Nouvelles d’ici et d’ailleurs (suite)

L’Allemagne s’enfonce … et pourrait s’enfoncer encore plus bas

Il y a deux nouvelles préoccupantes qui pourraient déstabiliser l’ensemble de l’Europe. Malgré les affirmations du gouvernement allemand la Deutsche Bank est très fragile et risque de se trouver dans les prochains jours en crise en suivant le scénario du Crédit Suisse car les CDS (credit default swaps) sur les prises de position short des valeurs boursières ont vu leur indice grimper en flèche en fin de semaine dernière. L’exposition de la DB est estimé à beaucoup plus que le produit intérieur brut de l’Allemagne. Si la Banque nationale d’Allemagne réagit et planifie un sauvetage de la DB en cas d’aggravation de la situation le tribunal de Karlsruhe pourrait s’y opposer et la BCE n’a plus les capacités de réaction. Un signe avant-coureur peut être interpréter par la baisse des taux de la BCE et de toutes les autres banques nationales des Etats de la zone euro, mais cette interprétation peut aussi être considérée comme une réaction aux conséquences de la faillite des banques régionales américaines provoquées par la hausse des taux à 10 ans qui ont vu leur capital placé enT-bonds se déprécier de quelques 30 %.

L’autre paramètre fragilisant l’Allemagne est l’attitude du Chancelier au sujet du sabotage des gazoducs russes (mais aussi en partie allemands) pour lesquels la DB participait dans le financement de ce projet. Scholtz « savait » et il n’a pas réagi, plongeant ainsi son pays dans un marasme économique profond puisque l’économie de l’Allemagne était basée sur une énergie russe à bon marché. Il ne fait aucun doute que le Chancelier Scholtz est un traitre à son pays comme l’a souligné Fox News il y a quelques jours :

Myen-Orient : redistribution des cartes

L’accord Iran-Arabie Saoudite précipite la restructuration du paysage politique au Moyen-Orient. L’Arabie saoudite a rétabli ses relations diplomatiques avec Damas. Au même moment les quelques 500 soldats américains restant stationnés en Syrie ont reçu l’ordre d’évacuer le pays, leur soutien aux Kurdes et à Daech est donc terminé et la Turquie se trouve ainsi isolée car elle est toujours membre de l’OTAN. Je ne suis pas un expert en géopolitique mais il ne reste plus d’autre choix que de quitter cette organisation hégémonique et mafieuse. Suivant en cela l’Algérie et l’Arabie saoudite sans oublier l’Iran l’Egypte vient de demander sont adhésion à l’Organisation de Coopération de Shanghai. Tout cela préfigure une complète réorganisation du Moyen-Orient à laquelle les Américains ne sont pas intervenus. Il est clair que le pion majeur des USA au Moyen-Orient va se trouver dans une situation très délicate, je veux parler d’Israël. Affaire à suivre …

que cache la censure du gouvernement relative aux interventions médiatiques du Docteur Alexandra Henrion-Caude.

L’une des généticiennes spécialiste mondiale des ARN petits ou grands (comme celui de Pfizer ou Moderna) est victime de censure et de diffamations. Il est confondant qu’une telle scientifique soit la proie de la vindicte gouvernementale française. Cette personne respectable est salie par les médias télé ou papier car elle dérange. Mais qui dérange-t-elle? Voilà une bonne question et je doute que la réponse soit évidente car la sphère gouvernementale constituée d’incapables et d’ignorants a fait tellement d’erreurs lors de la gestion de l’épidémie de SARS-CoV-2 qu’elle a probablement beaucoup de raisons de censurer Madame Henrion-Caude. Il est temps que les choses soient clarifiées pour au moins rassurer le peuple qui a été soumis à des injections inutiles et toxiques. Ma question est la suivante : combien de milliers de dollars voire beaucoup l’ensemble des membres du « conseil de guerre contre le SARS-CoV-2 ont touché de pot de vin pour instituer le pass sanitaire rendant cette « vaccination » obligatoire sous peine d’être ostracisés comme l’ont été des personnels médicaux ou encore des pompiers ?