Un bel exposé didactique au sujet de la constitution française et autres sujets d’actualité

Je n’y connais rien en droit constitutionnel et comme tous les Français je ne me suis jamais posé la question suivante : comment fonctionne la Nation ? Lire la constitution est un exercice compliqué puisque chaque article occupe une sorte de hiérarchie, en bref il dépend de la douzaine des premiers articles et il faut être un érudit pour comprendre ce document structuré en couches et ceci d’autant plus que cette constitution a été modifiée inconsidérément par des hommes politiques sans vision synthétique. De plus le pouvoir de l’Europe n’est qu’une illusion puisque comme l’a dit Henri Guaino la France, selon sa constitution, peut toujours refuser les diktats de Bruxelles. Il est trop compliqué de comprendre cette finesse que les trois précédents présidents français n’ont pas compris. Ce qui me paraît le plus important est le recours au référendum populaire car en dernier ressort c’est le peuple et non le président, y compris élu au suffrage universel, qui est souverain. Compte tenu de la situation internationale il est évident que le peuple devrait être consulté au sujet de la livraison d’armes létales au régime de Kiev, armes qui servent à massacrer des civils. Il serait normal et moral que le peuple soit consulté puisque l’heure devient de plus en plus grave jour après jour. Je conseille donc à mes lecteurs d’écouter l’exposé clair mais complexe de Henri Guaino ici : https://www.youtube.com/watch?v=vmGIrOqpG3A&ab_channel=NicolasDupont-Aignan et pourtant selon Henri Guaino le traité de Lisbonne permettrait de contourner les dispositions européennes. Donc, pour votre serviteur, l’actuel président de la République semble ignorer le fondement de ce traité, dont le peuple français considère comme un non-respect du « non » exprimé lors du référendum, traité qui précise que le législateur français élu par le peuple français est souverain. J’ignorais cette disposition mais il faut être un juriste avisé pour comprendre ce genre de texte. Conclusion le président français actuel gouverne la France comme un dictateur et il méprise son peuple, tous les Français en sont convaincus …

Et si vous voulez comprendre ce que signifie l’adage « deux poids, deux mesures » dans de multiples domaines regardez cette revue de presse : https://www.youtube.com/watch?v=CE23GQDODC4&ab_channel=PhilippeBuffon