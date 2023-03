Nouvelles du monde et d’ailleurs

Note à l’intention de mes lecteurs. Mettre sur ce blog une liste de liens pour voir une vidéo me frustre un peu. J’ai donc décidé de changer la formule en laissant sur ce blog des informations disparates qui m’autorisent à laisser un petit commentaire très personnel. Bonne lecture.

La centrale nucléaire de Zaporizhzhia contrôlée et sécurisée maintenant par les forces armées de la République de Dontesk conjointement avec l’armée russe est toujours en grande partie à l’arrêt car les groupes électrogènes d’urgence endommagés par des rockets tirés par l’armée ukrainienne n’ont pas été entièrement réparés. Or ces équipements sont essentiels pour la sécurité d’une usine électro-nucléaire et celle-ci ne peut en aucun cas est remise en fonctionnement sans cette sécurité. On se souvient des conséquences de la submersion par le tsunami des installations électriques d’urgence de la centrale nucléaire de Fukushima-Daiichi, la principale conséquence du grand tremblement de terre du 11 mars 2011. Je rappelle ici que tous les groupes électrogènes d’urgence de toutes les installations nucléaires françaises sont vérifiés chaque mois pour des raisons identiques de sécurité (World Nuclear News).

Le Pakistan espère finaliser son accord avec l’Iran pour la construction d’un oléoduc depuis la ville iranienne de Asaluyeh vers Gwadar puis Nawabshah au Pakistan pour acheminer par voie terrestre du pétrole. Le Pakistan est décidé à défier les sanctions unilatérales imposées à l’Iran par les Etats-Unis. Après l’attentat terroriste perpétré par les Américains pour détruire les gazoducs NordStream pour en quelque sorte punir la Russie, ce même Etat terroriste va-t-il oser saboter ce futur oléoduc ? (Source : The Cradle)

À la suite du tremblement de terre qui a dévasté la région nord de la Syrie frontalière de la Turquie les Emirats Arabes Unis (UAE) ont débuté un intense lobbying en faveur de la réintégration de la Syrie dans la Ligue arabe. Tout dépendra de la position de MBS qui a ouvertement déclaré que le soutien financier aux jihadistes d’Al-Qaeda par l’Arabie saoudite devenait de moins en moins populaire, tremblement de terre oblige. À la suite des accords de vente de leur pétrole à la Chine contre des renminbi convertibles les autorités saoudiennes ont tendance à considérer que les Etats-Unis n’interfèreront pas non plus si l’ Arabie saoudite et les UAE bravent les sanctions imposées à la Syrie par les USA. Dans ce contexte le Congrès américains vient de voter une loi pour ordonner le débat définitif des contingents de l’armée américaine encore stationnés en Syrie, quelques 600 personnels militaires stationnés dans la région pétrolière de la Syrie qu’ils pillent ouvertement pour financer les groupes terroristes (Source ZeroHedge)

L’Iran vient de découvrir un immense gisement de lithium constitué de pegmatites, un granit également riche en beryllium, tantale et niobium. Les réserves estimées sont de l’ordre de 8,5 MT (millions de tonnes) plaçant l’Iran deuxième producteur de lithium après le « triangle » Chili + Bolivie + Argentine (9,3 MT) mais bien avant l’Australie (3,8 MT). Il est aisé de comprendre que la Chine ne tardera pas à s’intéresser de très près à cette découverte iranienne puisque la Chine dispose déjà de gisements dans les « salinas » des zones désertiques du nord-ouest du pays. Avec le contrôle par la Chine d’une des mines de nickel de Nouvelle-Calédonie dont on peut extraire du cobalt sans aléas politiques majeur comme par exemple en RDC alors la Chine constituera un monopole mondial des voitures tout-électrique. Cette information doit provoquer des sueurs froides au vieux Joe (Source : ZeroHedge et The Cradle).

Le Professeur Jeffrey Sachs finit par parler, il était temps ! Il a dirigé la commission du Lancet relative au coronavirus durant deux années et il a déclaré que le SARS-CoV-2 dont la modification génétique artificielle est maintenant admise par les généticiens du monde entier avait été modifié dans un laboratoire américain puis répandu dans la ville de Wuhan dès le mois d’octobre 2019 pour élaborer la thèse d’une fuite du laboratoire P4 de Wuhan. Cette fuite n’a jamais pu être prouvée par les experts chinois. On ignore les sources de Jeffrey Sachs (Source unz.com). Voir à ce sujet Alexandra Henrion-Caude : https://www.youtube.com/watch?v=jt93RxwLae0

La loi Hamon de 2014 permettait aux consommateurs de lancer une action de groupe (« class-action » en anglais). Un projet de loi est débattu actuellement à l’Assemblée nationale française pour fixer les modalités de ces actions de groupe. Elle devrait être adoptée à l’unanimité car la situation sociale et économique dégradée de la France mérite que les citoyens s’expriment et concrétisent leurs revendications via la justice. Il reste un point très problématique : la probité de cette dite justice quand on constate l’activité vulgairement insultante du Garde des Sceaux devant les députés. La justice défend plus volontiers les assassins que les victimes, bien triste France (source France-Soir).

Je ne sais plus quel politicien se plaignant des réactions de son peuple avait déclaré qu’il ne fallait pas changer les décideurs politiques mais qu’il fallait tout simplement changer le peuple, peut-être Churchill mais je n’en suis pas certain … Une chronique de H16, toujours d’une ironie grinçante que j’affectionne particulièrement, suggère que l’Intelligence artificielle est déjà capable de remplacer un être humain, voire un journaliste si l’algorithme est correctement conçu. Constatant les progrès constants de ChatGPT(ne me demandez pas de quoi il s’agit, je n’en sais rien), H16 extrapole sa réflexion au remplacement des journalistes qui se contentent de faire du « copié-collé », puis des politiciens qui fondamentalement ne servent à rien, puis des fonctionnaires qui eux aussi ne servent à rien et enfin du peuple lui-même (j’extrapole aussi sur ce dernier point…). Lisez la chronique de H16 c’est un pur délice (https://h16free.com/2023/03/08/73668-apres-lia-qui-remplace-les-journalistes-lia-remplacera-t-elle-les-politiciens ).

Enfin pour terminer cette revue voici une grande nouvelle d’ailleurs. Le télescope James Webb a permis l’étude spectrale d’une galaxie géante aux confins de l’Univers d’une masse équivalente à 10000 milliards de masse solaire dont les propriétés permettent de conclure qu’elle ne devrait pas se trouver là puisque son âge a été déterminée comme étant de 600 millions d’années après le « big-bang » avec un z-shift, en d’autres termes cette galaxie géante s’éloigne très rapidement du centre de l’Univers, ce dernier restant à déterminer. Les astrophysiciens sont complètement désemparés puisqu’il s’agit d’une découverte remettant en cause toute cette théorie du big bang. Cherchez l’erreur ! ( source :https://arxiv.org/pdf/2207.12446.pdf ). Prochaine revue dans quelques jours …