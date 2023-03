ARENH : « l’usine à électrons »

Par analogie avec l’expression populaire « usine à gaz » on peut appeler l’ARENH usine à électrons et vous allez comprendre, je l’espère, pourquoi et de quoi il s’agit. L’illustration ci-dessous est tirée du site Elucid et sa source est Nicolas Haag. Il s’agit bien d’un véritable « machin » inextricable décidé par la Commission de Bruxelles.

Quand on effectue une recherche sur le site du gouvernement français en entrant ARENH (accès régulé à l’énergie nucléaire historique) on trouve ceci : « Le dispositif de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique a été instauré par la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité dit loi NOME ». Je suis donc allé naturellement voir ce qu’était cette loi NOME (liens en fin de billet) et on trouve cette belle définition : « La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant organisation du marché de l’électricité, dite loi NOME, prévoit une réorganisation du marché de l’électricité pour permettre une ouverture effective du marché … ». N’importe qui commence à avoir des doutes. Si ces deux lois parues le même jours au Journal Officiel il y a un problème. Il s’agit apparemment de mettre en place une libéralisation (ce n’est pas explicitement mentionné) du marché de l’électricité exclusivement d’origine nucléaire. Dans ces conditions ces lois sont clairement destinées à pénaliser la compagnie d’Etat EDF qui détient et contrôle la production d’électrons d’origine nucléaire mais ni la production de ces même électrons avec du charbon, du fuel ou du gaz et encore moins l’électricité hydraulique. Il y a donc dans ces deux lois un but caché.

J’ai cherché sur internet s’il était possible de trouver des informations supplémentaires puisque ces lois ne sont pas tombées des nuages magiquement. Rien ! En réalité il faut se souvenir que les représentants du peuple français votent des lois proposées par le gouvernement or ces lois sont dans la très grande majorité issues de directives, on pourrait plutôt dire injonctions, émanant de la Commission de Bruxelles. Par voie de conséquence les députés et les sénateurs français ne sont que des chambres d’enregistrement des lois décidées par Bruxelles. Comme je nourrissais le projet d’écrire un billet au sujet de cette loi ARENH j’ai par hasard, aujourd’hui même (3 mars 2023) écouté un exposé de Loïc Le Floch-Prigent ancien président de Gaz de France qui connait parfaitement le dossier (troisième lien) sur la radio Europe-1 et j’ai compris que ces deux lois scélérates avaient été votées à la hâte car Bruxelles exigeait de casser le monopole de l’Etat français relatif à la production d’électricité en très grande majorité d’origine nucléaire. Et cet état monopolistique de fait déplait aux verts allemands qui ont fait pression sur la Commission de Bruxelles pour qu’elle menace la France d’une amende de 20 milliards d’euros si ce monopole n’était pas cassé. Sarkozy a refusé.

Il n’est fait mention nulle part sur tous les sites internet que j’ai tenté de retrouver de cette information. J’ai tendance à croire Le Floch-Prigent car tout semble plausible. Le capitaine de pédalo, successeur de Sarkozy, venait d’accéder au trône de l’Elysée et on ne pouvait attendre de lui rien d’autre que de dire oui à la Commission européenne, de se coucher pour ne pas obliger le pays à payer cette amende considérable qui aurait ajouté près de 20 % pendant une année à la contribution du pays au budget de l’Europe. Il est donc clair que l’usine à électrons illustrée ci-dessus est l’oeuvre directe de la Commission de Bruxelles sous la pression des Allemands qui préfèrent abriter des fusées américaines porteuses de bombes nucléaires sur leur territoires plutôt que des centrales nucléaires productrices d’électricité totalement décarbonée considérées comme dangereuses comme si les bombes n’étaient pas dangereuses. On touche là la logique des verts allemands, mais je n’en dirai pas plus.

Le système mis en place sous la dictée de Bruxelles est donc à l’évidence destiné à pénaliser EDF. Macron a fermé Fessenheim pour plaire aussi à la Commission de Bruxelles (et aux Allemands) et paradoxalement les aides aux entreprises françaises au bord de la faillite en raison de l’ « usine à électrons » mise en place vont coûter à la France beaucoup plus que 20 milliards d’euros car à ces aides il faut ajouter le manque à gagner de l’Etat quand 10000, peut-être 50000 petites entreprises, voire beaucoup plus, auront baissé le rideau. Mon pays natal sera alors mûr pour instaurer un collectivisme à la Lénine. La France est déjà très lourdement endettée, plus de 4 fois son produit intérieur brut si on prend en compte tous les « hors-bilan », ce pays n’est plus une démocratie puisque la censure est omniprésnte, … alors les Français ne posséderont plus rien mais seront heureux avec 700 euros par mois généreusement distribués par l’Etat collectiviste car il n’y aura plus d’autre choix.

https://www.cre.fr/Electricite/Marche-de-gros-de-l-electricite/acces-regule-a-l-electricite-nucleaire-historique

https://www.cre.fr/Pages-annexes/Glossaire/LOI-NOME

et aussi : https://www.youtube.com/watch?v=rMOG9tBi1Uo&ab_channel=OMERTA