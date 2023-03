Brève. Meta licencie 10000 ingénieurs …

L’émanation « Meta » de Facebook serait-elle un flop ? Ou est-ce un nouveau dot.com version 2.023 ? La capitalisation boursière est arrogante pour toutes les GAFAMs. On peut mettre Amazon un peu de côté puisque cette entreprise rend un service concret consistant à livrer à domicile un produit qui vous aurait demandé une demi-journée à dénicher en exerçant une pression sur les fournisseurs à la limite de la légalité sur les prix et en revendant en réalisant un bénéfice modique mais en volume considérable. Apple vend des téléphones et des ordinateurs (je suis satisfait du mien) et son activité est également concrète malgré le fait que ses bénéfices exorbitants sont réalisés grâce au travail d’esclave d’une armée de petites mains chinoises. Google dissimule ses extravagants revenus générés par la publicité (je suis un mauvais client de Youtube puisque j’ai un bloqueur de publicité) mais les commerçants qui veulent figurer sur le plan du quartier paient et très cher pour figurer sur ces « google-maps ». Facebook a imaginé une activité qui lui permet d’accumuler des profits astronomiques avec de la publicité ciblée à l’aide d’algorithmes et adaptée aux groupes de discussion de ses « clients » qui passent des heures par jour sur leur téléphone. Ces clients ne paient rien, ils sont manipulés car ils ne se rendent pas compte qu’ils constituent une plateforme idéale pour les abrutir de publicité et ce sont les annonceurs qui paient Facebook et les dizaines de milliards que gagne Facebook sont récoltés par l’intermédiaire des idiots vraiment utiles qui utilisent ce réseau dit « social ».

Twitter a adopté le même « business-model ». Je n’utilise jamais les réseaux sociaux malgré que j’aie un compte LinkedIn et un compte Facebook … il y a bien longtemps que j’ai oublié mes mots de passe et pour cause, je n’ai jamais échangé quoique ce soit avec qui que ce soit sur ces réseaux. Bref, les délires de Zuckerberg qui se croit le maître du monde avec son monde virtuel en ayant compris que c’était un peu compliqué a fini par comprendre. Il ne possède pas l’intelligence d’un Elon Musk (on pourrait inclure Tesla dans le groupe GAFAM) qui a fait fortune en siphonnant les subventions accordées par l’Etat américain pour l’achat de voitures électriques et qui fait la même chose avec la NASA en développant son programme SpaceX avec l’approbation totale du gouvernement américain car il fait aussi bien sinon mieux que la NASA à moindre coût.

Licencier 10000 employés sur très exactement 86482 est probablement encore insuffisant … Que Google et Facebook, les chouchous de Wall Street, fassent faillite me réjouira, ce sera une révélation de l’artificialité totale dans laquelle se trouvent les USA ! Quant au dernier GAFAM, Microsoft, je ne me suis pas documenté sur l’activité de cette usine à logiciels, peut-être qu’Androïd fait vivre cette société, je n’ai pas d’arguments pour en discuter.