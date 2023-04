Brève. Deux poids, deux mesures … ou ignorance ?

Alors que la Russie va déployer des armes nucléaires en Biélorussie la Maison-Blanche s’offusque de cette menace dirigée contre les Etats baltes et la Finlande qui va rejoindre prochainement le club belliciste appelé OTAN. Selon le président français, au cours de sa visite à Pékin, a déclaré aux autorités chinoises, je cite : « aucun pays ne peut déployer des armes nucléaires sur un territoire étranger, en aucune circonstance ». Il est vrai que le président français, président d’une « grande nation » occidentale elle-même nucléarisée, connait très bien la situation en se lamentant auprès des autorités chinoises de ce déploiement d’armes nucléaires en Biélorussie. Suivant la Maison-Blanche il considère avoir rempli sa mission : dénoncer cette décision de la Russie.

Les Français sont bien gouvernés par un président disposant d’une excellente connaissance de ses dossiers. Et pourtant il a « oublié » de mentionner que l’OTAN a déployé sur le sol européen 150 bombes B61 sur les sol européen, en Belgique (base américaine de Kleine Brogel), aux Pays-Bas (base américaine de Volkel), en Allemagne (base américaine de Büchel), en Italie (bases américaines de Ghedi-Torre et Aviano) et enfin en Turquie (base américaine d’Incirlik). Tous ces pays sont des territoires étrangers aux Etats-Unis. En réalité ils sont occupés par les USA depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, privilège du vainqueur oblige ! Les Français doivent se demander par qui ils sont gouvernés. Et si le pays s’enfonce inexorablement dans une sorte de tiers-mondialisation alors ils doivent réagir avant qu’il ne soit trop tard. Comme le dit si bien H16 « ce pays est foutu ».