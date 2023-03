Le Professeur Michel Chossudovsky résume la situation ainsi :

« Des profits se chiffrant en milliards de dollars étaient la force motrice de ce programme diabolique, « Tuer est une bonne affaire ». Ce dont nous sommes témoins est un crime contre l’humanité d’une ampleur sans précédent, affectant la vie de toute la population de notre planète ».

Je conseille vivement à mes lecteurs de visionner cette présentation de Chossudovsky en français auprès d’un site québecois et éventuellement de se munir d’un VPN à cette fin :https://rumble.com/v2b2pc2-michel-chossudovsky-vaccin-pfizer-profits-vs-mortalit.html (Chossudovsky est censuré par youtube). Il a eu la communication du dernier rapport financier de Pfizer qui indique que cette société a réalisé 100 milliards de profit pour l’année fiscale 2022, l’exercice fiscal se clôturant le 31 mars. Il a également eu entre les mains le rapport de Pfizer sur la morbidité et la mortalité du « vaccin » à ARN messager émanant également de Pfizer. Un rapport arrêté le 28 février 2021, c’est-à-dire 13 semaines après le début de la campagne mondiale de « vaccination ». Voici ce qui figure dans ce rapport :

Selon Chossudovsky à la vue de ces données toute injection de cet ARN messager aurait du être immédiatement arrêtée en vertu du Code de Nuremberg ( https://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg_Code ). L’injection d’ARN messager constitue en effet une violation de l’ensemble des dix points de ce Code, en particulier l’utilisation d’êtres humains pour l’administration d’un produit expérimental sans leur consentement et sous la contrainte, et qu’aucune étude sérieuse n’ait été réalisée au préalable. Toujours selon Chossudovsky l’ensemble des décideurs politiques a été corrompu par Pfizer pour accepter cette violation du Code de Nuremberg. La société Pfizer a réitéré son attitude de publicité mensongère pour laquelle elle a été déjà condamnée à une lourde amende de plus de 8 milliards de dollars car en ce qui concerne cette thérapie génique à base d’ARN messager il s’agit bien d’une publicité mensongère soutenue par les décideurs politiques.

L’interdiction des traitement précoces à l’aide d’HCQ puis d’Ivermectine a été exigée par Pfizer et Moderna auprès des décideurs politiques corrompus dans le seul but de consolider leurs perspectives de profit.

Des scientifiques comme Malone, Ioannidis et bien d’autres combattent sur le plan scientifique mais Chossudovsky n’était qu’un professeur d’économie et il se bat contre l’aspect économique de ce scandale. Parce qu’il est d’origine russe il est traité par le mépris par la presse de grand chemin occidentale, en particulier américaine. C’est dans l’air du temps. D’amples « class-actions » s’organisent aux Etats-Unis et au Canada pour poursuivre Pfizer, Moderna et d’autres fabricants d’ARN messager, les Européens doivent le faire, c’est urgent. Des députés européens courageux comme Virginie Joron tentent de dévoiler la corruption au plus haut niveau de la Commission européenne mais ce n’est pas suffisant. Il faut des actions de grande ampleur émanant des citoyens eux-mêmes qui ont été bernés depuis le début et ont servi d’animaux de laboratoire pour Pfizer et Moderna. Les gouvernement dissimulent soigneusement les statistiques relatives aux nombreux effets secondaires de cette « vaccination ». « Il y a un loup » et il faut le pourchasser. Selon diverses estimations le nombre de morts provoquées par cette illégale injection d’ARN messager atteindrait 2 millions dans les pays dits occidentaux, Amérique du Nord, Europe occidentale, Japon, Corée, Australie et Nouvelle-Zélande. Ces injections non seulement ne protègent ni d’une nouvelle infection par le coronavirus, ni de la transmission par des personnes infectées à d’autres personne mais font apparaître des anticorps facilitant une nouvelle infection, phénomène appelé ADE, acronyme de « antibody-dependent enhancement » décrit dès le début des campagnes de « Vaccination », une situation qui a encouragé les décideurs politiques à procéder à de multiples « rappels » qui arrondissent les profits de Pfizer. Il s’agit d’une situation machiavélique de laquelle le public ne peut plus échapper en raison des décisions du pouvoir politique corrompu.

J’ai l’occasion ici de rappeler le désastre de Sanofi aux Philippines avec un vaccin expérimental contre la dengue qui provoqua la mort de plus de 4000 enfants, ce vaccin expérimental entrainant l’apparition d’ADE conduisant à une néo-infection de dengue mortelle. Ce scandale a disparu des banques de données, c’est l’attitude coutumière des laboratoires pharmaceutiques. Un autre cas d’ADE peut être mentionné (je n’ai pas effectué de recherches approfondies). Il s’agit du vaccin tétravalent contre le papillomavirus, la cause première des cancers du col de l’utérus. Ce vaccin est administré aux jeunes filles en Suède depuis 2006. Or on assiste à une forte recrudescence de ce type de cancer. Est-ce une coïncidence ou un effet du hasard. Toujours est-il que les parents qui font vacciner leurs filles devraient réfléchir (source :https://www.lelibrepenseur.org/explosion-de-cas-de-cancers-du-col-de-luterus-chez-la-femme-suedoise-a-partir-de-lintroduction-du-gardasil-en-2006/ ). Si les peuples continuent à accepter d’être traités comme des animaux alors la civilisation occidentale est vraiment décadente …

Lien : https://www.mondialisation.ca/le-vaccin-pfizer-un-bilan-de-deux-rapports-largent-contre-la-mortalite/5675419 (en français et à lire absolument).