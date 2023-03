La sécheresse en France : un sujet de panique climatique. Souvenirs …

À la suite de l’optimum climatique moderne, approximativement entre 1925 et 1945, une courte période froide s’ensuivit entre 1950 et 1970, elle-même suivie d’une période relativement plus chaude. Je vécus mon enfance dans les Monts du Lyonnais, en pleine campagne, et quand je fus capable de mémoriser les évènements de mon enfance, c’est-à-dire après un phénomène très bien identifié qui s’appelle l’amnésie de l’enfance, vers l’âge de neuf-dix ans, sans souvenirs cinématographiques, photographiques ou sonores, ces technologies n’existaient pas dans les années 1950, alors je peux constater aujourd’hui encore que je me souvient très exactement des périodes de sécheresse extrême qui sévissait durant cette période dite froide, très froide parfois l’hiver avec de faibles chutes de neige, mais des printemps suivis de longs étés secs et ensoleillés, sans une seule goutte de pluie avec un ciel invariablement bleu balayé par un vent du nord très sec. Ma maison d’enfance était reliée à une source par une canalisation qui avait été posée par un prisonnier allemand après la guerre. Je ne l’ai pas connu mais selon mes parents il était travailleur et heureux, bien traité et réjoui d’avoir une assiette devant lui pour les repas avec un verre de bon vin.

Il y avait également un puits dans la salle à manger auquel on accédait par une trappe ménagée dans le plancher. Nos visiteurs, parents et amis, étaient étonnés que cela puisse exister mais ma maison natale était en réalité une ancienne ferme transformée en une modeste mais spacieuse habitation bourgeoise qui comportait une petite étable dans laquelle mon père élevait deux vaches pour que la maisonnée dispose de lait, de crème et de quelques fromages dont j’ai gardé un très vague souvenir. Au début de ces années 1950 une grave sécheresse estivale sévit durant trois années consécutives. Nous n’avions plus du tout d’eau, ni dans la source, ni dans le puits de la salle à manger. Il fallait faire appel aux paysans du hameau pour apporter de l’eau pour les deux vaches qui ne mangeaient plus que de l’herbe séchée par le vent du nord. Ma mère gardait de l’eau pour la cuisine mais nous étions condamnés, mes sœurs et moi-même, à se laver très parcimonieusement. Mon père décida de faire appel à un sourcier, un vieux prêtre d’un village dans les collines des Monts du Lyonnais, et il détermina un point précis et une profondeur tout aussi précise qui fournirait une eau abondante même en cas de sécheresse prolongée. Il fut décidé de faire creuser un puits par un puisatier professionnel car il fallait utiliser des explosifs pour casser le granit bleu très dur à partir d’une profondeur d’environ 4 mètres. Enfin l’eau apparut et il ne fut jamais possible ultérieurement de vider ce puits.

Ces sécheresses consécutives qui duraient du mois de mai au mois d’octobre furent ensuite suivies d’hivers extrêmement froids, des températures de moins 25 degrés durant les mois de février de 1956 et pls tard 1962 qui contrastaient avec les autres hivers modérément froids et neigeux depuis le début des années 1950. Depuis que je m’intéresse à l’évolution du climat, c’est-à-dire depuis une dizaine d’années, j’ai compris que ces années 1950-1960 correspondaient à un léger affaissement de l’activité solaire qui pouvait expliquer ces sécheresses à répétition sans pour autant exclure d’autres paramètres à l’époque encore inconnus ou très mal étudiés. À quoi assistons-nous aujourd’hui tandis que le gouvernement français clame que la sécheresse hivernale, provoquée par le réchauffement du climat, va avoir des conséquences catastrophiques sur les agriculteurs qui par ailleurs vont devoir faire face à une forte augmentation du prix des engrais de synthèse et un contrôle étroit de l’usage de pesticides. Le gouvernement français en profitera pour instituer un nouvel « impôt sécheresse » compte tenu du fait que les caisses de l’Etat sont vides et le déficit de la balance financière des produits agricoles s’aggravera.

La question que devrait se pose ce gouvernement d’incompétents est de savoir pourquoi les périodes de sécheresse hivernales ou estivales sont à déplorer. La France ce n’est pas les Émirats arabes unis qui viennent de décider de la construction d’une troisième centrale nucléaire, les deux premières étant utilisées en partie pour alimenter des usines de dessalage de l’eau de mer avec des kWh pour alimenter les compresseurs et la chaleur résiduelle pour favoriser l’osmose inverse. On dirait que les aléas climatiques se liguent main dans la main avec les écologistes qui protestent contre la construction de retenues collinaires pour l’irrigation et l’usage de néonicotinoïdes ou de glyphosate. Même le climat se ligue contre les agriculteurs français ! Les « prouts » des vaches vont être bientôt taxés, qu’à cela ne tienne les Français renonceront aux belles entrecôtes charolaises et n’auront pas d’autre choix que de griller des entrecôtes importées du Brésil provenant de bovins exclusivement nourris avec des tourteaux de soja transgénique et de la luzerne résistante au glyphosate (mais oui, ça existe !) ou des poulets assommés d’hormones de synthèse voire de vaccins nouvelle génération à ARN messager.

Pour conclure, si ces sécheresses qui vont à coup sûr se reproduire et feront partie de la vie quotidienne dans les prochaines années c’est tout simplement parce que le climat se refroidit en raison à nouveau d’une chute de l’activité solaire comme durant les années 1950 parfaitement prévue par les spécialistes du Soleil cette fois-ci de grande ampleur. Mais s’attendre à ce que les gouvernements tiennent compte des travaux de ces spécialistes non conformes à la doxa de l’IPCC relève de la fiction car ils préfèrent écouter les écologistes qui n’y connaissent strictement rien. Seule leur idéologie et leurs dogmes les guident. Ces histoires de CO2 et d’activité humaine me font « pouffer », ce n’est que l’activité solaire qui joue un rôle sur l’évolution du climat terrestre et à très long terme les conséquences de la mécanique céleste, c’est tout. Et plus cette activité solaire faiblira moins l’évaporation des océans sera abondante et par voie de conséquence il y aura encore plus de sécheresses auxquelles il faudra se préparer pour ne pas mourir de famine. Allez expliquer cela à des écologistes ils vous répondront que vous êtes un horrible réactionnaire fasciste. Voilà la situation actuelle dans laquelle l’Occident est pris au piège … Prochain billet climatique, un autre signal faible : ITCZ et gyre nord-atlantique