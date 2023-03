Nouvelles du monde et d’ailleurs (3)

Analyse de la situation économique et géopolitique américaine

Joseph Stiglitz dresse un diagnostic des décisions de la FED pour combattre l’inflation. Pour lui, Prix Nobel d’Économie, il faut au contraire orienter les capitaux vers l’investissement en réduisant les taux d’intérêt afin de dynamiser l’économie américaine et réduire le chômage (qu’il évalue à plus de 25 %) plutôt que d’augmenter ces taux qui se tournent vers la spéculation et contribuent à augmenter les coûts de production et par conséquent l’inflation. Au sujet du conflit ukrainien Stiglitz considère qu’en ce qui concerne les pays européens soutenir l’OTAN et les Etats-Unis dont la stratégie ne concerne pas les pays européens, ce n’est pas leur guerre, va leur coûter très cher outre les problèmes énergétiques qu’ils ont eux-mêmes créé. Enfin, au sujet de la Chine, Stiglitz considère que la politique chinoise d’investissement en particulier en Afrique fait partie de la politique économique chinoise de toujours : développer le commerce. Et en ce qui concerne les droits de l’homme en Chine, ce sont des affaires intérieures du pays. Enfin Stiglitz déplore le manque de transparence du Secrétaire d’État américain. Et pour conclure Joseph Stiglitz pense que les USA seraient bien avisés de faire le ménage dans les paradis fiscaux qui sont un puits où disparaissent les bénéfices des entreprises échappant ainsi à la fiscalité américaine. Son exposé a le mérite d’être clair.

(Source : Democracy NOW TV)

L’inflation en France

Selon Loïc le Flock-Prigent c’est l’Etat français qui stimule l’inflation en augmentant en particulier les taxes sur les carburants. Par conséquent non seulement le gouvernement français, délirant c’est son expression, décide de mesure irrationnelles mais aggrave la situation. Au sujet de la centrale de Fessenheim LFP insiste sur le fait que l’électricité produite par cette usine se partageait dans le cadre d’un contrat entre la France, la Suisse et l’Allemagne, ce que j’ignorais. L’interconnexion des réseaux électriques existe depuis longtemps et ce n’est pas une raison pour ne pas abandonner le marché européen de l’électricité. LFP critique les subventions aux énergies renouvelables, des dizaines de milliards d’euros jetés à la mer pour les pharaoniques fermes éoliennes off-shore. Sur les 33000 boulangeries françaises au moins le tiers devrait disparaître, c’est réjouissant. Cette situation de l’énergie en France stimule les délocalisations et ainsi le chômage augmente, les revenus de l’Etat diminuent et les prix à la consommation vont augmenter puisqu’il ne seront plus fabriqués en France.

LFP a mentionné les problèmes des soudeurs qui, en raison des régulations de sureté (ubuesques selon lui) françaises concernant les centrales nucléaires, ne peuvent pas travailler en milieu radioactif au delà d’un certain nombre d’heures fixées par arrêté ministériel sous la pression de l’Agence française de sureté nucléaire. Ces régulations sont particulières à la France. En conséquence EDF a fait appel à des soudeurs américains !

Je voudrais citer une anecdote à propos des doses de radioactivité auxquelles on est exposé à l’intérieur du bâtiment réacteur d’un centre de production d’électricité nucléaire. J’en ai visité un certain nombre lors des arrêts pour rechargement en combustible ou pour maintenance. L’un des points névralgiques du circuit primaire en termes de radioactivité est le nettoyage des boites à eau situées à la base des générateurs de vapeur. L’eau de refroidissement du cœur du réacteur arrive, chaude, dans l’une des boites à eau et est poussée par la pompe primaire pour passer dans les quelques 3000 tubes en épingle à cheveux (3000 de mémoire) qui vont transformer l’eau du circuit secondaire en vapeur allant ensuite vers la turbine d’entrainement de l’alternateur hors du bâtiment réacteur. L’eau revient vers la boite à eau froide également située à la base du générateur de vapeur puis retourner dans le réacteur. Ces boites à eau sont accessible à l’aide de trous d’homme. Avant de construire des robots de nettoyage parce que la radioactivité est élevée et concentrée dans ces boites à eau l’exploitant, comme dans le cas de toutes les usines européennes ou américaines, faisait un appel d’offre pour procéder à cette intervention qui dure en moyenne deux jours. Les volontaires répondant à cet appel d’offre provenaient des pays du bloc soviétique où des centrales nucléaires étaient installées, Slovaquie actuelle, Ukraine, Roumanie et même Russie. Ces intervenants étaient grassement payés pour deux jours de travail et EDF leur priait de se mettre au vert et de ne plus faire parler d’eux, c’était stipulé dans le contrat. De nombreux intervenants disparurent rapidement victimes par exemple de leucémies fulgurantes. Aujourd’hui l’installation des robots de nettoyage fixées au trou d’homme prennent quelques minutes et personne ne pénètre plus dans ces boites à eau. Un autre robot a été construit pour détecter tous les tubes fuyards du générateurs de vapeur dans le but de les obstruer. Cette opération plus longue était naturellement effectuée manuellement après décontamination des boites à eau. Quant aux interventions de soudage au niveau des tubulures d’introduction d’eau d’urgence en cas de baisse de pression du circuit primaire qui font aujourd’hui l’objet d’opérations de maintenance effectuées par des soudeurs spécialisées elles se trouvent dans une zone où la radioactivité est sensiblement égale aux granits de Bretagne ou du Limousin comme l’a répété LFP lors de son intervention télévisée.

(Source : Le Samedi Politique, TVL)

Le coût pour la France de son appartenance à l’Union Européenne.

Selon Charles-Henry (CHG) Gallois ce coût pour les contribuables français atteint au bas mot 150 milliards d’euros par an. La France ne récupère en aide européenne à peine le tiers de cette somme si le gouvernement français est docile. La réforme des retraites est exigée par la Commission européenne et un odieux chantage est exercé à l’encontre de la France qui se résume ainsi : pas de réforme des retraites, pas d’aide de l’Europe. En d’autres termes la France va être pénalisée par la Commission européenne dirigée par le führer en jupons. CHG fait partie de ces rares politiciens favorables au « frexit » avec François Asselineau et Florian Philippot. Il est urgent que le citoyen français moyen prenne conscience qu’il est l’otage de la Commission européenne dans sa vie de tous les jours. Cette histoire rocambolesque de réforme des retraites est tout simplement un chantage et une affaire de gros sous

(Source : Sud-Radio)

Le prix de l’once d’or atteint des plafonds

Selon le site trading economics.com le cours de l’or a atteint des sommets jamais vus depuis cinquante ans. Il faut garder en mémoire le fait que l’once d’or est cotée en dollars, la devise internationale américaine. Or il y a un biais dans cette cotation car la valeur du dollar a chuté de plus de 80 % depuis 1971 si cette valeur est rapportée à un panier d’actifs tangibles comme l’immobilier ou une forêt de rapport. À la suite de chaque crise économique que les Etats-Unis ont traversé, la crise des « dot.com » en 1980, celle des « subprime » en 2008-2009 la valeur de l’or a brusquement connu une hausse brutale. L’épidémie de coronavirus a provoqué également une hausse apparente du cours de l’or, cours resté stable et à son plus haut depuis un demi siècle jusqu’à ce jour. tandis que l’activité de secteurs industriels et commerciaux américains aussi divers que l’industrie automobile ou le bâtiment ont stagné. Il faudra peut-être attendre les effets du resserrement du crédit décidé par la FED, qui sont hypothétiques selon Joseph Stiglitz, pour espérer une valorisation réelle du dollar. Contrairement à ce que l’on aurait pu attendre le conflit ukrainien n’a eu aucune conséquence sur la cotation de l’once d’or.

Si on compare la valeur de l’euro par rapport au dollar, depuis un plus bas en 2002, date de l’introduction de l’euro en Europe, 1 dollar = 0,84 euro, la surchauffe du marché immobilier américain favorisée par les prêts « subprime » a déprimé l’euro par rapport au dollar pour atteindre 1 dollar = 1,54 euro puis la valeur de l’euro par rapport à la devise américaine n’a cessé d’augmenter pour atteindre aujourd’hui 1,06 euro pour un dollar. Certes l’euro n’est pas une monnaie de référence mais le simple fait que le cours de l’or ait peu varié par rapport à l’euro est une preuve indirecte de la perte de valeur du dollar. En conclusion de ce commentaire très personnel des graphiques disponibles sur le site mentionné le cours de l’or libellé en dollar est excessivement surévalué et ce n’est qu’un miroir aux alouettes.

(source : tradingeconomics.com)

