Brève. L’ex président français : un « fils de pute !

Je reprends l’expression de Rodrigo Duterte, président des Philippines à propos de Barack Obama, prix Nobel de la paix, lui qui a provoqué plus de conflits armés dans le monde entier durant ses deux mandats que tout autre président américain. Ceci prouve que les Américains sont enracinés dans un impérialisme permettant tous les excès et tous les mensonges imaginables. J’ai découvert par hasard sur la toile une revue de presse télévisuelle produite par Philippe Buffon. Comme je ne vais jamais voir les chaines télévisuelles de grand chemin de langue française et que je ne dispose pas de la télévision chez moi alors j’ai trouvé que ce site était assez utile pour m’informer succinctement. Voici l’URL de ce site : https://www.youtube.com/watch?v=kqYdmto9sPI&ab_channel=PhilippeBuffon

Le début de cet épisode relate la série de réponse de l’ancien président français à un supposé Porochenko, ancien président de l’Ukraine. Après avoir vu cette entrevue qui est un piège vous conclurez comme votre serviteur que Hollande est bien un « fils de pute » : « Hiro de puta » comme le disait si bien Duterte …