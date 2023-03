Nouvelles du monde et d’ailleurs (2)

L’intervention franco-britannique en Libye

Henry Guaino justifie l’intervention franco-britannique en Libye (jusqu’à 25 minutes de l’entrevue sur Thinkerview. Lorsque cette intervention a été décidée, comme d’habitude, les décideurs politiques n’ont pas mesuré les conséquences de leurs décisions. Guaino mentionne alors pour se justifier les conséquences de l’intervention otanienne en Irak, d’une part en mentionnant le mensonge des Américains (tout le monde se souvient de l’épisode de la petite fiole aux Nations-Unies) et d’autre part avec les conséquences toujours présentes sur l’échiquier politique actuel, l’émergence de Daesh en particulier. Je trouve un peu trop facile les arguments de Guaino. Mais bon, Guaino présente l’avantage de l’analyse des évènements actuels relativement bien documentée. C’est un homme politique et comme ses semblables il ne peut pas se départir d’une certaine dose de mauvaise foi. Cette attitude fait aussi partie de la nature humaine.

(Source Thinkerview. Lien en fin de billet pour les curieux).

La Silicon Valley Bank face à un « bank run »

La valeur du titre de la SVB a chuté de 65 % le 10 mars 2023 à l’ouverture de la bourse de New-York entrainant une ruée des clients de cette banque pour retirer du cash alors que pourtant les Américains utilisent plutôt leur carte de crédit. Les habitants du sud de la baie, à San Jose, Santa Clara, Redwood City ont vite compris ce qui se passait et ne pouvaient plus retirer de cash dans les distributeurs. Les bureaux de la banque ont fermé leurs portes. Mais ce n’est pas tout, d’autres banques régionales ont été impactées, Pacific Bancorp, Western alliance, First Republic Bank of California ainsi que Signature Bank à New-York. Le petit grain de sable que je mentionnais dans un précédent billet ? Nul ne le sait pour l’instant. Les ETF rassemblant les banques régionales sont habitués aux soubresauts comme par exemple au mois de mars 2020 mais le contexte a changé, l’épidémie de coronavirus est arrivée à son terme mais l’Ukraine et l’état de santé du vieux Joe sont maintenant les sujets de préoccupation des citoyens américains.

(Source : Bloomberg et ZeroHedge).

La « fluoridation » de l’eau en question

Aux Etats-Unis il est devenu routinier d’ajouter du fluorure de sodium dans l’eau pour des raisons obscures qui ont été mal étudiées. Il paraîtrait que le fluor est bénéfique pour l’émail des dents alors que jamais aucune étude n’a montré que le fluor participait à une quelconque voie métabolique dans le corps humain ni chez les mammifères. Certaine études controversées ont montré qu’il pouvait exister une relation entre cette présence de fluor dans l’eau potable que l’on retrouve aussi dans les sodas et l’apparition de certaines formes de cancer. Des « class-action » ont été mises en place dès 2016 pour bannir la « fluoridation » de l’eau. La FDA a rejeté les recours car il n’y avait aucune évidence scientifique de l’éventuelle toxicité neurologique de l’ion fluor. Or le fluor est obtenu en majeure partie au cours du traitement des minerais de phosphate entrant dans la composition des engrais de synthèse dont le phosphate d’ammonium. Il reste dans ces engrais beaucoup plus que des traces de fluor. Les associations écologistes ont clamé que du fluor se retrouvait dans les nappes phréatiques comme on pouvait s’y attendre. Cependant ces associations oublient de mentionner qu’il y a du fluor dans les pâtes dentifrice, certains médicaments, le sel de mine ou encore les produits d’hygiène buccale et dentaire mais également dans le thé noir ou vert.

(Source The Epochs times)

Coronavirus, information amusante

Il y a trois ans certains fabricants de masque de protection contre le coronavirus précisaient sur l’emballage que ces masques ne protégeaient pas contre une infection par le coronavirus. Dans certains Etats américains ces boites de masques furent saisis par la police et cette même police poursuivit les personnes qui en avaient acheté au début de l’épidémie.

Le fabricant précisait qu’il fallait changer de masque s’il était contaminé. Bien malin celui qui pouvait être certain que son masque était contaminé ou non ! Il reste un détail dans toute cette histoire de coronavirus : jamais personne n’a mentionné l’éventuelle contamination virale par les yeux. Les larmes contiennent un enzyme qui détruit la paroi de certaines bactéries. Il s’agit du lyzozyme qui est actif principalement contre les bactéries gram positives. Si des particules virales atteignent la conjonctive elles sont entrainées par les larmes qui coulent dans les fosses nasales par les canaux lacrymaux. Elles trouvent alors un terrain propice pour se multiplier, celui qui est sondé pour procéder à un test PCR. Donc cette histoire de masques est une pure escroquerie.

(Source : real climate science)

Le prix de la bière à Tahiti

Je suis allé ce jour à la Caisse de Prévoyance Sociale, l’équivalent de la sécurité sociale en France métropolitaine. J’ai discuté avec la personne qui m’a reçu et j’ai compris pourquoi la bière coutait outrageusement cher ici à Papeete comme dans toutes les îles. En réalité il ressort que la bière est spécialement taxée et une grande partie de ces taxes sert à alimenter la sécurité sociale locale. Alors que la bière dans les îles Canaries coute moins de 1 euro par litre, elle atteint ici à Papeete environ 8 euros le litre (800 xfp). Une solution indolore pour financer la sécurité sociale locale. Il s’agit de la bière brassée localement, la Hinano Tahiti. Au Japon la bière est considérée comme une boisson fermentée spéciale et est sujette à une taxe tout aussi spéciale, ce qui a pour résultat de la rendre aussi couteuse que la bière de Tahiti et ça va très bien pour le ministère des finances japonais puisque les Japonais sont de grands buveurs de bière …

Nouvelles du Japon

La société Volocity a présenté à Osaka le modèle de taxi volant. Il s’agit de la branche de Volocopter, une firme allemande, dont l’objectif est de vulgariser ce type de transport urbain. Il reste cependant une inconnue de taille : les grandes villes vont-elles tolérer et réglementer le survol de l’espace urbain par n’importe quel pilote inexpérimenté en raison du fait que la société allemande affirme que n’importe qui peut piloter sans danger cet engin.

En cas de chute qu’adviendra-t-il des batteries lithium-ion inflammables ? Et comment et où cet engin sera-t-il rechargé puisqu’il est plutôt encombrant, ce qui d’ailleurs posera de gros problèmes d’aire d’aterrissage. Enfin le contrôle aérien au dessus des villes pourrait rapidement devenir un cauchemar. Le seul avantage de ce « taxi » est son silence … La présentation organisée à Osaka est une première en Asie

(Source CGTN) et le lien mentionné plus haut :