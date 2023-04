Brève. Politique fiction … proche de la réalité

Dans sa stratégie d’encerclement de la Fédération de Russie l’impérialisme américain vient d’élargir le Natostan de deux provinces nouvelles, la Suède et la Finlande. Si j’ai utilisé le mot province il y a une raison évidente. Les pays adhérents du Natostan ont perdu toute indépendance en ce qui concerne leurs fonctions régaliennes de défense et de politique extérieure. C’est le grand mollah siégeant à Washington qui donne les ordres et les provinces n’ont plus d’autre choix que de s’exécuter. Il y a, comme mentionné dans un billet sur ce blog (https://jacqueshenry.wordpress.com/2023/04/08/breve-deux-poids-deux-mesures-ou-ignorance/ ) quatre provinces du Natostan nucléarisées auxquelles il faut ajouter la Grande-Bretagne et la France possédant leur propre arsenal de destruction massive. Ce sont les Pays-Bas, l’Allemagne et l’Italie auxquelles il faut ajouter la Turquie malgré quelques doutes puisque la tentative de coup d’État organisé depuis l’installation militaire d’Incirlik par le grand mollah de Washington aurait été conclue par un accord secret de dénucléarisation de cette installation. Le Natostan est donc bien un pays fortement nucléarisé. Il manque dans cette infographie les petits fanions d’un symbole noir sur fond jaune symbolisant les radiations.

Il est nécessaire de mentionner que la nucléarisation des provinces du Natostan viole les traités de non-prolifération des armes nucléaires … mais le grand mollah de Washington n’a-t-il pas violé les traités internationaux à de nombreuses reprises depuis la fin du dernier conflit mondial ?

Le projet d’extension du Natostan à la Géorgie s’est soldé par une guerre de protection destructrice de la part du grand barbare chrétien orthodoxe du grand est et le même type de situation peut être réitéré par le mollah de Washington, ce qui entrainera un autre conflit armé éclair encore plus destructeur jusqu’à l’annexion pure et simple de ce pays fantoche une fois totalement détruit. En effet la plupart des provinces du Natostan assistent à un grand remplacement favorisé par l’intervention illégale de quelques provinces du Natostan en Libye pour ouvrir toute grande la voie vers un flux de migrants continu dans le but de métamorphoser la culture traditionnelle des provinces du Natostan, le grand remplacement de Houellebecq que Raspail avait déjà décrit en 1973 : (https://fr.scribd.com/document/191157655/Raspail-Jean-Le-Camp-Des-Saints). Il est intéressant de noter que Houellebecq est largement influencé par les idées de Georges Perec. Houellebecq publie alors son roman « Soumission » (2015) ce qui provoquera plus tard l’attentat contre Charlie Hebdo car la stratégie du Natostan est d’imposer sa stratégie militaire via l’islamisation de ce nouveau pays qui se constitue sous nos yeux en Europe par la force, par les incendies d’Eglise (cf. Notre-Dame-de-Paris), par le sang qui coule. Bienvenue dans le Natostan.