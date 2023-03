La France achète 65000 tonnes de gaz naturel liquéfié libellé en yuans

La Chine vient d’achever sa première transaction internationale de gaz naturel liquéfié (GNL) libellée en yuans destiné à la France selon un communiqué du Shanghai Petroleum and Natural Gas Exchange de ce mardi 28 mars 2023.

Le géant chinois du pétrole et du gaz CNOOC (China National Offshore Oil Corp) et TotalEnergies ont conclu le premier marché de GNL sur la bourse de Shanghai libellé en monnaie chinoise (Reuters). La transaction concernait environ 65000 tonnes de GNL importées des Émirats arabes unis (UAE), a ajouté le Shanghai Petroleum and Natural Gas Exchange. La « supermajor » française, l’un des plus grands négociants de GNL au monde, a confirmé à Reuters que le commerce concernait du GNL importé des Émirats arabes unis, mais a refusé de commenter l’accord.

La Chine cherche depuis des années à conclure plus d’accords commerciaux en yuans afin d’accroître la pertinence de sa monnaie sur les marchés mondiaux et de remettre en question la domination du dollar américain dans le commerce international, y compris dans le commerce de l’énergie.

Lors d’une visite historique à Riyad en décembre, le président chinois Xi Jinping a déclaré que la Chine et les pays arabes du Golfe (GCC, Gulf Country Council) devraient utiliser le Shanghai Petroleum and National Gas Exchange comme plate-forme pour effectuer le règlement en yuan du commerce du pétrole et du gaz.

« La Chine continuera d’importer de grandes quantités de pétrole brut des pays du GCC, d’accroître les importations de gaz naturel liquéfié, de renforcer la coopération dans l’exploitation pétrolière et gazière en amont, les services d’ingénierie, le stockage, le transport et le raffinage. et utiliser pleinement le Shanghai Petroleum and National Gas Exchange comme plate-forme pour effectuer le règlement yuan du commerce du pétrole et du gaz », a déclaré Xi en décembre, comme l’a indiqué Reuters.

Bien que la monnaie chinoise ait fait des percées dans le commerce mondial, le yuan ne représente que 2,7 % du marché, comparativement à 41 % pour le dollar américain.

Au cours de la dernière année, la Russie s’est tournée vers le commerce libellé en yuan à la suite des sanctions occidentales sur ses exportations, ses importations et son commerce de l’énergie, car la monnaie chinoise est devenue la seule solution de rechange de Poutine pour réduire l’exposition au dollar américain et à l’euro. Source : https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/China-Settles-First-LNG-Trade-In-Yuan.html

Note. TotalEnergies est le premier opérateur en Russie dans le domaine de l’exploration et de l’exploitation des gisements pétroliers et gaziers. Cette entreprise a développé un étroit partenariat avec Gasprom. En collaboration avec Air Liquide TotalEnergies récupère l’hélium présent dans le gaz naturel sibérien. Ces deux entreprises de droit français sont les rares fleurons industriels encore existant en France. Ces deux entreprises échappent aux sanctions imposées par les Américains en commerçant avec la Russie via le rouble et le yuan.