Depuis 40 ans l’économie française est en récession …

J’ai écouté avec un grand intérêt deux présentations du banquier d’affaire Raphaël Rossello. Ce financier avisé et prudent fait preuve d’une force d’analyse imparable de la situation factuelle de l’économie de la France. Depuis 1980, plus précisément depuis le tournant vers la rigueur décidée par François Mitterand le pays a emprunté trois points de PIB pour obtenir un point de croissance. Cela fait donc 40 ans que la France vit à crédit, que la charge de la dette dépasse le montant total de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, que la France « roule » la dette tout en augmentant son montant puisqu’elle ne peut plus payer les coupons des titres de dette sans parler du capital quand cette dette arrive à échéance et enfin que l’ensemble de l’économie du pays s’affaiblit, en particulier le tissu industriel, puisque l’Etat est par trop endetté et n’a plus les moyens d’investir. La France est donc en récession depuis 40 ans !

J’ai mentionné deux liens pour écouter Raphaël Rossello, l’un tout récent et l’autre datant d’il y a deux ans. Ce banquier prévoit une crise financière d’une ampleur difficile à imaginer mais il ne propose aucune solution car il faudrait réformer entièrement non pas seulement le système financier français mais l’ensemble du monde financier international. Un tel projet ne peut se réaliser qu’en une génération c’est-à-dire une trentaine d’années. Selon Rossello, les États-Unis envisagent une guerre pour relancer leur économie et il en est de même pour la plupart des pays européens qui y trouvent là une opportunité, ce qui explique, selon votre serviteur, la propagande guerrière qui a envahi les médias de grand chemin.

Je venais d’écouter Régis le Sommier racontant son expérience sur le front ukrainien du côté du Donbass et je me suis demandé si les intervenants des grands plateaux télé savent de quoi ils parlent lorsqu’ils affichent une attitude belliciste. Le Sommier mentionne le sifflement des balles et des obus et le choc des explosions : l a population française est-elle prête à se battre pour l’Ukraine pour redynamiser l’économie de son pays ? Quand les marchés ne voudront plus prêter à la France consécutivement à la forte augmentation de la dette de la France depuis deux ans et demi ce sera la chute dans le gouffre, la guerre civile puis les pillages et enfin une « révolution » qui ne résoudra rien. Belle peinture de la situation … Liens :https://www.youtube.com/watch?v=2AdEKrzr22k&ab_channel=GrandAngle et https://www.youtube.com/watch?v=TzSGHWUDX3A&ab_channel=Thinkerview