Nouvelles du Japon. Champions du monde de baseball

Pour la troisième fois de son histoire, le Japon a remporté la coupe du monde de baseball en battant à domicile l’équipe américaine. Le match de finale s’est déroulé au Tokyo Dome, un stade très particulier dont le toit ressemble à un immense ballon, situé dans un quartier de Tokyo parsemé de très beaux parcs les uns intimes avec la cérémonie du thé et d’autres ressemblant à une nature inviolée. C’est aussi un quartier d’affaires avec des tours imposantes.

On aperçoit sur la droite de la photo prise du sommet du SkyTree une tache claire, c’est le Tokyo Dome. À l’horizon situé à la gauche du stade se trouve le quartier de Shinjuku.

Mon fils résidant à Tokyo a découvert ce jeu et regardant le match en direct et a finalement compris quels étaient les enjeux de ce sport, ce que j’avoue n’avoir jamais faithttps://www.youtube.com/watch?v=YDtJEAvK8Os . Le baseball est très populaire au Japon. Il existe au sommet de beaucoup d’immeubles des sortes de « practice » dans une sorte de cage constituée de filets pour s’entrainer à frapper la balle avec la batte, l’un des gestes le plus critique du jeu. Le baseball a été introduit au Japon à la fin du XIXe siècle et il n’est pas rare aujourd’hui de croiser dans la rue de jeunes enfants avec leur pantalon blanc finement rayé de gris aller s’entrainer au lancer de la balle. Les Japonais veulent atteindre la perfection dans tous les domaines, qu’il s’agisse du tennis, de l’athlétisme, de l’alpinisme extrême et aussi du football. Le rugby est également un sport très prisé au Japon. Cette mentalité de la perfection a permis, dans le domaine industriel a propulser la firme Toyota a devenir le premier constructeur d’automobiles du monde, imbattable dans le domaine des voitures hybrides, ayant développé un secteur de recherche par exemple des batteries de nouvelle génération utilisant moins de cobalt et de lithium et plus légères. Dans moins d’un mois je serai à Tokyo et je profiterai de cette ville que j’apprécie beaucoup, un univers de quartiers différents les uns des autres vivant les uns à côté des autres dans une parfaite harmonie …