Bientôt plus de pain en France ? Ce sera la révolution !

Le coronavirus a disparu, remplacé par les événement d’Ukraine dans les médias de grand chemin et la problématique du changement du climat est devenue presque secondaire. En réalité les lobbys de la protection de l’environnement n’ont pas lâché la barre. Le mouvement suit son cap inexorable vers la ruine des sociétés occidentales souhaitées par ces idéologues qui considèrent que le sauvetage d’une espèce de fleurs qui n’intéresse personne sinon quelques spécialistes inconnus est plus importante que le chômage de masse engendré par des mesures iniques d’harmonisation du marché européen de l’énergie ou l’interdiction de retenue collinaires de réserves d’eau pour l’agriculture. Nous vivons aujourd’hui dans un monde occidental surréaliste dans lequel l’homme est moins important que la réintroduction des ours ou des loups dont l’élimination fut l’une des préoccupations des générations qui nous ont précédé pour améliorer les conditions de vie du peuple en lui fournissant des denrées alimentaires de manière à inspirer confiance et à des prix abordables. La France, de par ses terroirs et l’ingéniosité de ses agriculteurs, a longtemps été le grenier de l’Empire romain puis de l’Europe. Aujourd’hui, en raison de mesures iniques issues des idéologies environnementales niant tout argument scientifique rationnel, la France est contrainte d’importer plus de 15 % de ses denrées alimentaires courantes, qu’il s’agisse de viande, de fruits et légumes ou de produits lactés, du jamais vu depuis que la France existe en tant que nation ou même que colonie romaine.

Ces mêmes défenseurs des petites fleurs et des papillons (il faudrait également considérer tous les insectes nuisibles) ont contribué à détruire le secteur agricole français. On parle maintenant avec insistance du marché européen de l’énergie car l’opinion publique a enfin compris que la France avait été bernée en ce qui concerne l’électricité par les écologistes allemands en raison de l’augmentation insupportable des faillites d’entreprises. Pour l’agriculture française on assiste au même phénomène avec l’interdiction des néonicotinoïdes, ce qui scientifiquement est une absurdité sous le fallacieux prétexte que quelques insectes pollinisateurs seraient affectés par ces produits phytosanitaires. Comme conséquence de ces décisions de la Commission européenne vendue aux lobbys « verts » l’état de l’agriculture française va atteindre un stade irréversible de dégradation.

Peut-être que le gouvernement français réagira quand le peuple commencera à ne plus pouvoir manger à sa faim. Il y a déjà en France dix millions de personnes qui sont nourries par le gouvernement avec des subventions ciblées, chèques restaurant payés par l’Etat, bons d’achat de denrées de première nécessité, … on oublie de le mentionner dans les grands médias. Dix millions tous âges confondus c’est énorme et ça coute une fortune en impôts pour tous les autres contribuables qui, eux également, vont devoir se serrer la ceinture. Je n’invente rien, ce sont des statistiques agrégeant les nécessiteux dont tous les étudiants font partie, les chômeurs de longue durée, les immigrés sans travail et les personnes seules ayant charge de famille. Et pendant ce temps-là les admirables terres arables françaises redeviennent le domaine des ronces et des orties ou sont vendues par milliers d’hectares à des fonds de pension américains … Il y a vraiment de quoi pleurer, d’autant plus que les ministres, dont celui de l’agriculture, sont des indigents intellectuels notoires ! À peine 30 % des terres agricoles françaises appartiennent aux agriculteurs qui les exploitent. Il y a de moins en moins de jeunes attirés par le nouveau métier (plein d’avenir) d’ouvriers agricoles et on les comprend. La métairie et le fermage ont toujours existé en France mais aujourd’hui il s’agit d’un phénomène de plus grande ampleur qui échappe au régulateur qu’est la SAFER (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural), un organisme qui a paradoxalement contribué à la situation actuelle en encourageant le remembrement des terres et en concentrant l’activité agricole.

Quand le peuple français souffrira de la faim, ce qui ne saurait tarder, alors le gouvernement en place fuira à Versailles pour échapper à la vindicte populaire. Ce n’était qu’une hypothèse qui rappelle douloureusement l’époque pré-révolutionnaire quand les Parisiennes allèrent chercher le Roi à Versailles car elles n’avaient plus de pain pour nourrir leurs enfants. Imaginez les fonds de pension américains achetant les riches terres de la Beauce. Que feront-ils du blé tendre si prisé des Français pour leur bon pain ? De l’alcool qu’ils rapatrieront avec profits dans leur pays ou qu’ils revendront sur les marchés. Voilà décrit en quelques lignes l’avenir de l’agriculture française …