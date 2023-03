Nouvelles d’ici et d’ailleurs (suite)

La chute du Crédit suisse : une grosse arnaque

Pierre Jovanovic, l’un des spécialistes des banques le mieux informé, a peint un tableau que l’on pourrait qualifier de surréaliste relatif à la fusion entre UBS et le Crédit Suisse. Le grand gagnant est UBS et il y a en miroir de très gros perdants à commencer par les Helvètes eux-mêmes pour qui la BNS (Banque Nationale Suisse) était considérée comme une institution irréprochable. Et pourtant … La BNS s’est couchée devant les exigences d’UBS qui était en définitive contrainte de fusionner avec le Crédit Suisse « pour ne pas perturber les marchés ». En résumé la tractation se détaille ainsi : la BNS apporte immédiatement 100 Md de francs pour calmer le jeu et en prime dans la poche d’UBS 9 Md alors que UBS ne va débourser que 3 Md pour racheter le Crédit Suisse. De plus la BNS garantit à hauteur de 98 MD de francs les dépôts comptabilisés (par qui, on n’en sait rien) dans le bilan de Crédit Suisse.

Si, comme l’a fait Pierre Jovanovic, on examine ces dépôts, il apparaît que des déposants, inutile de parler des actionnaires qui ont tout perdu, ont également perdu beaucoup dans cette arnaque :

Les autorités politiques suisses ont rejeté la nationalisation de Crédit suisse car une telle décision aurait nécessité une consultation citoyenne sachant qu’il en aurait coûté à chaque helvète la coquette somme de 11,5 millions de francs ! La BNS s’est donc couchée et est contrainte de faire chauffer la planche à billets ce qui n’est pas tout à fait son habitude. Les conséquences de la manœuvre de la BNS vont rapidement faire surface comme l’explique Pierre Jovanovic : licenciement immédiat de 10000 à 15000 personnes, perte de 17 milliards de dollars (ou francs suisses ou euros, comme vous voudrez) pour les actionnaires, déclenchement d’appels de marge dévastateurs. À ce propos je suggère à mes lecteurs de revoir le film « Margin Call » avec Jeremy Irons, Demi Moore et Mary McDonnell (2011) tout à fait d’actualité. Dans ce film ce sont les petits épargnants et les petits spéculateurs qui sont ruinés mais dans le cas de la fusion UBS-Crédit Suisse, la situation, comme le souligne Pierre Jovanovic, va être sanglante et par effet domino avoir des conséquences sur l’ensemble du monde bancaire.

Source et illustration : revue de presse de Pierre Jovanovic

Bercoff s’intéresse au climat … et il a bien raison.

En invitant Steve Koonin, Bercoff (Sud-Radio) a pris un risque, mais il est habitué, de se faire traiter de complotiste par la gauche progressiste qui se gargarise de réchauffement climatique pour imposer une gouvernance mondiale dont l’agenda est une diminution de la population mondiale et rétrogradation de la civilisation moderne à l’âge des cavernes et des outils en silex. Je caricature mais c’est à peu près cela. À l’occasion de la publication du dernier rapport de l’IPCC Koonin (Caltech, Pasadena) n’est pas du tout convaincu car comme un scientifique digne de ce nom il doute de la validité des conclusions de cet organisme politique. Je suggère à mes lecteurs d’écouter ou visionner en différé cette entrevue riche d’enseignements :https://www.youtube.com/watch?v=QTOUP2BIt2Y&ab_channel=SudRadio

Le dollar US va devenir aussi dénué de valeur que le dollar du Zimbabwe ! J’ai adoré cette émission sur un ton humoristique mais terrifiant, la chute implacable du dollar US. Peter Schiff discute sur un ton presque moqueur d’un problème auquel tous les pays occidentaux vont être confrontés dans les prochains mois. La Chine, fort heureusement, ainsi que la Russie mais d’autres pays comme l’Arabie saoudite ont subodoré le danger et sont très actifs pour « dédollariser » leur économie. La FED est, comme beaucoup de banques américaines, en faillite virtuelle. Ce n’est pas le genre d’information qu’on aime entendre ! Le pire dans cette situation est que l’euro, la livre sterling et le yen seront emportés par la chute du dollar. Et ceci préfigure on nouveau « nouvel ordre mondial que le Forum économique mondial n’avait pas prévu. Finalement une bonne crise financière mondiale pourrait être salutaire sinon souhaitable. Entrevue avec Mike Adams de EuroPacific Asset Management …