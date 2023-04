La crise financière frappe derrière la porte … 

Tous les signaux sont maintenant au rouge. Le seul fait que les pays de l’OPEP+ aient décidé de réduire encore leur production de brut d’un minuscule million de barils par jour a eu pour conséquence de renchérir son prix sur les marchés de 12 %. Deux pays s’en réjouissent : les USA et la Russie ! La Russie : c’est simple à comprendre car elle va éponger encore plus vite la perte des 300 milliards de dollars volés par l’Occident et les USA , le pays qui va réaliser ainsi encore plus de profits. Il y a cependant un petit souci dont personne ne parle au sujet du pétrole et du gaz de roche mère d’origine américaine : les fermetures des puits de fracturation les uns après les autres pour déplacer tout l’équipement afin de tenter de trouver du pétrole ou du gaz ailleurs car le gros problème avec cette méthode d’extraction réside dans le fait que l’exploitation ne dure au mieux que quelques mois. La situation dans ce secteur est donc précaire et les tentatives de redynamisation de l’économie américaine pourraient bien échouer lamentablement car vue de l’Europe dont l’analyse de la situation est étriquée, l’inflation à deux chiffres et la chute de l’activité dans tous les secteurs se confirme aux Etats-Unis. Tous les signaux sont au rouge, faut-il le répéter : le secteur du bâtiment est en berne. Plus de 30 % des locaux de bureaux sont vides, depuis San Francisco jusqu’à Philadelphie en passant par Atlanta. Aux Etats-Unis l’économie repose à près de 68 % sur la consommation mais il y a un autre détail qui est ignoré : si cette consommation est atone en raison du sur-endettement des ménages avec leurs multiples cartes de crédit alors cette économie va entrer dans le piège de la « stagflation » … C’est ce que les analystes de l’économie de Wall Street viennent de constater en apprenant que les statistiques indiquent une forte augmentation des nouvelles recherches d’emploi, un indicateur critique de la santé du marché de l’emploi, l’une des caractéristiques de cette stagflation.

Et pourtant les marchés boursiers restent optimistes. Certes, après les faillites de trois banques régionales américaines presque le même jour ont conduit la FED à alléger les taux d’intérêt mais cela ne suffit pas à expliquer cette embellie des marchés boursiers. Serions-nous devant une sorte de réaction de « sauve qui peut » avant le naufrage ? En réalité tous les signaux rappellent la situation qui précéda l’éclatement de la « bulle dot.com » de 1980. L’indice manufacturier aux Etats-Unis baisse de manière continue depuis la fin de l’année 2021 ainsi que l’indice S&P500 de manière presque synchrone et l’optimisme des opérateurs boursiers risque de n’être qu’un feu de paille.

Il y a un autre paramètre qui a tendance à être ignoré par les analystes. C’est la dette des entreprises non financières. Or le montant de cette dette à doublé depuis la crise de 2008 en raison de l’argent facile et bon marché mis à la disposition des entreprises à des taux attractifs. Qu’ont fait les entreprises ? Elles n’ont pas investi et ont racheté leurs actions sur les marchés à hauteur de 40 % de cette dette qu’elles ont contracté auprès des banques. C’est l’explication la plus logique de l’embellie des marchés boursiers, de la montée du chômage – pas d’investissements, pas de nouveaux emplois – et de la croissance de cette dette des entreprises non financières qu’a provoqué encore plus d’argent « facile » des banques centrales. La situation est identique en Europe et les conséquences commencent à se concrétiser, amplifiées par les évènements d’Ukraine. Comme l’indique l’illustration ci-dessous tous les éléments sont réunis pour que la « grande crise financière » devienne d’actualité et lorsqu’elle frappera à la porte des banques centrales ces dernières n’auront pas d’autre alternative que celle d’ouvrir encore les vannes du flot de liquidités pour tenter de la juguler.

Les crises financières américaines, en raison du rôle de monnaie de référence mondiale du dollar US, se répandent dans le monde développé comme cela a été constaté lors de la « crise des sub-primes ». C’est l’une des raisons qui ont encouragé de nombreux pays à créer un panier de monnaies indépendant du dollar et cette nouvelle situation s’amplifie et s’organise au sein de l’Organisation de Coopération de Shanghai. Comme l’indique le graphique ci-dessous les crises économiques sont récurrentes, elles proviennent presque toutes des USA et la dernière en date, la « contraction covid » a été rapidement suivie par la déstabilisation des banques à la suite de l’inversion des taux et de la crise obligataire provoquée par une maîtrise irraisonnée de l’inflation en augmentant les taux des obligations. Bien préparé par les banques centrales !

Le résultat va être sanglant et cinglant. Le peuple n’aura que ses yeux pour pleurer et imaginera à travers ses larmes des jours meilleurs …

Source diverses et Trahan d’où sont issue les illustrations.