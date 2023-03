Politique fiction. Les Européens ont creusé leur tombe

J’ai toujours été fasciné par la justesse des analyses de Paul Craig Roberts et j’ai retrouvé sur mon blog la traduction par mes soins de ses articles parus après les évènements de Maïdan. Il faut les relire aujourd’hui dans le contexte géopolitique actuel pour mieux comprendre que les pays européens ont décidé précisément le contraire : refuser de comprendre ce qui les attend au terme du conflit ukrainien (liens en fin de billet). Les Européens ont creusé leur tombe en obéissant aux ordres de Washington et la preuve la plus évidente de ce renoncement à leur souveraineté est la totale absence de réaction tant de l’Allemagne que de la France devant le sabotage délibéré des gazoducs Nord-Stream par les Américains avec une aide anecdotique de la Norvège qui avait néanmoins un intérêt à profiter de l’augmentation des cours du gaz pour réaliser quelques profits supplémentaires avec celui qu’elle extrait et vend.

Le rapprochement sino-russe est maintenant acté, rapprochement catalysé par l’attitude hégémonique agressive des Etats-Unis. Les évènements d’Ukraine ont révélé ce rapprochement et il est maintenant tout à fait clair que les USA ne pourront pas agir contre la Chine, soutenue maintenant par la Russie qui dispose du plus grand arsenal nucléaire et de vecteurs supersoniques imparables. La donne a changé et les Européens n’ont toujours pas réalisé que leur simple survie ne dépend plus des Américains mais d’eux-mêmes. Avant le sabotage des gazoducs et la prise de Marioupol par les forces armées du Donbass appuyées par l’armée russe il était encore temps pour les Européens de décider de leur propre chef des négociations de paix. L’opportunité n’a pas été saisie et les Européens ont préféré continuer à creuser leur tombe.

La Russie sortira victorieuse de ce conflit, elle ne peut pas se permettre le contraire car il s’agit de son existence. L’Europe sera la première victime et n’aura plus qu’à mourir lentement, sa tombe est déjà creusée ! Il n’est pas certain que la Russie aille jusqu’à Odessa en rejoignant ainsi la Transnistrie mais les négociations de paix seront douloureuses aussi pour l’Ukraine. Ce pays a déjà perdu plus de 12 millions d’habitants, il perdra aussi de nombreux territoires revendiqués par la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie et incluant naturellement les trois Républiques du Donbass russophone qui ont demandé leur rattachement à la Fédération de Russie. La Moldavie pourrait également être perdante dans ces négociations puisque la Roumanie revendiquera jusqu’à une partie de la Bessarabie. Quant au problème de la Transnistrie et de la Moldavie il y aura beaucoup de problèmes déroutants à résoudre. Les diplomates auront fort à faire car la situation est très complexe ethniquement, linguistiquement et religieusement parlant.

Un préalable absolu devra être le respect du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes qui est inscrit dans la Charte des Nations-Unies, droit qui n’a pas été respecté à la suite des consultations populaires de Crimée et des Oblasts du Donbass. Il est possible d’ailleurs que les Etats-Unis ne soient pas invités à ces négociations puisqu’elles ne concerneront que les pays riverains de l’actuelle Ukraine.

Les conséquences de la fin du conflit ukrainien auront sans aucun doute des conséquences internationales que je ne vais que mentionner, selon mon point de vue qui est naturellement fictif ci-après : dissolution de l’OTAN, disparition de l’hégémonie du dollar, retour à un système monétaire international adossé sur l’or et non sur la dette américaine qui pénalise tous les pays du monde, possible démilitarisation de l’Europe avec des accords solides de non-agression avec la Chine et la Russie, repliement des Etats-Unis qui pourront enfin s’occuper de leurs affaires intérieures déliquescentes, démilitarisation de ce qui restera de l’Ukraine, révision du statut de l’Organisation des Nations-Unies, et peut-être finalement une décision unanime de tous les pays nucléarisés de détruire définitivement leurs arsenaux nucléaires. J’ai encore le droit de rêver et d’exprimer mon opinion …

https://jacqueshenry.wordpress.com/2015/05/16/le-point-de-vue-geopolitique-de-paul-craig-roberts-pas-rejouissant/ et https://jacqueshenry.wordpress.com/2018/03/30/billet-dhumeur-geopolitique-le-poker-menteur-des-3-grands/

Lire aussi l’article de Yannick Colleu paru sur le site Réseau International :https://reseauinternational.net/en-route-vers-un-nouvel-ordre-monetaire/ et voir ce documentaire : https://www.youtube.com/watch?v=zsYQovhPugs&ab_channel=MoneyRadar