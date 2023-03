Bref addendum au billet relatif au féminisme

J’ai oublié dans ce papier citant Colette d’opposer féminisme et féminité. Il s’agit à l’évidence de deux notions différentes. J’ai reçu une éducation dite «bourgeoise ». Attention ! que mes lecteurs ne se méprennent pas, il n’y a rien de péjoratif dans cette expression bien au contraire et la notion d’éducation est également ambigüe comme par exemple l’Éducation nationale qui devrait s’appeler « Le Ministère de la Transmission du Savoir ». L’éducation, donc, que j’ai reçu de mes parents consistait à être respectueux, un peu comme ce qu’apprennent les petits Japonais dès le plus jeune âge et j’en sais quelque chose puisque j’ai deux petits-enfants franco-japonais. En ce qui concerne l’attitude d’un homme à l’égard des femmes est clair : il s’agit de respect. Ouvrir la portière du siège passager d’une voiture pour accueillir une passagère, ouvrir la porte d’un ascenseur et laisser pénétrer une femme la première dans la cabine, baiser la main droite sans poser ses lèvres dessus plutôt que de l’embrasser sur les joues et bien d’autres petits détails, c’est le respect voire l’admiration de la féminité. Ce que recherchent les femmes chez les hommes c’est d’être admirées, respectées et désirées et ce désir, qu’il ait une connotation sexuelle ou pas, doit d’abord être le respect et on pourrait aussi dire la galanterie.

Malheureusement les femmes ne supportent plus ce genre d’attitude car elles se considèrent comme égales aux hommes et veulent être traitées comme telles. Les femmes ont perdu tout notion de féminité. Fort heureusement j’ai eu la chance dans ma vie de connaître des femmes qui étaient jalouses de leur féminité et usaient du charme de leur féminité comme arme de séduction. C’est le passé et c’est bien regrettable …