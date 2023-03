Chronique cinématographique : le premier long métrage de Costa-Gavras

Tous les cinéphiles connaissent l’immense talent de ce réalisateur qu’est Costa-Gavras mais le public en général ignore par quel hasard il débuta sa carrière de grand réalisateur. Ce chef-d’oeuvre est sorti sur les écrans en 1965 en version française puisqu’il fut tourné à Paris et il remporta un vif succès car il était novateur. L’action d’un film policier d’enquête criminelle était le plus souvent lente pour alimenter l’émotion et amplifier l’aspect dramatique de l’intrigue. Le film « Compartiment tueurs » bouscule ces règles établies de par l’action soutenue du début à la fin du film. Inspiré d’un éponyme roman de Sébastien Japrisot, dont l’auteur est également celui du script du film, la naissance de Compartiment tueurs est le résultat d’une rencontre entre Costa-Gavras, Yves Montand et Simone Signoret au cours du tournage du film de René Clément « Le Jour et l’Heure » dont il était assistant réalisateur.

L’action dans ce film est d’une densité à couper le souffle, pas un instant on ne peut réfléchir car les évènements se précipitent à une telle vitesse qu’il n’y a aucun répit pour tenter de trouver qui est le meurtrier de la femme trouvée morte dans le train de nuit Marseille-Paris. Tous les acteurs sont connus et cette distribution ébouriffante fait la part belle à de jeunes acteurs qui deviendront ensuite pour la plupart d’entre eux des célébrités. Les personnages centraux du film sont donc Yves Montand, Simone Signoret, Michel Piccoli, Monique Chaumette et il y a aussi Pierre Mondy, Jean-Louis Trintignant, Charles Denner, Bernadette Lafont et, les deux autres personnages centraux du film, Jacques Perrin et Catherine Allégret. Une distribution hors du commun qui fit naturellement le succès du film tant en France qu’aux Etats-Unis, pays dont le public était plutôt habitué à la lourde angoisse se dégageant des œuvres d’Hitchcock ciselées dans une mosaïque de rebondissements subtils pouvant faire frissonner les spectateurs. Dans le film de Costa-Gavras ce spectateur n’a pas le temps de frissonner car il est emporté par la vitesse de l’action.

À mon humble avis de cinéphile que j’ai toujours été depuis ma vie estudiantine, ce film est un pur chef-d’oeuvre comme beaucoup de réalisations françaises des quelques décennies d’après-guerre qui ont vu l’apparition et la confirmation de grands personnages du cinéma comme Gabin, Charles Vanel, Paul Meurisse ou encore Danièle Darrieux. J’avoue que je ne me lasse pas de voir et revoir ces trésors du cinéma français de cette époque. D’aucuns diront que je suis poussiéreux dans mes goûts et pourtant la France a produit quelques-uns des plus beaux films précisément à cette époque-là. À découvrir ou revoir.

Quelques captures d’écrans pour que les amateurs se souviennent de ce chef-d’oeuvre.