en anglais ( https://en.wikipedia.org/wiki/Biofuel ), si celui-ci est lu avec un œil critique il est facile de comprendre que la production de biocarburant entrainera inévitablement une utilisation de denrées alimentaires destinées à l’alimentation animale (mais les écologistes s’en moquent car ils poussent les humains à consommer des insectes pour remplacer les bonnes entrecôtes, les poulets et les côtelettes d’agneau) alors fatalement cette production de biocarburants, quels qu’ils soient, provoquera des famines monstrueuses dans le monde entier et pas seulement dans les pays pauvres (mais ils se moquent également des pays pauvres qui participent au surpeuplement de la planète). Par conséquent ce programme est purement idéologique.

Il s’agit en effet pour les pays développés de ne pas trop être traumatisés par cette transition énergétique, l’électrification des véhicules et la production de biocarburants étant inclus dans cette transition, que des centaines de millions d’êtres humains n’aient plus rien à manger n’est pas leur problème, au contraire. Incontestablement l’idéologie écologistes est malthusienne et criminelle. La propagande acharnée a rendu l’opinion publique totalement favorable à cette transition énergétique à l’occidentale sordide.

Il est intéressant de terminer ce pamphlet par une remarque plus concrète. Il existe dans le monde un million de milliards de tonnes de réserves de charbon. Cette figure est probablement sous-estimée car de nombreux petits gisements et les veines de charbon profondes (plus de 1000 mètres) n’ont pas été comptabilisés ni évalués car ils n’ont pas aujourd’hui d’intérêt économique. Ces réserves, au rythme actuel de consommation de charbon représentent près de 200 ans de cette consommation. Il existe une alternative qui éviterait d’affamer des milliards de personnes : la production de carburants liquides à partir de charbon. Le procédé est bien connu et a été développé au cours des années 1930 en Allemagne notamment par IG Farben qui a créé près de 24 unités de production de tous les carburants nécessaires à partir du procédé Fischer-Tropsch avec parallèlement la production de « gaz de ville » provenant aussi du charbon. Non ! Le charbon c’est sale, c’est l’autre bête noire des « écolos », ils préfèrent affamer des pays entiers. Finalement la décision de la Commission européenne est un mal en pis ayant des conséquences incalculables et criminelles. Toute cette « transition énergétique est une conséquence des affirmations fallacieuses de l’IPCC et la propagande s’en prend à tous les contestataires qui nient le réchauffement d’origine anthropique, Christian Gérondeau, Français Gervais pour ne citer que deux scientifiques français sont trainés dans fange, et dans le reste des pays occidentaux il y a encore plus d’intolérance avec des censures et des déclarations politiques préconisant jusqu’à l’emprisonnement de cette bande de terroristes climato-sceptiques …

