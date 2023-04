La France et l’Europe ont sombré dans la poubelle de l’histoire, c’est écoeurant !

L’adoption par l’Assemblée nationale française d’un texte qualifiant l’Holodomor comme un génocide orchestré par Staline m’a conduit à enfin écrire un texte issu de la lecture du livre de Douglas Tottle, syndicaliste canadien et journaliste dont la publication est bien antérieure aux évènements de Maïdan. Ce livre publié en 1987, peu avant la chute de l’Union soviétique, retrace d’abord longuement la propagande orchestrée par William Hearst, magnat de la presse américaine, pour discréditer l’Union soviétique, montrant des photos truquées datant de la famine de 1922 qui sévit pas seulement en Ukraine mais également dans toute la plaine russe globalement à l’ouest de l’Oural. Cette propagande a ensuite été reprise par Paul Getty, également un oligarque de la presse américaine, dans un contexte de chasse aux communistes, la grande époque du Maccarthysme. Les liens entre les Etats-Unis et le Canada avec l’Ukraine qui eurent lieu à l’issue de la deuxième guerre mondiale avec la prise en charge de dizaines de milliers de réfugiés ukrainiens sympathisants du régime nazi durant les trois années durant lesquelles les troupes allemandes stationnèrent dans le pays comme base arrière du conflit entre l’Allemagne et l’Union soviétique conduisit à l’accueil de ces exterminateurs de centaines de milliers de juifs sur le sol ukrainien avec la complicité de la Pologne. Ces criminels de guerre ukrainiens échappèrent aux procès organisés par les alliés et furent ainsi exfiltrés au Canada et aux USA sans que qui que ce soit réagisse. L’affaire des nazi ukrainiens fut donc étouffée par les Américains.

L’Holodomor, période de sécheresse qui dura deux saisons de semis et de récoltes, fut déformé par pure idéologie anti-soviétique des Américains avec la complicité des Canadiens … et du régime nazi allemand qui facilita la fuite des nazis ukrainiens devant l’avancée des soviétiques en direction de Berlin en 1944 alors qu’ils avaient accueilli les allemands en libérateurs dès leur arrivée sur le sol ukrainien. C’est l’histoire telle qu’elle figure dans les archives déclassifiées, un point c’est tout.

Le déroulement de cet épisode explique la persistance de l’idéologie nazie anti-russe qui a perduré en Ukraine depuis 1942 jusqu’à aujourd’hui et c’est indéniable. Les Polonais adoptèrent la même attitude lors de l’arrivée de l’armée hitlérienne puisque le pays avait disparu après la chute de l’empire austro-hongrois, souvenez-vous. Et ceci explique la collaboration des Polonais avec l’Allemagne nazie pour exterminer les juifs et les tziganes avec un zèle jamais atteint par les Allemands eux-mêmes. Il faut relire l’histoire depuis la première guerre mondiale pour comprendre le présent …

La propagande américano-britannique a tout de suite revendiqué la victoire à l’issue de la chute du régime hitlérien mais en réalité ce sont les soviétiques qui furent les vrais victorieux au prix d’un sacrifice humain sans précédent dans aucune guerre. L’histoire a ainsi été arrangée par les Américains et les Anglais qui ont toujours, depuis la révolution de 1917, été viscéralement anti-soviétiques puis anti-russes après la chute de l’Union soviétique. À l’occasion des évènements ukrainiens ces activistes américains anti-russes ont ressorti l’Holodomor pour attiser leur haine qui ne s’est jamais éteinte depuis William Hearst dans les années 1930. Ne cherchez pas d’informations avec Wikipedia en anglais ou en français tout a été caviardé pour être compatible avec l’idéologie anti-russe qui prévaut actuellement. Dans la réalité des faits, l’Holodomor sévit tant en Ukraine que dans toute la plaine russe située à l’ouest de l’Oural et cette sécheresse persistant durant deux années consécutives fit globalement 7 millions de victimes de la faim se répartissant pour moitié entre l’Ukraine annexée à l’époque par l’Union soviétique et la Russie proprement dite. La réforme agraire avec l’extermination de centaines de milliers de koulaks fut un facteur aggravant mais ce ne fut pas un facteur décisif dans cet épisode. Il faut rappeller au passage que cette sécheresse affecta l’Inde occasionnant plus de 25 millions de morts et le dévastateur « dust-bowl » dans le Middle West américain ces mêmes deux années.

Instrumentaliser à des fins politiques ou idéologiques le climat est devenu aujourd’hui chose courante mais instrumentaliser une sécheresse qui provoqua une famine finalement localisée et mise en exergue au sujet de l’Ukraine est une déformation de l’histoire à des fins politiciennes abjectes. Il n’est pas étonnant que les députés français ignorent l’histoire mais elle a été réécrite par les vainqueurs auto-proclamés de la deuxième guerre mondiale qui ont oublié les 25 millions de morts du côté du front russe. C’est scandaleux et indigne des représentants du peuple français qui a le droit de connaître la vérité de l’histoire. J’exprime ici mon dégout total du monde politique français et je jure à mes lecteurs que je ne remettrai jamais les pieds dans ma terre natale !

Liens : https://arretsurinfo.ch/lassemblee-nationale-qualifie-de-genocide-lholodomor/ et https://www.youtube.com/watch?v=hPFqU-ua-qw

Note. Ce n’est pas parce que Annie Lacroix-Riz est estampillée comme communiste qu’il faut dénigrer son analyse d’historienne méticuleuse et férue d’archives incontestables. Il ne faut pas non plus prétendre que sa présentation devant l’Association Dialogue Franco-russe est de la propagande, non ! C’est de l’histoire à l’état pur que les députés français n’ont pas pris la peine de relire devant un texte qui est, lui, de la propagande.

Mais dans le même registre de la désinformation il y a pire encore. Le tribunal pénal international de La Haye a été créé concrètement en juillet 2002 pour juger des personnes physiques ou des États pour génocide, crime contre l’humanité, crime d’agression armée d’un État et crime de guerre. Dès 2002 dix-sept dossiers ont préoccupé ce tribunal reconnu par seulement 123 pays dans le monde dont la totalité des pays de l’Union européenne. De nombreux pays et non des moindres n’ont pas ratifié le traité créant ce tribunal et parmi eux les USA, la Russie, la Chine, l’Inde, Israël, le Soudan. Cette institution s’intéresse donc à des personnes et des États avec une arrière pensée politique. Le cas de la prise de position de ce tribunal au sujet du Président russe Vladimir Poutine est un exemple de la dérive idéologique dans laquelle a sombré cette institution. Inutile de rappeler les démêlés de l’ancien chef d’Etat yougoslave puisque ce tribunal ne pouvait pas accuser les Etats-Unis de crime de guerre pour avoir bombardé la ville de Belgrade pendant 68 jours consécutifs, les Etats-Unis n’ayant pas ratifié le traité de création de cette entité juridique internationale.

La plainte déposée par ce tribunal à l’encontre du chef de l’État russe est rocambolesque et strictement politique. Il s’agit de la « déportation » de plusieurs centaines d’enfants orphelins du Donbass vers la Russie qui avaient été abandonnés à leur sort au début de l’opération spéciale russe par les autorités de Kiev. Il faut situer cette histoire dans son contexte. Il existe de nombreux orphelins en Ukraine et cela ne date pas du conflit actuel. Les orphelins ukrainiens sont très recherchés par des officines non officielles comme source d’organes sur le « dark web ». Le foie ou les reins d’un jeune adolescent représentent une fortune avec un confortable plus value si le groupe lymphocytaires est proche de celui du receveur. En Ukraine ce type de business s’est développé dès la chute de l’URSS pour la plus grande satisfaction de certains pays développés qu’il est inutile de nommer dont des ressortissants sont prêts à payer une véritable fortune pour obtenir un organe humain en parfait état acheminé par jet privé puis hélicoptère à destination. La vie n’ayant pas de prix un rein avec groupe lymphocytaire compatible peut se négocier jusqu’à un million de dollars non compris les frais d’acheminement et je ne parle même pas du prix d’un foie ou d’un poumon. La vie de l’orphelin anonyme ukrainien qui a été sacrifié pour ce business n’a, elle, aucune valeur, « business is business ». En conclusion le Président russe est accusé pour avoir sauvé la vie d’orphelins. On nage dans la propagande occidentale la plus sordide. Cette histoire me rappelle un film dystopique terrible de Mark Romanek, un réalisateur américain spécialisé dans la réalisation de films musicaux, sorti sur les écrans en 2010, « Never Let Me Go », inspiré du roman de fiction de Kazuo Ishiguro, originaire de Nagazaki, dont l’intrigue est une sorte d’élevage d’orphelins qui servent de pourvoyeurs d’organes destinés à être greffés sur d’autres êtres humains jusqu’au prélèvement du cœur ou du foie qui leur est fatal. On peut presque imaginer que ce film a encouragé le régime de Kiev a tolérer le même genre de business, mais compte tenu de la corruption de ce pays on ne peut plus d’étonner de quoi que ce soit …