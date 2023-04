La destruction du mâle américain, par Paul Craig Roberts

L’épine dorsale et la principale ressource de chaque pays est la population hétérosexuelle masculine. Sans eux, il n’y a pas de pays, pas de naissance pour remplacer les morts. Les hommes ont le tempérament et la force de se battre et de diriger. Ils protègent les femmes et les enfants, les biens et les frontières. Ils dirigent des familles, des collectivités, des entreprises et des gouvernements. Cela a toujours été leur rôle tout au long de l’histoire. Lorsque les hommes deviennent efficaces, la société s’effondre. En Amérique, cette ressource indispensable commence à être détruite.

Cette destruction commence avec les garçons, ce qui signifie qu’ils ne faut pas qu’il deviennent des hommes. Je me souviens quand les garçons étaient formés pour devenir des hommes. Ils ont subi plus de discipline et ont reçu plus d’indépendance que les filles, qui ont été formées pour nourrir et la maternité. Les rôles des filles et des garçons étaient aussi distincts que ceux des sexes. Il n’y avait pas de fille qui voulait être un garçon ou un garçon qui voulait être une fille. Le « transgenrisme » est une invention d’une société malade et mourante.

Tout ce qui concerne le fait de devenir un homme a été interdit. Les bagarres scolaires, sont aujourd’hui excuse pour appeler la police et arrêter les enfants, alors que ces bagarres faisaient partie de l’enfance. Le sport, c’est là que les garçons ont acquis de la confiance en apprenant à attraper une mouche, à attraper un petit animal, à donner un coup, à frapper un coup ou à se poursuivre dans le jardin. Les garçons ont été encouragés à ces exercises physiques. Ils avaient leur propre espace, des équipes qu’ils constituaient sur des terrains de sport, Little League, Boy Scouts. Ils avaient des emplois de garçons après l’école : distribuer des journaux, des sacs de courses depuis l’épicerie, tondre la pelouses, laver la voiture. Les filles ont acquis des compétences culinaires, des compétences en couture, des compétences artistiques et un comportement chaste, ce qui n’a pas empêché les femmes de se retirer de la vie professionnelle une fois devenues adultes. Ou alors il s’agissait d’auteurs, d’infirmières, de comptables, d’aides juristes, d’enseignantes, de scientifiques, d’universitaires.

La destruction de l’homme a commencé avec le féminisme. Les féministes ont été les premières défenseurs du « transgenrisme ». Elles ont insisté sur le fait qu’il n’y a aucune différence dans le rôle des hommes et des femmes. C’est l’insistance des féministes à dire que le rôle des hommes n’était pas meilleur que celui des femmes et que les femmes assumaient des rôles masculins ainsi que la promiscuité sexuelle des hommes, combinée à leurs attaques contre les hommes en tant que misogynes, qui a détruit le rôle des hommes dans la société. Tout à coup, ce n’était pas acceptable pour les garçons d’avoir leurs places. Les scouts devaient avoir des filles. Les équipes des petites ligues devaient avoir des filles. Pensez-y un instant. Les parents ont senti qu’ils devaient soutenir les sportives. Des éloges effusifs suivraient une fille qui réaliserait une prouesse physique, attraperait un petit animal, donnerait des coups. Mais comme ce sont des choses que les garçons étaient censés faire avec succès, ils n’ont pas reçu d’éloges, et tout est parti de là. À mesure que la « diversité » et le « multiculturalisme » progressaient en Amérique, il était moins sécuritaire pour les filles d’être aussi indépendantes dans leur foyer familial que les garçons. L’égalité sur laquelle les féministes ont insisté signifiait que l’indépendance des garçons devait être réduite. Aujourd’hui les parents américains qui permettent à leurs enfants masculins l’indépendance que ma génération a connu sont mis au pas et souvent punis pour mise en danger d’enfants.

Le désir féministe de transformer les femmes en hommes signifiait une diminution des rôles de leadership des hommes dans la société, alors que les femmes entraient en politique et que les entreprises subissaient des pressions pour créer un « équilibre entre les sexes » dans les rôles de direction ainsi que dans le milieu universitaire. Tout comme les Blancs sont mis de côté par l’accusation qu’ils se sentent supérieurs aux Noirs, les hommes sont mis de côté par l’affirmation qu’ils dominent les femmes.

Il y a des années, Christina Hoff Sommers a parlé de la destruction du rôle des hommes dans la famille et la société, mais son avertissement n’a eu aucune conséquence. Aucune leçon n’a été apprise. Aujourd’hui, les problèmes comportementaux des garçons, la baisse de la performance scolaire, la dépression et les suicides découlant de la perte de leur rôle sont faussement expliqués par le fait que les filles ont une meilleure maîtrise de soi, que le développement des garçons est plus lent et attribué à des causes hormonales ou neurologiques présumées. Personne ne remarque que ces causes sont nouvelles, tout comme les conditions. Ni la cause ni les conditions n’étaient présentes lorsque les garçons avaient des rôles de leadership.

Les faits sont flagrants. Les jeunes hommes blancs hétérosexuels normaux grandissent dans une société qui ne fait plus référence au mérite. Ils sont témoins de la préférence pour les femmes, de la préférence pour les Noirs, de la préférence pour les pervers sexuels. Qu’est-ce que les hommes blancs normaux en concluent ? Le vol de leur rôle de leader et le blâme pour vouloir dominer les autres.

Récemment, j’ai entendu des hommes de la génération passée comparer les femmes de leur époque à celles d’aujourd’hui. L’adoption par les jeunes jeunes femmes du string de la strip-teaseuse comme tenue de plage, l’utilisation féminine de mots de quatre lettres (ex. « fuck », « bull shit ») et ainsi de suite. Ils ont tous convenu que le soutien émotionnel qu’une femme a procuré à un époux est chose du passé. Ils se demandaient ce que cela signifiait pour les mariages des jeunes générations. Les mariages deviennent-ils exempts d’engagement ? Le mariage est-il devenu un contrat sexuel et économique temporaire qui, une fois qu’on en trouve un meilleur, devient nul ?

À mon époque, on interdisait aux garçons d’intimider les filles. Aujourd’hui, les hommes sont intimidés par les femmes. Le rôle des hommes aujourd’hui est de se mettre à l’écart des femmes et des minorités raciales privilégiées par des lois. Ce n’est pas une image d’une société qui réussit.

Remarques de votre serviteur. Hier j’ai longuement bavardé avec une jeune et charmante pharmacienne devenue il y a peu mère de famille. Elle assume son rôle de pharmacienne directrice d’une officine. Lorsque j’étais enfant la pharmacie du village était tenue par une femme, je ne me suis pas senti décalé dans le temps. Nous n’avons pas abordé ce problème de société qu’est le mouvement « féministe » car nous avions d’autres sujets de conversation beaucoup plus intéressants. Cette jeune femme est le type même de femme féminine, sobrement vêtue avec une touche d’élégance non ostentatoire, ce qui à mes yeux est aussi une marque de féminité car il y a tellement de femmes qui nient leur féminité en s’habillant comme des hommes, un jean et un T-shirt, deux mots provenant des Etats-Unis, le berceau de la culture « woke » et du féminisme, deux mouvements étant confondus puisqu’il s’agit dans les deux cas d’une négation de la culture passée et d’une négation de la différence des sexes. Cette différence est pourtant inscrite dans le patrimoine génétique. Je pense que si l’Assemblée générale des Nations-Unies avait encore un rôle elle devrait voter une résolution contraignante sur le plan mondial pour interdire les traitements hormonaux ainsi que les interventions chirurgicales dans le but de « changer de sexe » et condamner à de lourdes peines les médecins qui se livrent à de tels agissements car cette manipulation des individus est un crime et la directe conséquence de la culture dépravée moderne en provenance des Etats-Unis. Et puisque je me suis hasardé à mentionner les manipulations hormonales et chirurgicales pratiquées sur les candidates et candidats au changement de sexe phénotypique voici un fait divers révélateur (source BioEdge).

Une jeune américaine intente un procès aux médecins qui ont accepté de procéder une mastectomie (ablation des glandes mammaires) alors qu’elle était âgée de 13 ans.

Les enfants américains dont les vies ont été ruinées par les médicaments et la chirurgie sexo-spécifiques ont recours à la justice.

Le dernier cas à faire surface dans les médias est une Californienne de 18 ans, Layla Jane, qui poursuit les médecins de Kaiser Permanente, un énorme groupe médical américain. Ils lui ont donné des inhibiteurs de la puberté et de la testostérone quand elle avait 12 ans et ont pratiqué une double mastectomie radicale quand elle n’avait que 13 ans.

« Je ne pense pas qu’on aurait dû me permettre de changer de sexe avant que je puisse légalement consentir à avoir des relations sexuelles », a déclaré Layla sur Fox News. « Je ne pense pas être mieux placé pour vivre cette expérience, et je pense que la transition n’a fait qu’ajouter du carburant au feu qui était mes conditions préexistantes ».

Layla était une jeune fille de 11 ans gravement perturbée lorsqu’elle s’est auto-diagnostiqué une dysphorie de genre. Sa mère l’a emmenée chez des médecins qui lui ont recommandé la testostérone et une mastectomie après seulement deux consultations personnelles de 30 et 75 minutes.

La poursuite allègue que les médecins ont présenté aux parents de Layla le faux dilemme suivant : « préféreraient-ils avoir un fils vivant ou une fille morte? »

« Ce sont des décisions avec lesquelles je devrai vivre pour le reste de ma vie », a déclaré Layla dans un communiqué. « Je suis prête à me joindre au groupe croissant de « détransitionneurs » pour qu’aucun autre enfant n’ait à subir les tourments que j’ai subis aux mains de médecins en qui j’aurais dû avoir confiance ».

Son avocat, Harmeet Dhillon, du Center for American Liberty, à San Francisco, déclare que « ce soi-disant « traitement » de Layla par ses fournisseurs représente une expérience médicale méprisable et ratée qui a gravement violé les normes de soins ».

Mme Dhillon représente également Chloé Cole, une autre jeune femme qui a eu une double mastectomie à 15 ans parce qu’elle pensait qu’elle était vraiment de sexe masculin. Elle dit avoir reçu des milliers d’appels de « détransitionneurs » de tout le pays.

« Les fournisseurs de soins de santé de Layla ont grossièrement et imprudemment violé la norme de soins dans ce cas et dans d’autres », déclare Mme Dhillon. « Nous nous réjouissons à l’idée de les tenir responsables de ce qu’ils ont fait, et ensemble, nous cherchons à dissuader cette chaîne de montage, ce traitement insensible et destructeur des enfants avec ces pratiques éveillées, non scientifiques et barbares ».

Toujours de votre serviteur, la question que tout un chacun doit se poser devant de telles situations dramatiques est la suivante : ces médecins peu scrupuleux respectent-ils le Code de Nuremberg. L’assentiment d’un enfant de 13 ans est-il recevable ? Je citerai comme attitude exemplaire le cas du médecin que j’ai sollicité pour procéder à mon endroit à une vasectomie, je n’avais plus 13 ans mais 45 ans et j’étais parfaitement apte à peser le pour et le contre. Selon la loi et son devoir déontologique ce médecin a exigé de ma part un délai de réflexion de 8 jours après avoir exposé ses arguments et entendu les miens. Devant ma détermination il a procédé à cette acte chirurgical bénin dans une clinique, le tout remboursé par la couverture sociale française. J’ignore quelle est la position de cette même couverture sociale en ce qui concerne les traitement hormonaux et les interventions chirurgicales en ce qui concerne, en France, les candidats, filles ou garçons, au changement apparent de sexe. La loi devrait décider, si tel est le cas, le remboursement de tels actes car c’est toute la société qui devient alors complice de cette barbarie …