Émissions pléthoriques de CO2 : l’autre gros mensonge de l’IPCC

Il ne fait plus aucun doute que l’organisme onusien IPCC situé à Genève aux côtés de l’Organisation Météorologique Mondiale est une officine politique qui utilise des travaux scientifiques pour en retourner les résultats et leurs conclusions afin de rendre aux décideurs politiques des directives pour guider leurs décisions dont les objectifs principaux sont d’atteindre une « neutralité carbone » pour toutes les économies occidentales. Les conséquences économiques et sociétales sont immenses comme la progressive interdiction des automobiles propulsées par des moteurs à combustion interne, la maîtrise du chauffage domestique en améliorant l’isolation des logements, la création du concept de « villes 15 minutes » pour réduire la circulation automobile, l’interdiction d’accès de certaines villes aux véhicules trop émetteurs de CO2 et enfin le développement extravagant et très coûteux pour une efficacité proche de zéro des énergies dites renouvelables … Cet agenda est motivé par une seule hypothèse toujours non prouvée : l’effet de serre du CO2 provoquant un réchauffement du climat. Et cette affirmation est basée sur la forte augmentation de la teneur en ce gaz dans l’atmosphère constatée depuis la fin du XIXe siècle. Le puits de CO2 est l’océan et plus sa surface est froide plus le piégeage est efficace. L’expansion de l’ère industrielle à la fin du dix-neuvième siècle correspond approximativement à la fin du petit âge glaciaire qui dura 500 ans, période durant laquelle ce piège océanique fonctionna à plein régime. Arriva le réchauffement relatif du climat qui dura jusqu’aux années 1950 suivi d’une petite période relativement froide qui fit dire à la NOAA que les sécheresses dévastatrices en Inde étaient un signe avant coureur d’un refroidissement mais quelques années calmes suivirent avec une stabilisation depuis maintenant 30 ans.

Depuis la fin du XIXe siècle la surface des océans s’est donc réchauffée et selon la loi de Henry les océans ont donc « dégazé » provoquant l’augmentation de la teneur en CO2 atmosphérique qui a été attribuée à tort à l’activité industrielle et humaine en général, activité fortement consommatrice d’énergie en particulier les combustibles carbonés fossiles. La capacité du piège océanique est virtuellement infinie puisque la formation de carbonates insolubles rend ce piégeage irréversible. Pour valider sa théorie l’IPCC a avancé une hypothèse erronée pour justifier l’insouciance de l’humanité brûlant abusivement des combustibles fossiles consistant à évaluer le temps de résidence de ce CO2 nouvellement émis dans l’atmosphère comme étant de plusieurs siècles.

Or cette affirmation est non seulement fausse mais mensongère car l’IPCC disposait de toutes les preuves pour reconnaître que ce temps de résidence n’est qu’au mieux de 14 ans, en d’autres termes la moitié du CO2 émis par l’activité humaine disparaît en 14 ans. En effet, le carbone-14 généré par les essais nucléaires atmosphériques et leur arrêt en 1960 a permis d’évaluer avec précision ce temps de résidence. Comme la capacité du piège océanique est infinie en raison de l’immobilisation sous forme solide il ne peut y avoir d’acidification des océans comme clamé par l’IPCC et certaines ONGs et il en est de même avec la végétation terrestre qui piège encore plus de ce gaz lorsque sa teneur augmente. Si l’équilibre chimique et thermodynamique de ce transfert de l’atmosphère vers le puits océanique est respecté alors la contribution de l’activité humaine à cette augmentation ne correspond qu’à 12 % de la totalité du CO2 atmosphérique (1696 gigaTonnes), c’est-à-dire 202 gT comme cela vient d’être exposé et avec le même temps de résidence de 14 ans. L’étude réalisée par le Docteur Peter Stallinga ( https://doi.org/10.3390/e25020384 ) confirme ces résultats.

La partie a) de cette illustration est la représentation des émissions de CO2 par an depuis le début de l’ère industrielle qui correspond précisément à la fin du petit âge glaciaire et la partie b) est l’intégrale de ces émissions obtenue à partir de l’équation décrite dans la publication, facile à comprendre, décrivant la thermodynamique de la répartition du CO2 entre l’atmosphère et les eaux océaniques. Il « manque » pour équilibrer le bilan décrit par cette équation l’apport de l’activité humaine figurant en jaune dans ce graphique.

L’IPCC ignore donc à dessein les preuves scientifiques incontestables et les contourne en les présentant sous une forme mensongère pour apporter des preuves de sa théorie de l’effet de serre du gaz carbonique et de l’urgence d’atteindre une neutralité carbone calculée sur une base faussement factuelle adossée sur de faux modèles. Pour que tous les décideurs politiques auxquels sont destinés les rapports de l’IPCC acquiescent sans réfléchir il doit exister un agenda politique caché dont le but est de détruire l’ensemble des économies occidentales, du moins celles des pays qui prennent des mesures erronées comme le prouve cette étude pour réduire leurs émissions de CO2. C’est tout simplement suicidaire ! Et j’ajouterai que c’est ridicule car tout ce scénario de l’IPCC est basé sur des mensonges, mais me direz-vous qui ne ment pas aujourd’hui ?