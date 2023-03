Les statistiques officielles indiquent que la pandémie SARS-CoV-2 a provoqué la mort de 6 597 328 personnes dûment répertoriées comme étant mortes des conséquences de l’infection par le virus. Pourtant l’Association Internationale pour la protection contre les Rayonnements Ionisants (AIPRI) a indiqué que les Nations-Unies avaient noté une surmortalité de 23,4 millions de personnes durant la période de trois années 2020-2022 couvrant la pandémie de coronavirus. Cette estimation tient compte de l’augmentation du nombre total de décès en raison de l’augmentation de la population mondiale comme l’indique la figure ci-dessous.

En tenant compte de cette augmentation extrapolée sur la période 2020-2022 il apparaît que la surmortalité observée est donc de 23 603 454 en tenant compte de l’augmentation « naturelle » du nombre de morts chaque année. Comme le nombre officiel de morts par coronavirus est de 6 697 328 quelles sont les causes permettant d’expliquer l’excédent de décès enregistré par les instances onusiennes de 16 906 126 ? Selon L’ONU durant les années 2021 et 2022, « années vaccinales », l’excédent de mortalité inexplicable a atteint 14 298 932.

Rapprocher la politique « vaccinale » massive décidée par les pouvoirs politiques de cet excédent de décès relèverait-il du complot ? Il faut constater que l’extrême complexité qu’ont rencontré les médecins traitants pour faire remonter vers les instances officielles les effets adverses et les décès « par vaccin », complexité mise en place à dessein pour très largement sous-estimer ces effets indésirables y compris les décès a eu pour conséquence bien identifiée que moins de 1 % des « morts par vaccin » ont été comptabilisés, alors on peut se poser quelques questions. De plus il y eut une quasi impossibilité de réaliser des autopsies pour déterminer les causes d’un décès pour des raisons législatives dans de nombreux pays à la suite de « morts après vaccin ». S’il y a eu complot celui-ci a été organisé par les pouvoirs politiques à la demande des laboratoires pharmaceutiques fournisseurs de ces « vaccins ». Le nombre de morts « par vaccin » est donc plus du double de celui « par virus ». Pour être honnête il faudrait enfin ajouter à ce nombre de morts ceux provoqués par les anticorps facilitant une nouvelle infection par le virus ou une deuxième infection car il s’agit également d’une conséquence de la « vaccination ». En somme il faudrait envisager non pas quelques 14 millions de morts mais plus probablement une quarantaine de millions voire beaucoup plus, l’équivalent de la population d’un pays comme l’Argentine ! Note. L’ADE (antibody dependent enhancement) a été observé par le passé avec des vaccins expérimentaux contre la dengue et observée très tôt pour le coronavirus ( doi : 10.1016/j.ijid.2020.09.015 ) dès l’année 2010 et pourtant la campagne massive de « vaccination » n’a pas été arrêtée comme cela aurait du être décidé par l’OMS. Il y a donc bien eu un complot criminel. Une autre fausse pandémie avec un autre virus manipulé en laboratoire et un « vaccin » déjà au point pour tuer et non pas protéger apparaîtra-t-elle pour tuer cette fois un gros milliard d’être humains afin de satisfaire à l’agenda des malthusiens qui veulent gouverner le monde ? Source : https://aipri.blogspot.com/2023/03/lonu-annonce-une-surmortalite-de-236.html