La crise financière mondiale : pour tout de suite ou pour un peu plus tard ?

L’information n’a pas l’air d’affoler les médias de grand chemin. Et pourtant il s’agit d’une véritable bombe dévastatrice aux conséquences d’une gravité absolue. Les services américains sont convaincus que la Chine aide militairement la Russie. Les médias occidentaux analysent ce état de fait en termes de conséquences sur l’Europe et son avenir, sur l’OTAN et la remise en cause de son existence dans le cas où la Russie serait vainqueur au terme du conflit ukrainien. Il est vrai que les conséquences pour l’Europe seront une totale remise en question de l’ordre occidentale avec la fin de l’hégémonie américaine et sa domination sur l’Europe. C’est un fait notamment exposé par l’analyste Caroline Galacteros que j’ai tendance à croire.

Mais il y a une autre actualité qui, étrangement, n’a pas été mentionnée par ces « merdias » occidentaux : la Maison-blanche caresse sérieusement l’idée de sanctions économiques à l’encontre de la Chine parce qu’elle aiderait la Russie au niveau militaire. On peut se demander s’il existe encore un cerveau fonctionnel chez les politiciens américains. Ils se sont pourtant rendus à l ‘évidence que les sanctions en tous genres infligées à la Russie n’ont en rien pénalisé l’économie russe. Bien au contraire, la Russie a quitté le système SWIFT, quitté l’emprise de Visa et MasterCard avec pour conséquence, qui auraient pu être facilement anticipée, un rapprochement irréversible entre elle et la Chine créant un pôle d’attraction pour de nombreux autres pays dont l’Iran, l’Inde, le Brésil, l’Algérie, l’Argentine ou encore l’Indonésie y compris les Philippines qui pourtant alimentent un différend avec la Chine au sujet des îles Spartley. Les pays d’Afrique francophone ne veulent plus entendre parler de la France et choisissent le groupe Wagner pour leur sécurité, l’Arabie saoudite se fait payer son pétrole en renminbi convertibles en or, et pourtant les USA ne réagissent pas ! Il faut également ajouter à ce sombre tableau la peur de nombreux pays de voir s’abattre sur eux les lois d’extraterritorialité américaines ou le simple séquestre de leurs avoirs financiers libellés en dollars parce que leur attitude politique est hostile à la politique des USA.

À ce propos le cas de la Suisse est caricatural. En premier lieu la Suisse a été contrainte de céder sur le secret bancaire qui constituait le pivot de la prospérité du pays sous la pression de Bruxelles mais également des USA. À nouveau contrainte de menaces de la part de Washington la Suisse a foulé aux pieds sa légendaire neutralité en bloquant les gigantesques dépôts dans les banques suisses tant des oligarques russes que de l’Etat russe lui-même par solidarité avec l’Union européenne. Et je ne parle même pas ici de l’or russe brut en cours de raffinage dans les fonderies suisses qui est également bloqué, peut-être des dizaines de tonnes. Les citoyens helvètes s’en émeuvent et sont en train d’organiser une votation pour dénoncer l’abus de pouvoir du conseil fédéral de Berne. Les difficultés du Crédit Suisse sont-elles liées à cette histoire, on peut se poser la question. Cette banque, la deuxième par son importance dans monde bancaire suisse, est pratiquement en état de faillite et si elle « saute » les répercussions dépasseront les frontières de la Confédération helvétique, c’est dire à quelle point la situation est critique.

Qui paie les conséquences de ces sanctions à l’encontre de la Russie ? Les pays européens pour la plus grande satisfaction des USA qui leur vendent du gaz de schiste à des prix astronomiques ! Bref dans les heures ou les jours prochains si le vieux Joe entérine la mise en place de sanctions économiques à l’encontre de la Chine dont l’Inflation Reduction Act (IRA,16 août 2022) est un signe avant-coureur alors le monde entier (sauf la Russie) subira une gigantesque crise économique et financière, la crise de 1929 paraissant une promenade de santé et celle de 2008 un tout petit soubresaut insignifiant. Les conséquences d’une telle décision sont difficiles à imaginer pour un béotien comme votre serviteur. Ce que l’on peut déjà envisager est d’abord une chute vertigineuse des marchés boursiers, peut-être 50 % de chute des valeurs voire plus en quelques jours, un aggravation de la crise obligataire dont peu d’analystes parlent, un effondrement soudain de tous les « hedgefunds » et une dépréciation incontrôlable du dollar provoquée par la soudaine abondance de capitaux errants libellés en dollars devenus inutiles. D’autres conséquences de ces sanctions économiques contre la Chine seront par exemple en renchérissement du prix de l’or que les banques américaines ne pourront plus manipuler comme elles le font tous les jours.

L’IRA (Inflation Reduction Act) est considéré par la Chine comme une mesure protectionniste ostentatoire et contraire aux règles de l’OMC qui pénalise les exportations chinoises vers les USA. La finalité d’une telle décision, non dite, était en quelque sorte de punir la Chine sous couvert d’une inflation domestique devenue difficile à maîtriser. L’IRA pénalise aussi l’Europe mais l’Union européenne est gouvernée par deux femelles au cerveau étriqué, vous voyez de qui je veux parler, qui n’ont rien compris aux attitudes de cow-boy des politiciens américains, aucune réaction non plus du Parlement européen. Les fonds de pension européens, je pense à l’Allemagne, aux pays scandinaves ou encore aux Pays-Bas vont se retrouver dans une situation intenable. Imaginez un instant que l’ensemble des retraités allemands n’aient plus de retraite du jour au lendemain et que les distributeurs automatiques de billets de banque soient vides : plus de liquidités puisque toutes les monnaies fiduciaires n’auront plus aucune valeur, plus d’ATMs. Une telle décision américaine aura donc des conséquences planétaires sur le plan social que personnellement je n’arrive pas à imaginer.

Chers lecteurs, vous devez vous demander pourquoi une telle décision de sanctions à l’encontre de la Chine émanant de Washington va catalyser une crise financière mondiale. La réponse est simple : la globalisation de l’économie à l’échelle mondiale tant désirée par les Américains pour conforter l’hégémonie du dollar a accouché d’un système financier entièrement imbriqué dans un entrelacement bancaire et monétaire complexe dont l’équilibre est fragile. Le moindre petit grain de sable bloque alors tout ce système. Les sanctions économiques à l’encontre de la Russie n’ont pas perturbé ce système car le PIB de ce pays rapporté au pouvoir d’achat des ménages est d’environ une fois et demi celui de l’Allemagne. Par contre celui de la Chine, calculé sur les mêmes critères est supérieur aujourd’hui à celui des USA. Dans ces conditions le système financier mondial va complètement se bloquer. Comme les transactions financières s’effectuent maintenant à la nanoseconde près, le bloquage sera total en quelques heures et plus aucune liquidité ne circulera. Personne ne pourra « réparer » le système financier et ce sera l’effondrement total.

Le plus paradoxal dans cette histoire réside dans le fait que la Chine va enfin s’occuper du bien-être de sa population de plus d’un milliard et demi de personnes dont beaucoup sont encore pauvres dans les provinces du nord et de l’ouest du pays et avec la Russie comme partenaire commercial sur les plans énergétique et matières premières minérales la Chine ne souffrira en rien de ces sanctions, quelle qu’en puisse être l’ampleur, ni la Russie d’ailleurs. Certains analystes estiment les réserves d’or de la Chine à trois fois celles des Etats-Unis et celles de la Russie déjà supérieures à ces mêmes réserves d’or américaines. Il faut dire que la Russie est le premier producteur d’or au monde suivie de près par la Chine … Enfin je suis incapable d’imaginer ce qui adviendra du Japon, second plus important détenteur de T-bonds après la Chine. La Chine s’est débarrassé élégamment de 40 % de ses T-bonds ces dernières années en finançant des travaux dans de nombreux pays notamment d’Afrique. Aux entreprises locales de gérer leurs T-bonds ! Qu’en fait ou en fera le Japon, je n’ai aucune idée. Mais la crise obligataire rendra ces T-bonds sans valeur faciale sur le second marché qui lui aussi sera gravement perturbé par cette décision encore hypothétique des Etats-Unis.

Pour mettre une dernière touche à ce sombre tableau les problèmes domestiques américains font froid dans le dos. Criminalité, drogue, zones de non-droit dans une multitude de grandes villes, police extrêmement violente, conditions sanitaires dégradées, endettement inimaginable des ménages, chute vertigineuse du pouvoir d’achat des classes moyennes, effondrement du secteur « brick & mortar » et du marché automobiles, des dizaines de millions de sans-abri dépendant de la charité publique, des millions de personnes qui ne peuvent plus se soigner en raison du coût exorbitant des frais médicaux, l’« obama-care » étant un mensonge éhonté, une obésité pathologique qui concerne près de 70 % de la population, des universités qui n’enseignent plus rien et sont rongées par le gauchisme woke, des dérives sexuelles impossibles à décrire sans avoir la nausée, sans oublier de mentionner que tous les Américains sont armés et violents, bref un pays au bord du collapsus social. Emmanuel Todd a bien étudié ces phénomènes qui expliquent la chute de l’espérance de vie aux Etats-Unis, ce qui lui a fourni le prétexte d’écrire « Après l’Empire » en 2004, une chute de l’empire hégémonique américain. Dix-hneuf ans plus tard ce que craignait Todd est presque accompli. Eh bien non les politiciens de Washington feignent d’ignorer cette déliquescence sociale de leur pays et envisagent d’aggraver la situation de plus de 70 % de la population en imaginant de sanctionner la Chine avec des conséquences inimaginables sur le quotidien de tous les Américains eux-mêmes … alors là ce sera la chute finale de l’hégémonie américaine entrainant l’Europe dans sa chute.