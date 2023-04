Brève. Noam Chomsky et la situation géopolitique actuelle

À 94 ans Noam Chomsky a accordé il y a quelques jours un entretien à SXSW, une organisation non partisane impliquée dans la promotion de films indépendants des grandes « major » du cinéma américain, organisatrice de festivals de musique aux Etats-Unis et en Europe. SXSW a également créé une chaine de télévision indépendante des partis politiques traditionnels américains et c’est dans ce cadre que sont invités des personnalités qui s’expriment en leur nom hors du cadre des idéologies dominantes. C’est le cas de cette entrevue avec Chomsky. Ce professeur de linguistique, auteur d’une centaine d’ouvrages couvrant les sciences cognitives, la politique, l’histoire et la philosophie ainsi que l’économie s’exprime au sujet de l’environnement et de la possible dérive dans laquelle pourrait être entrainés les pays occidentaux en raison des évènements d’Ukraine qui focalisent l’attention des décideurs politiques de ce groupe de pays dirigés par l’idéologie impérialiste américaine.

Chomsky rejoint par ses analyses du « club » indépendant des « Atomic Scientists » qui publie un bulletin abordant divers thèmes en particulier les risques nucléaires, le changement du climat, les technologies disruptives et la biosécurité. En ce qui concerne particulièrement les risques nucléaires Chomsky considère que l’Occident est au bord de la ruine si ses prises de position belliqueuses à l’encontre de la Russie ne sont pas tempérées le plus rapidement possible. La Russie ne le souhaite pas dans la mesure où son « opération spéciale » en Ukraine n’avait comme seul but la protection humanitaire du peuple de souche russe et russophone de l’est de l’Ukraine persécuté par le pouvoir néo-nazi de Kiev depuis 2014 avec le soutien des Etats-Unis.

Depuis l’intervention illégale de l’OTAN en Yougoslavie la Russie avec comme résultat un démantèlement de cette fédération, certes artificielle, mais ayant montré que des ethnies différentes de par leur langue, leur culture et leurs pratiques religieuses pouvaient vivre en harmonie si le pouvoir politique central faisait preuve d’une certaine autorité, ce qui fut le cas avec Tito, sa disparition réveilla le monstre hégémonique des Américains dont les exactions dans l’ex-Yougoslavie ont conduit à la création de petits Etats, beaucoup d’entre eux teintés de pratiques mafieuses et dont la couleur politique est non conforme à la philosophie politique européenne. C’est le cas notamment de la Croatie et du Kosovo. Pour le Kremlin la Serbie est un pays frère et le bombardement pendant plus de deux mois de Belgrade est toujours très vif dans la mémoire des Russes et les autorités russes ne le pardonneront jamais à l’OTAN, c’est-à-dire les USA.

Le voyage du président français à Pékin devrait aboutir à une prise de position pacifiste de la France. Personnellement je suis convaincu que la seul issue sur l’échiquier politique mondial est de proposer des négociations de paix pour régler le problème ukrainien. Dans cette hypothèse la France redorerait son image internationale et également au niveau domestique en redevenant un acteur clé dans la stabilité internationale, rôle que ce pays a joué par le passé. Malheureusement le président français a trop vendu son âme et son pays aux intérêts américains et il s’apprête à renforcer l’emprise des multinationales américaines sur la France en vendant tout le régime des retraites à BlackRock, c’est le but réel de cette réforme du régime des retraites car le recul de l’âge de départ n’est qu’une façade qui dissimule la vraie finalité de cette réforme.

Si le président français revient de Chine, c’est peut-être déjà le cas je n’en sais rien, les mains vides alors le conflit nucléaire que craint Chomsky pourrait devenir une réalité fatale pour l’humanité toute entière. En tant que puissance nucléaire la France a le devoir de tenir un rôle prépondérant dans le monde mais avec un tel président totalement asservi à la Maison-Blanche il n’y plus rien à espérer et inexorablement mon pays natal sera déconsidéré par le monde entier … Lien : https://youtu.be/dUOvpIOAmYk