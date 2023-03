À propos de Colette, réflexion sur le féminisme

Lorsque j’étais enfant il n’y avait aucun roman de Colette dans la bibliothèque du salon de ma maison natale. Je ne connaissais pas cette romancière et jamais les professeurs de français n’en parlaient au collège. Colette n’existait tout simplement pas. Et puis au fil des années j’ai découvert et lu un ou deux « Claudine », « l’Ingénue Libertine », « Chéri », « Le Blé en Herbe » et « Sido ». Qui ose parler de Colette aujourd’hui ? Personne car elle est détestée par les féministes et honnie par les progressistes alors que j’aurais tendance à classer Colette avec Proust comme étant les deux plus grands écrivains français du vingtième siècle. Certes, on ne peut pas comparer ces deux plumes mais quelque part on retrouve dans « Sido » Madame de Guermantes, mais je m’égare, les spécialistes de Proust diront que je n’ai rien compris de « la Recherche du temps perdu ».

Pour illustrer mes propos hautement décoiffants qui vont suivre je citerai une réponse de Colette qui, interrogée par le philosophe Walter Benjamin en 1927 lui posa la question suivante : « la femme doit-elle participer à la vie politique ? ». Colette lui répondit ceci : « Non. J’ai moi-même, parmi mes relations, un nombre suffisant de femmes équilibrées, en bonne santé, très cultivées, intelligentes, qui seraient tout aussi capables qu’un homme de siéger dans une commission ou un jury. Seulement elles ont toutes, chaque mois – et je vous assure que ce sont des femmes normales, parfaitement constituées – des jours où elles sont irritables, incontrôlées, imprévisibles. Les affaires politiques suivent leur cours tout de même pendant ces jours-là, n’est-ce pas ? Et il faudra voter et prendre des décisions ». Colette n’était pas féministe, bien au contraire, puisqu’elle déclara en 1910 à propos des suffragettes : « Les suffragettes me dégoutent, Savez-vous ce qu’elles méritent ? Le fouet et le harem … » en réponse à une question posée par Maurice Debroka, romancier et grand reporter (source : Wikipedia). Il ne faut pas oublier de mentionner que Colette s’affichait ouvertement comme étant « bisexuelle » ce qui fut l’objet d’un immense scandale alors qu’elle était également une épouse attentive et que ses époux, elle en eut plusieurs successivement, toléraient sa vie sexuelle.

Les femmes devraient être interdites d’accès à des postes décisionnels politiques en France et ailleurs comme ce fut le cas durant toute la troisième République ainsi que durant la quatrième République en France. Quand on constate que Madeleine Albright reconnaît avoir approuvé la mort de 500000 enfants en Irak (il fallait le faire a-t-elle déclaré), que Victoria Nuland avec Angela Merkel devraient être poursuivies pour crime contre la paix, le pire crime qui puisse être commis, que Ursula von der LaReine règne en monarque absolu en Europe, le führer en jupons, ou encore qu’Anne Hidalgo a ruiné la ville de Paris, sans oublier la présidente de la métropole de Tokyo qui pour combattre les rhumes allergiques de printemps préconisait d’abattre tous les thuyas des forêts entourant la ville, on est en droit de se poser des questions sur la capacité des femmes à gérer des dossiers quelle que soit leur importance locale ou leur portée internationale. J’ajouterai à cette liste trois femmes politiques françaises que je déteste particulièrement en raison des dégâts insensés qu’elles ont provoqué sciemment.

Il s’agit de Simone Veil, non pas la philosophe Simone Weil mais la femme politique. Je détaille donc encore une fois sur ce blog le dégât impardonnable que provoqua cette femme politique avec la complicité de Michel Barnier. Elle décida de fermer l’un des plus beaux joyaux français de la biotechnologie, l’unité de production d’albumine sérique d’origine placentaire, œuvre de toute la vie de Charles Mérieux. La décision fut prise sous le fallacieux prétexte que les placentas collectés dans le monde entier n’étaient pas « tracés ». Tracer un déchet des maternités du monde entier, une idée complètement farfelue alors que cette unité de production de très haute technologie traitait jusqu’à 20 tonnes de placentas par jour, 40000 naissances. Cette albumine, un produit noble, était interdite de vente sur le sol français. Charles Mérieux que j’ai très bien connu, partageant souvent avec lui un petit déjeuner dans son bureau directorial situé près de l’Eglise Saint-Martin d’Ainay à Lyon, m’avait avoué un jour que le monde entier aurait du reconnaître sa contribution décisive à la santé humaine avec cette production d’albumine mais qu’il était satisfait d’avoir rempli une mission envers l’humanité.

Le duo infernal Dominique Voynet-Corinne Lepage fait aussi partie de mes détestations irréductibles. Corinne Lepage aurait été classée parmi les « collabos » dans les années 1940 quand l’Allemagne occupait la France, on lui aurait rasé la tête. Elle a défendu la cause des écologistes allemands pour obtenir finalement la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim après avoir échoué en soudoyant les autorités genevoises pour obtenir la fermeture de la centrale nucléaire du Bugey. Cette femme est l’archétype de l’opportuniste en jupons qui se déclarait écologiste de droite pour se faire embaucher par Alain Juppé dans son gouvernement.

Mais il y a pire encore dans le domaine de l’opportunisme avec Dominique Voynet. Écolo déclarée elle se fait embaucher par Jospin dans le cadre de la gauche plurielle au sein du gouvernement de cohabitation sous la présidence de Jacques Chirac. Elle fait fermer le projet NERSA de Creys-Malville et conforte l’idée d’une fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim qui sera finalement promise aux écolos par Sarkozy dans le cadre d’arrangements électoraux écoeurants mariant la carpe et le lapin, reprise par Hollande et enfin actée par Macron. On voit là une succession de présidents de la République prisonniers de la nocivité des partis écologistes dans lesquels se complaisent des femmes aux cervelles étriquées soumises à leurs cycles hormonaux qui rendent inaccessible chez elles toute réflexion sur le long terme.

Les temps ont bien changé mais je suis de l’avis de Colette pour les mêmes raisons que celles qu’elle exposa. Et tant pis si mon papier du jour choquera plus d’une de mes lectrices (et de mes lecteurs) mais je m’en moque. Pour toutes sortes de raisons je considère que le féminisme est une idéologie perverse qui détruit l’ordre naturel physiologique, génétique et phénotypique auquel sont soumis autant les hommes que les femmes. La civilisation moderne a voulu effacer cet ordre naturel en introduisant des contraintes matérielles conduisant à la nécessité pour les femmes de contribuer au revenu des ménages, une situation contraire à cet ordre naturel. Le féminisme est donc issu d’une erreur d’appréciation de la nature même de la condition humaine … des coups de fouet et le harem, disait Colette. Illustration : une photo de Colette qui provoqua un scandale à Paris (Wikipedia).