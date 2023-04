Voitures électriques : business dangereux pour l’environnement, loin de contribuer au changement climatique

Le changement climatique semble être la priorité dans les agendas des pays industrialisés : la voiture électrique, en ce sens, est généralement imaginée comme une contribution fondamentale au développement vert et durable. Tesla, Volskwagen (VW), Renault, BMW, Nissan, Hyundai, Mitsubishi sont quelques-unes des entreprises qui se consacrent à ce défi, un défi qui montre de plus en plus son vrai visage, qui sent plus le business que la solution au changement climatique.Article d’Elena Rusca

« Les États doivent prendre des mesures drastiques et accélérer sans tarder les solutions au changement climatique, conformément aux recommandations du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC-IPCC). J’exhorte les principaux producteurs de gaz à effet de serre à prendre des engagements plus ambitieux avant le Sommet sur la crise climatique de septembre 2023 », a déclaré Ian Fry, Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans le contexte du changement climatique.

Axée sur l’action climatique, la session annuelle de cette année du Comité des transports intérieurs (ITC) de la CEE-ONU a convenu d’actions spécifiques pour faciliter une adoption plus large des véhicules électriques (VE) en travaillant sur l’harmonisation des politiques, en améliorant la collecte de données pertinentes et en promouvant les échanges mondiaux entre les experts du secteurs public et privé.

« Le Comité des transports intérieurs (ITC) embrasse pleinement l’électrification des transports, qui est déjà en plein essor, et nombre de ses groupes de travail espèrent aborder l’électrification dans le cadre de leurs tâches régulières », a déclaré Els de Wit, présidente du groupe sur les Tendances et économies des transports. « Il y a beaucoup de place pour de nouvelles actions ici, qu’il s’agisse de production de données harmonisées, d’amélioration des protocoles de communication ou de la conception des prises, et d’une meilleure gestion des tâches d’intégration du réseau, ainsi que de l’accessibilité et de la commodité de la recharge. »

Selon l’Agence internationale de l’énergie, en 2021, 18 États membres de la CEE-ONU figuraient parmi les 20 premiers pays pour les ventes de véhicules électriques dans le monde, avec la part la plus élevée de ventes en Norvège (86 %), suivie de l’Islande (72 %) et de la Suède (43 %).

Cependant, plusieurs défis entravent l’adoption massive des véhicules électriques. En plus des coûts d’achat plus élevés, une crainte commune chez les automobilistes est d’être à court avant d’atteindre une borne de recharge disponible. Les bornes et équipements de recharge pour véhicules électriques ne sont pas encore aussi répandus que les stations-service. Même lorsqu’ils existent, ils sont limités en termes de nombre d’appareils, d’alimentation électrique, d’accessibilité, de localisation géographique et de prix.

L’électrification remodèle la façon dont le secteur des transports est alimenté, loin des combustibles fossiles liquides. Les pays de la région de la CEE-ONU s’orientent déjà vers l’électrification et devraient le faire davantage, car la plupart d’entre eux se sont engagés à adopter des véhicules à zéro émission dans les décennies à venir.

Mais ces véhicules électriques sont-ils vraiment une solution pour lutter contre le changement climatique ou juste un business de plus parmi tant d’autres qui existent déjà ?

Alors que Bruxelles s’est engagé à instaurer une interdiction de vente de véhicules neufs essence et diesel à partir de 2035, l’objectif d’éliminer totalement les émissions du secteur, conformément à l’accord de Paris sur le climat, semble utopique. Selon le cabinet de conseil Kearney, d’ici 2050, la production automobile dépassera son « budget carbone » de 75 % (c’est-à-dire la limite d’émission autorisée qui ne dépasse pas 1,5 degré).

Contrairement à ce que prétendent de nombreux constructeurs automobiles, les voitures hybrides émettent beaucoup plus de dioxyde de carbone que ne le prétendent leurs constructeurs. C’est ce qu’a indiqué une enquête indépendante menée par l’Université de Graz, en Autriche, et le groupe Transport & Environnement (T&E), qui a effectué des essais routiers sur certains modèles BMW, Renault et Peugeot.

Des tests effectués sur de courtes distances (55 kilomètres), il ressort qu’une BMW Série 3 émet jusqu’à 112 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre, trois fois les 36 grammes indiqués par l’entreprise. La Peugeot 308 émet 20 % de plus que les 27 grammes par kilomètre déclarés par la maison mère Stellantis. Renault Mégane pollue jusqu’à 70 % de plus que le laboratoire, où les émissions estimées sont de 30 grammes par kilomètre.

Le problème, selon les experts, est que les voitures sont incapables de maintenir leur autonomie électrique pendant de longues périodes dans le trafic : la Peugeot 308 l’a fait pendant un peu plus de la moitié du trajet (53 %), tandis que la BMW Série 3 74 %.

Alors que ces problèmes pourraient être résolus avec des améliorations techniques, d’autres l’empêchent coli sont envisagées en analysant les voitures électriques comme une solution au changement climatique.

Selon la plupart des estimations, il faut environ deux fois plus de dioxyde de carbone pour construire une voiture électrique qu’une voiture à moteur à combustion. Grâce aux batteries, qui sont majoritairement produites en Chine, avec de l’énergie produite grâce au charbon.

A cela il faut ajouter l’énergie utilisée pour recharger la batterie. Contrairement à ce que la propagande gouvernementale voudrait nous faire croire, l’électricité ne tombe pas du ciel au bon vouloir d’une fée écolo bienveillante. Une source d’énergie est toujours nécessaire pour le produire. Dans la plupart des pays, y compris des pays européens comme l’Allemagne ou la Pologne, le charbon est encore largement utilisé et n’a que peu à voir avec « l’énergie verte ».

Comme si cela ne suffisait pas, concentrons-nous maintenant sur le « moteur » de la voiture électrique : les batteries ne sont pas constituées d’air, mais d’éléments bien spécifiques : le lithium et le cobalt, entre autres, qui ne naissent pas des arbres, mais sont procurés par les systèmes miniers de pays très polluants dans des pays très pauvres qui, même si on l’oublie parfois, appartiennent à la même planète et, en les polluant, on pollue le monde entier.

Poussée principalement par la hausse des ventes de voitures électriques, la demande mondiale de lithium, un métal doux blanc argenté parfois appelé «or blanc», devrait être multipliée par plus de 40 d’ici 2040.

Le rapport Achieving Zero Emissions with More Mobility and Less Mining, publié par l’organisation californienne Climate and Community, prédit que le passage du parc de véhicules américain entièrement du moteur à combustion interne à la propulsion électrique d’ici 2050 créerait des inégalités environnementales et sociales mondiales causées par l’exploitation minière due à l’extraction du lithium.

« La transition de l’Amérique vers les véhicules électriques pourrait nécessiter trois fois plus de lithium que ce qui est actuellement produit pour l’ensemble du marché mondial », indique le rapport californien. Cela impliquerait la destruction de territoires entiers pour créer de nouvelles mines nécessaires à l’extraction des minerais pour la construction de voitures électriques.

L’exploitation minière est une industrie qui cause d’immenses impacts environnementaux, visuels, humains et culturels. Il existe différentes techniques pour mener à bien l’activité minière, l’une d’elles est l’application de produits chimiques pour lessiver le sol grâce à l’utilisation de cyanure, de mercure et d’acide sulfurique. Ces substances sont hautement toxiques et sont responsables de la dissolution de composés indésirables, dans le but d’obtenir les minéraux à extraire de la terre. Cela se fait sur de vastes étendues de terre, créant des cratères de grand diamètre et s’approfondissant au fur et à mesure que le processus progresse. Les impacts sont dévastateurs, pour l’environnement et pour les personnes qui vivent à proximité.

La voiture électrique sera-t-elle alors une solution pour sauver la planète ou un business de plus parmi tant d’autres que notre système développe déjà ?

Source : El Clarin (Chili), traduction Investig’Action

