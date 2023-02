Coup d’oeil sur la Polynésie française

La Polynésie française (territoire d’outre-mer français, TOM) occupe une zone économique maritime exclusive d’un seul tenant la plus étendue du monde après la Russie dans l’Océan Arctique, plus de 4,5 millions de km2

La Polynésie compte 304000 habitants, l’équivalent de la ville de Montpellier. La seule île deTahiti concentre 280000 habitants et Papeete, la commune de cette ville, seulement 27000 habitants officiellement, tout le pourtour de l’île étant densément habité. Trente-cinq pour cent de la population de Tahiti vit sous le seuil de pauvreté tel que calculé pour la France métropolitaine mais comme la vie est environ 30 % plus onéreuse qu’en métropole autant dire que ces pauvres sont vraiment pauvres.

Voici une vue prise depuis le balcon du studio que je loue dans une résidence pour seniors. On y remarque un amoncellement de maisons entassées les unes contre les autres avec des toits plus ou moins rouillés. Ces quartiers de taudis densément peuplés sont impénétrables et occupés par de vrais pauvres qui survivent en vendant principalement de la marijuana cultivée illégalement dans les montagnes.

Pour vous donner une idée de cette situation sociale mon médecin généraliste totalise plus de 500 consultations impayées depuis 8 ans. Faites le calcul à 4000 xfp (franc pacifique) la consultation, 35 euros, ce qui ne veut rien dire puisque la vie y est très chère si on ne se contente pas des produits locaux et des denrées alimentaires de base non taxées, tout le reste est aussi cher qu’à Tokyo ! Tout ce qui arrive par bateau subit un octroi de mer puis des taxes diverses pour financer le territoire mais les indigents sont apparemment ignorés. Je suis un buveur de bière et ça me coute une fortune mais il faut relativiser, je dispose d’une retraite qui me classe ici parmi les personnes aisées. Le salaire minimum est de 55000 xfp, à la louche 500 euros. Quand ma coiffeuse originaire des Tuamotu m’a appris ça heureusement que j’étais assis. Elle m’a proposé de l’accompagner dans son atoll d’où elle est originaire mais je lui ai demandé un délai de réflexion.

Ici en Polynésie on ne parle plus du coronavirus mais il faut bien entretenir la peur sanitaire. Les cas de SIDA sont soigneusement répertoriés par la presse locale qu’il m’arrive parfois de parcourir.

Il y a quelques jours j’ai bavardé avec un vieux papi chinois qui habite ici depuis 50 ans. Il tient une petite boutique où on trouve un peu de tout. La minorité chinoise représente 10 % de la population de Tahiti. Elle contrôle un nombre considérable de petits commerces et des petites entreprises locales comme des salons de coiffure, des restaurants qui sont plutôt de sordides gargottes, les vendeurs de voitures d’occasion et les vendeurs de tissus comme les paréos directement en provenance de Chine. On rencontre des Chinois dans toutes les villes portuaires du monde, de même qu’on trouve des prostituées pour contenter les marins, mais c’est une autre histoire. Comme dans toutes ces ville portuaires, les Chinois sont discrets, vivent en communauté, ne se métissent pas et travaillent beaucoup plus que les autochtones.

J’ai enfin découvert un autre produit local supposé être de grande qualité et comme pour les fameuses perles noires de Polynésie j’ai été secoué par une grande désillusion. Il s’agit de l’huile de tamanu. Le tamanu (Calophylum inophylum) est un arbre imposant qui pousse près des rivages marins dans toutes îles du Pacifique et de l’Océan Indien. Cet arbre produit des noix contenant une amende de la taille d’une grosse noisette ou d’un gros pois chiche. Ces amendes doivent être séchées au soleil pendant environ 6 journées pour produire de l’huile après pressage. Il s’agit exactement du même protocole que pour le coprah. Collecter les noix, les casser, extraire les amendes, les sécher au soleil puis les presser lentement à froid justifie le prix élevé de cette huile, au détail dans une pharmacie environ 300 dollars le litre. Il se trouve que je connais particulièrement bien cette huile puisque j’avais par le passé créé une entreprise avec un partenaire local lorsque j’habitais à Port-Vila au Vanuatu. Notre entreprise avait produit environ 2500 litres de cette huile aux propriété étonnantes et encore mal expliquées telles que fongicides, viricides, bactéricides, cicatrisantes, analgésiques et j’en passe. Elle contient plus de 60 composés chimiques différents, selon un chimiste que j’avais contacté à l’Université de Montréal, qui constituent une mine pour des laboratoires pharmaceutiques désireux de développer de nouveaux médicaments. Cependant ce type de recherche est particulièrement complexe.

Bref, il y a des sites de production de cette huile dans les Îles sous le vent ici en Polynésie. J’ai récemment fait un exposé détaillé à un investisseur américain qui désirait se lancer dans cette production lucrative mais je l’ai mis en garde immédiatement. S’il veut réaliser des profits rapidement qu’il fasse comme les petites entreprises locales qui ne respectent pas la qualité de cette huile. Ici elle est pressée à chaud et je doute qu’elle soit pure car elle est beaucoup plus fluide que cette que je produisais moi-même au Vanuatu, production qui respectait le protocole de séchage et pressage à froid impératif. Sa couleur n’est pas verte comme celle de l’huile d’olive vierge de haute qualité mais brun-pâle, toutes les caractéristique d’une huile frelatée.

Comme pour les perles noires la Polynésie est le domaine de quelques aventuriers sans scrupule qui veulent réaliser des profits aussi vite que possible en vendant des produits totalement dénaturés et frelatés. Voilà l’évolution qu’ont pris certains produits de la pharmacopée traditionnelle en raison de cette recherche du profit immédiat. On vit dans un monde de plus en plus écoeurant …