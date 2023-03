Brève. Démystification de l’Holodomor ?

En ces temps agités en raison des évènements d’Ukraine, les anti-russes occidentaux remettent sur le devant de la scène l’Holodomor, menaçant l’intervention spéciale russe dans le Donbass comme rappelant la grande famine des années 1933 et 1934 qui affecta non seulement les riches terres de l’Ukraine mais également toutes les régions de terres de loess de la partie est de la Mer Noire jusqu’au nord du Kazakhstan actuel. Au total cette période de sécheresse durant deux années consécutives réduisit la production de céréales de près de 70 %. La seule décision que l’on peut objectivement reprocher à Staline fut son refus de faire appel à des importations en provenance en particulier de France ou des Etats-Unis. L’excuse de Staline fut que les finances de l’URSS, en plein processus de collectivisation de l’économie, étaient désastreuses. Le fait qu’il y eut plus de 8 millions de morts en raison de cette famine conduisit immédiatement les Occidentaux, avec en premier lieu les nord-américains.

Comme l’a rappelé l’historienne Annie Lacroix-Riz dans un récent exposé très détaillé et documenté l’Holodomor a été instrumentalisé par les Occidentaux et à l’occasion des évènements d’Ukraine, le sujet est réapparu dans les médias. Annie Lacroix-Riz a cité un ouvrage écrit par un dénommé Douglas Tottle, un syndicaliste et journaliste classé à gauche voire sympathisant communiste par l’intelligentzia canadienne. La sortie de son livre « The Ukrainian Genocide Myth for Hitler to harvard » en 1987 souleva une vague d’indignation dans le monde politique. Cependant l’historienne Lacroix-Riz considère que cet ouvrage mérite d’être analysé aussi impartialement que possible pour comprendre quelle fut la réalité de cette famine qualifiée à tort, selon elle, de génocide. Selon cette éminente historienne qui débrouille l’intrication des puissances occidentales et de l’Union soviétique puis aujourd’hui de la Russie, allant jusqu’à analyser l’attitude du Vatican dans cette vaste problématique et pour elle la lecture de cet ouvrage disponible en fac-similé sur la toile (en anglais) apporte un éclairage nouveau de cet événement : https://www.garethjones.org/tottlefraud.pdf dont je viens de débuter la lecture. J’écrirais un petit rapport sur cet ouvrage lorsque j’en aurai terminé la lecture qu’a vivement conseillé Annie Lacroix-Riz.