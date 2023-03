Essais cliniques et CRISPR-cas9, succès et échecs …

Lorsque Jennifer Dounda et Emmanuelle Charpentier ont découvert le CRISPR-cas9 elles savaient que cette technologie aurait des retombées immenses dans le domaine de l’édition de gènes avec des embryons, d’abord d’origine animale, certes, mais la tentation allait s’orienter vers l’édition de gènes à des fins thérapeutiques chez l’homme. L’édition de gènes consiste à introduire un gène d’intérêt dans une séquence précise, un site d’insertion déterminé, de l’ADN nucléaire. Les curieux peuvent lire cet article bien documenté :https://en.wikipedia.org/wiki/Genome_editing . Les premiers essais d’édition de gènes ont été effectués sur des animaux. Le biologiste chinois He Jiankui qui a le premier abouti à une telle prouesse sur des embryons humains a été emprisonné et aux dernières nouvelles il vient d’être libéré avec interdiction de procéder à de nouvelles tentatives d’édition de gènes. On peut cependant interpréter cette information comme un paravent pour dissimuler des travaux « non officiels » avec l’assentiment des autorités politiques, allez savoir.

Il existe un preuve évidente avec la manipulation de l’ARN du SARS-CoV-2 qui a été modifié par insertion d’une séquence codant pour le site de clivage de la furine et cette édition de gène, en réalité une petite séquence de nucléotides, a été effectuée après avoir converti l’ARN viral en ADN double brin afin d’utiliser les outils existants dont le CRISP-cas9 pour introduire cette petite séquence, cette manipulation effectuée, l’ADN est alors converti en ARN et introduit dans des cellules compétentes pour produire le virus, n’importe quel biologiste un tant soit peu expérimenté peut le faire, tous les réactifs sont disponibles commercialement, mais il faut se trouver dans une structure publique ou privée pour accéder à ces réactifs.

Lors du troisième congrès international sur l’édition de gènes qui a eu lieu à Londres en ce début de mois de mars 2023, quelques 200 essais d’édition de gènes réalisés dans le monde chez des sujets humains ont été passés en revue. Il s’agissait de tenter de traiter une maladie grave et de sauver des vies et non pas de réaliser des manipulations de gains de fonction avec des virus ou des bactéries pathogènes. Tous n’ont pas été couronnés de succès. Cependant il faut rappeler que Victoria Gray, 37 ans, souffrant de drépanocytose aussi appelée anémie falciforme provoquée par une mutation du gène codant pour l’hémoglobine a été traitée avec succès avec l’outil de Dounda et Charpentier consistant à introduire dans la moelle osseuse ses propres cellules souches modifiées in vitro par introduction du gène normal codant pour l’hémoglobine. Aujourd’hui Victoria est en parfaite santé alors qu’elle a vécu les trente premières années de sa vie comme un véritable cauchemar.

L’outil CRISPR a été amélioré au cours des années récentes au niveau de la spécificité des sites d’insertion de gènes (liens en fin de billet) et c’est le cas d’Alyssa, une adolescente britannique souffrant d’une forme rare de leucémie affectant les lymphocytes T. Tous les traitements tentés ont échoué et les médecins et biologistes du Great Ormond Street Hospital de Londres ont choisi la technique CRISPR en modifiant les cellules précurseurs des lymphocytes T sains d’un donneur afin qu’il n’y ait pas de phénomènes de rejet. Ces cellules ainsi modifiées in vitro ont été injectées dans la moelle osseuse d’Alyssa et très rapidement l’état de la patiente s’est amélioré. D’autres cas ont été évoqués mais le problème majeur qui a concentré l’attention des participants à ce congrès est de deux ordres. Aucune des thérapies géniques utilisant la technique CRISPR n’a été approuvée par les instances politiques et les comités d’éthique. Ces approches sont toujours considérées comme expérimentales et par conséquent elles ne sont accessibles qu’à des personnes disposant de moyens financiers conséquents d’autant plus qu’en définitive il y a peu de succès car il existe encore trop de zones d’ombre, et c’est le deuxième point abordé, en ce qui concerne les sites de réinsertion ouverts par l’outil CRISPR et dont on ne maitrise pas la localisation dans l’ADN nucléaire, ce qui est préoccupant car plutôt qu’une guérison il peut apparaître d’autres troubles d’origine génétique provoqués par l’outil de Dounda et Charpentier. Néanmoins quelques 50 études sont en cours d’évaluation dans le monde pour tenter de traiter certains cancers, des maladies d’origine génétique affectant la vision et même le cas d’une Néo-Zélandaise qui a reçu un traitement dans le but de réduire son taux sanguin de cholestérol en bloquant la synthèse d’une seule protéine appelée PCSK9 (voir le lien). Cette protéine interfère avec la principale protéine constituant les lipoprotéines de faible densité, le moyen de transport du cholestérol dans le sang dont le taux diminue alors très significativement. À partir d’un seul patient traité on ne peut pas encore en déduire qu’une telle approche serait un succès mondial en regard de la véritable « épidémie de cholestérol » dont l’origine est multifactorielle.

La nouvelle génération de « CRISPR 2.0 » consiste à remplacer une ou plusieurs bases puriques ou pyrimidiques de l’ADN sur un site choisi par l’amorce spécifique choisie afin d’introduire une mutation du gène considéré. Il ne faut pas se réjouir prématurément car cette approche en est pour l’instant au stade expérimental. Mais l’avantage de cette approche réside dans le fait que l’ADN n’est coupé que sur un site et réparé aussitôt le changement de base effectué, la réparation de cet ADN coupé requérant l’intervention d’un enzyme de la cellule dont le fonctionnement n’est pas totalement maîtrisé dans le cas d’une utilisation sur l’ensemble de l’ADN nucléaire.

Source : MIT Technology Review. Liens :https://www.technologyreview.com/2019/10/21/102528/the-newest-gene-editor-radically-improves-on-crispr/?utm_source=the_checkup&utm_medium=email&utm_campaign=the_checkup.unpaid.engagement&utm_content=03-10-23

Note. L’approche expérimentale brièvement décrite ci-dessus est globalement utilisée pour la production de l’ARN codant pour la sous-unité 1 de la protéine de la spicule du SARS-CoV-2 utilisé comme thérapie génique vaccinale en raison de l’instabilité de l’ARN. Une série de « gabarits » (traduction de « template ») d’ADN double brin sont utilisés pour produire l’ARN messager correspondant. Ces ARN sont ensuite liés les uns aux autres après éventuelle modification de certaines bases puriques ou pyrimidiques à l’aide d’enzymes ou de réactifs chimiques spécifiques. Tout l’équipement enzymatique nécessaire est lui-même produit par des bactéries génétiquement modifiées. La production industrielle d’enzymes est une technique bien rodée puisque l’industrie textile, par exemple, utilise des quantités massives d’amylase utilisée pour éliminer l’amidon dont sont imprégnées les fibres textiles avant le tissage afin de les rendre plus résistantes.. D’autres enzymes produits industriellement sont les lipases et les protéases présentes dans les lessives. L’ADN humain code pour plus de 20000 protéines et enzymes différents afin d’assurer un bon fonctionnement de l’ensemble ! Les laboratoires modernes maîtrisent totalement ces technologies.