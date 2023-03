Les ravages de la drogue aux Etats-Unis : un cauchemar dantesque provoqué

Un exposé du journaliste d’investigation Jonathan Alpeyrie devant le Cercle Aristote fait froid dans le dos. Je conseille à mes lecteurs de le voir car il décrit quelle est l’intensité des ravages de la drogue généralisés sur tout le territoire nord-américain, y compris le Canada. Les statistiques officielles font état d’au moins 100000 morts par overdose chaque année aux USA et ce chiffre est très en dessous de la réalité. Les circuits de distribution sont parfaitement organisés allant jusqu’à une corruption des médecins des petites villes pour prescrire des opioïdes disponibles dans n’importe quel drug-store. Alpeyrie décrit même les morts par overdose d’enfants de 10 ans qui ont été psychologiquement déstabilisés par l’épidémie de coronavirus et ont perdu leurs repères. Le pouvoir fédéral laisse faire, la frontière mexicaine est totalement poreuse et tout est permis.

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=t0DtWqOXFeg&ab_channel=CercleAristote

Une nouvelle drogue vient d’apparaître et ce journaliste ne l’a pas mentionné mais ses ravages prennent déjà une ampleur exponentielle très préoccupante. Il s’agit de la xylazine, une molécule qui ne coûte rien et est normalement réservée aux traitements vétérinaires. Découverte par Bayer dans les années 1960 elle présente les propriétés suivantes : sédatif, anesthésique, relaxant musculaire et analgésique. Il s’agit d’un agoniste des récepteurs adrénergiques alpha-2.

À Puerto Rico ce produit tend à remplacer toutes les autres drogues récréatives beaucoup plus coûteuses mis à part le fentanyl. Les stocks réservés à l’usage vétérinaire pour les chevaux, les bovins et d’autres animaux sont régulièrement divertis pour un usage humain avec souvent la complicité des grossistes qui fournissent ces vétérinaires. Les adeptes de cette nouvelle drogue se ruent sur elle, en particulier tous les adeptes de drogues plus coûteuses. Apparue dès 2010 à Puerto Rico la xylazine s’est rapidement répandue à Philadelphie puis Baltimore et d’autres villes comme Chicago, ces grands centres urbains où les autorités sont des démocrates qui laissent faire. Les distributeurs (qu’on appelle « dealers ») ont commencé à couper l’héroïne ou l’oxycontine, voire le fentanyl avec la xylazine (malgré le fait que le prix du fentanyl sur le marché des stupéfiants est relativement modéré par rapport à celui des opioïdes dérivés de la morphine ou de la thébaïne), en vendant ces mélanges un peu moins cher que leur équivalent pur, ou supposé pur. La xylazine est une molécule très facile à synthétiser et son prix est modique, à peine un dollar le comprimé !

La dangerosité de ce produit réside dans ses effets secondaires sur le système sanguin lié à son effet sur les récepteurs adrénergiques. La pression sanguine est rapidement déréglée passant d’un épisode d’hypertension à une hypotension périphérique persistante. Le sujet drogué ne s’en souvient pas puisqu’il est en proie durant plusieurs heures à une sédation profonde qui peut être une source de dépression respiratoire fatale. Cette hypotension périphérique va provoquer des nécroses des tissus mal irrigués et en hypoxie prolongée. Il se forme alors des plaies qui déroutent les médecins puisque cette situation s’aggrave rapidement car l’usage de la xylazine est hautement addictif, beaucoup plus gravement que le fentanyl. Le sujet drogué ne se rend même plus compte qu’il est en train de littéralement pourrir sur pieds. Un article paru en 2011 décrit l’histoire des effets de cette drogue qui transforme rapidement ses usagers en véritables lépreux rejetés comme autrefois par la société (doi : 10.1186/1747-597x-6-7 en accès libre).

La société américaine est entrée dans la voie de l’autodestruction, plus personne ne peut le nier, c’est la conclusion que je me permets de tirer de cette situation lamentable. Et les Etats-Unis prétendent que leur modèle d’ « american way of life » et de démocratie devrait être imité par tous les pays du monde ! Cette désagrégation de la société nord-américaine, le Canada étant confronté aux mêmes problèmes de drogues que son voisin, se répand dans beaucoup d’autres pays d’Amérique latine et naturellement en Europe occidentale dont l’Union européenne, conglomérat hétéroclite d’imitateurs serviles des Etats-Unis qui semble adopter une attitude de laisser-faire. Au dix-neuvième siècle les Européens voulurent imposer l’usage de l’opium en Chine, la Grande-Bretagne en tête, pour détruire ce pays. On assiste maintenant et paradoxalement à un développement extraordinaire de la Chine si on se souvient de l’histoire passée car ce pays fut aussi au bord de l’autodestruction avec la révolution culturelle de Mao.

J’ignore si la Chine est également victime de ces drogues psychotropes mais d’autres pays d’Asie ont strictement interdit l’usage de toutes ces drogues illicites. Il s’agit principalement de la Malaisie, de l’Indonésie et des Philippines. La Thaïlande, toujours occupée militairement par les Etats-Unis, a sombré dans la drogue et la prostitution, deux phénomènes sociétaux liés. Je me suis rendu à Kuala-Lumpur et à l’aéroport de grands panneaux avertissent dans toutes les langues que l’usage de drogue illicite est passible de la peine de mort sans procès. Tous les voyageurs sont minutieusement fouillés. Je me souviens d’avoir assisté à l’arrestation d’un voyageur par la police dont le bagage avait été « marqué » par un chien, spectacle auquel j’ai pu également assister à l’aéroport de Sydney, ce voyageur arrivant à Kuala-Lumpur fut certainement exécuté au sabre dans les 24 heures qui suivirent, sans aucune procédure juridique et le consulat de son pays reçut une note laconique pour le prévenir aimablement de cet événement.

L’avenir de l’humanité ne se trouve plus en Occident, c’est très clair. Pour conclure ce billet il est intéressant de mentionner que les intermédiaires de synthèse chimique de ces produits psychotropes comme le fentanyl et la xylazine proviennent principalement d’usines chimiques chinoises et indonésiennes mais leur utilisation est double car ces « synthons » sont également utilisés pour des synthèses d’autres médicaments et ne sont soumis à aucun contrôle douanier particulier, ce qui n’est pas le cas pour certains solvants organiques, l’isopropanol étant un exemple, utilisés pour la purification de la cocaïne dont le traçage des achats permet de remonter à des laboratoires clandestins. Aux Etats-Unis le fentanyl à lui seul tue par overdose plus de 100000 personnes chaque année, entre la xylazine et le fentanyl lequel de ces stupéfiants sortira gagnant dans cette hécatombe …