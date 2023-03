Nouvelles du monde et d’ailleurs

Après FTX ce fut au tour de SVB, et après ?

Ce que l’on sait au sujet de la faillite de SVB (Silicon Valley Bank) est que les placements considérés comme non risqués qu’opérait cette banque était les T-bonds américains et accessoirement les cryptomonnaies. Apparemment la chute de FTX ne leur a pas servi de leçon, quant aux T-bonds la remontée spectaculaire des taux décidés par la FED, passant de zéro à 3,6 % en quelques semaines a provoqué une chute de la valeur « faciale » de ces T-bonds négociées sur le second marché par les banques quand elles ont un besoin de liquidités. En début de mois de mars la SVB avait vendu pour 21 milliards de dollars de T-bonds mais cela n’avait pas suffi car la décote de ces obligations était de 18 % en raison de l’augmentation des taux ! C’est ce que les analystes appellent une crise obligataire. Wall Street a été rassurée temporairement quand la FED a annoncé une garantie des déposants auprès de SVB de 250000 dollars …

La prise de conscience de ces banques d’investissement du danger de la remontée des taux a conduit deux autres banques californiennes à se trouver en quasi faillite. Il s’agit de Sylver Gate Bank qui a aussi investi dans les cryptomonnaies se croyant aussi inspirée qu’Elon Musk qui fit le même type de spéculation sur le bitcoin il y a un peu plus de six mois mais a compris qu’il fallait vite se débarrasser de cette monnaie cryptique. Une autre banque impliquée dans l’« investissement vert », une grosse arnaque qui attire les gogos, a fait les mêmes erreurs. Il s’agit de Fine Nature Bank. La situation pourrait empirer car la diminution de la masse monétaire liée au resserrement du crédit est aussi l’une des causes de l’inflation comme l’a si bien exposé Stiglitz dont apparemment le patron de la Fed et la petite Janet (comme la grande Christine) ignorent l’existence. Bref les ravages de la crise obligataire ne font que commencer. J’ai cru comprendre que le gestionnaire de fonds le plus important d’Europe court également de gros risques avec son portefeuilles d’obligation américaines qu’il détient en gestion. Il s’agit d’Amundi. Mais je n’ai pas pu trouver de confirmation de cette information. À suivre surtout en se focalisant sur les CDS des banques européennes impactées par la situation délicate de Crédit suisse (ZeroHedge entre autres sources)

Ukraine et Donbass

L’armée ukrainienne continue à tuer des civils dans le Donbass avec des rockets HIMARS de fabrication américaine. Je cite Christelle Neant (Donbass Insider) : « Le samedi 11 mars 2023, à Donetsk (RPD) la famille Safronov est partie en taxi pour fêter l’anniversaire de Nikita. Ce jour là le petit garçon fêtait ses huit ans. Né en 2015 Nikita n’a connu que la guerre, et malheureusement il n’aura pas eu la chance de découvrir ce qu’est la vie en temps de paix ». Qui sont les criminels de guerre, les Ukrainiens ou les Américains ? Ou les deux ? Si je réponds à la deuxième interrogation, les Allemands, les Français, les Anglais … sont complice de ces criminels de guerre et dans le droit les complices de crimes sont également condamnés à de lourdes peines de prison. Le temps est venu pour que les citoyens des pays qui aident militairement l’Ukraine posent la question à leurs dirigeants (Source Donbass-Insider).

Les infections intestinales à Yersinia porteuses d’espoir ?

Une proche cousine de Yersinia pestis, la bactérie responsable de la peste, provoque des infections intestinales difficiles à traiter. Il s’agit de Yersinia pseudotuberculosis et cette bactérie qui provoque des infections chroniques de l’intestin s’adapte au système immunitaire en provoquant l’apparition de granulomes riches en monocytes dont la fonction est de contrôler l’infection alors que sans la présence de ces granulomes l’infection peut se répandre jusqu’à l’apparition d’une septicémie. Ce sont bien les monocytes qui provoquent la formation de ces granulomes dont la fonction est de circonscrire l’infection. L’étape suivante de ces recherches consistera à identifier le signal qui initie cette formation de granulomes, un vaste sujet de recherche prometteur en particulier dans le domaine de la lutte contre le cancer (source : Nature Microbiology).

L’immense guitariste du groupe Pink Floyd est interdit de séjour à Francfort. C’est une nouvelle étonnante car Roger Waters devait donner un concert dans cette ville le 28 mai prochain. On connait la prise de position de Roger Waters au sujet du conflit ukrainien et la municipalité, pour annuler le concert de Francfort a mis en avant les propos antisémites qu’aurait tenu ce guitariste. Ce dernier a déploré l’attitude des colons qui s’installent en Cis-Jordanie au mépris des lois fondamentales du droit à la propriété. Ces colons assassinent des Palestiniens installés dans leur village depuis de nombreuses générations. Le gouvernement d’extrême droite de Netanyau allié des partis ultra-religieux viole les lois mais personne ne réagit. C’est la raison pour laquelle la ville de Francfort viole à son tour le droit des artistes à s’exprimer librement, en particulier quand il s’agit de musiciens. En Europe la censure et la surveillance ont envahi tous les niveaux de la vie quotidienne (source CounterPunch)

Les Helvètes s’énervent !

Alors qu’ils sont considérés comme longs à la détente les Suisses romands commencent à s’insurger contre les mesures coercitives anti-coronavirus. J’ai découvert que ces mesures étaient toujours en vigueur en Suisse. Comme cela se passe traditionnellement dans la Confédération il faut rassembler un certain nombre de signatures pour mettre en place une votation pour faire annuler par le conseil fédéral la prolongation des mesures anti-coronavirus. Car, comme cela devrait être le cas dans toute démocratie, c’est le peuple qui décide. La collecte de signatures a débuté le 16 décembre 2022 et les 50000 signatures requises ne sont toujours pas réunies. C’est à croire que le coronavirus fait encore des ravages en Suisse. Les mesures illégales d’exclusion des personnels soignants en France entrent dans le cadre de ce même genre de décision gouvernementale puisque les mesures anti-coronavirus sont toujours en vigueur dans le pays. Et pourtant le refus de se faire injecter est inscrit dans la Constitution et s’appelle le droit inaliénable de disposer de son corps comme on l’entend. Visiblement la Suisse qui a foulé aux pieds sa neutralité dérive maintenant vers une sorte de régime autoritaire que les citoyens helvétiques finiront par mettre de l’ordre à Berne ( Source : anthropologiques, site de Jean-Dominique Michel).