Le franc-parler de ce vieux Paul m’étonnera toujours …

« La civilisation occidentale est agonisante » (20 février 2023) Paul Craig Roberts

Dans les années 1960, l’Europe était européenne. L’Allemagne était allemande. La France était française. L’Italie était italienne. Les Pays-Bas étaient néerlandais. La Suède était suédoise. L’Espagne était espagnole. Les nationalités ethniques distinctes ont donné à l’Europe beaucoup de diversité. Aujourd’hui, tous ces pays sont des tours de Babel comme les États-Unis et le Canada. Même au début du XXIe siècle, les immigrants envahisseurs ne représentaient que 1,6 % de la population espagnole. Vingt ans plus tard, les immigrants envahisseurs représentent 15 % de la population. Les immigrants envahisseurs représentent 26 % de la population allemande ( https://www.dw.com/en/german-population-of-migrant-background-rises-to-21-million/a-54356773 )

Les immigrants envahisseurs se concentrent dans les villes. Selon ce rapport (https://qz.com/337508/london-has-more-people-than-ever-and-44-are-ethnic-minorities ) en 2015, « 44 % de la population de Londres était composée de Noirs et de minorités ethniques », contre 29 % en 2001. En 2020, le pourcentage d’immigrants envahisseurs était passé à 55 %. La capitale de la Grande-Bretagne n’a plus de population à majorité britannique.

Un rapport de migrationwatchuk.org indique que la population née à l’étranger en Grande-Bretagne a doublé entre 2001 et 2020. « La majorité des habitants de Londres (55 %), de Slough (69 %), de Leicester (58 %) et de Luton (57 %) sont d’origine ethnique minoritaire (EM). La part des marchés émergents dans le centre de Londres était de 60 % en 2016, de 48 % à Birmingham et de 42 % à Manchester. »

De nombreuses autres villes anciennement britanniques ont connu d’importantes transformations démographiques (https://www.migrationwatchuk.org/briefing-paper/493/immigration-and-population-change-in-the-uks-towns-and-cities ).

L’évolution démographique dans les anciens pays européens a eu un effet dramatique. Les Anglais ont maintenant Sadiq Aman Khan d’origine pakistanaise comme maire de Londres. Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, est d’origine indienne. Les deux hommes sont peut-être plus britanniques que l’ethnie britannique elle-même, mais néanmoins les positions les plus élevées cessent d’être détenues par l’ethnie britannique.

Les vrais changements se produisent au niveau du quartier et de la ville. Par exemple, Rotherham, une population de 265 000 habitants, autrefois une puissance industrielle britannique prospère, a été envahie par des immigrants-envahisseurs pakistanais.

Theodore Dalrymple rapporte dans le City Journal (hiver 2023) et dans les rapports de la BBC ici ( https://www.bbc.com/news/uk-england-south-yorkshire-28939089 ) que, au cours du XXIe siècle, au moins 1 400 jeunes filles britanniques d’origine blanche d’à peine 11 ans ont été leurrées. enlevées, détenues en captivité et violées par des gangs d’hommes pakistanais. Les enfants ont été battus, aspergés d’essence et menacés d’être incendiés, et ont été victimes de trafic dans d’autres villes. Certains ont été assassinés et d’autres sont morts d’une surdose d’héroïne. Une jeune fille de 16 ans, enceinte de ses multiples viols, a été poignardée 40 fois et jetée dans un canal par deux jeunes Pakistanais. L’un a été acquitté. L’autre a été condamné à 17,5 ans de prison. Julian Assange, condamné pour aucun crime, est emprisonné en Grande-Bretagne depuis une décennie. La justice britannique traite les diseurs de vérité plus durement que les meurtriers d’enfants.

Comme les années passent rien n’a été fait par la police ou les autorités. Selon Dalrymple, « il s’avère que le vrai problème pour le Rotherham Metropolitan Borough Council était de savoir comment couvrir la situation ». Les autorités craignaient que si la nouvelle se répandait, cela discréditerait la politique d’immigration du gouvernement. La police avait peur d’être accusée de racisme pour avoir protégé les filles blanches des personnes de couleur. Comme les femmes blanches en Suède, la population blanche britannique de Rotherham vit dans la terreur dans son propre pays. Le « Camp des Saints » (Jean Raspail, 1973) a prédit l’histoire de Rotherham.

C’est la même chose dans de nombreuses villes européennes et américaines. Il y a des régions dans lesquelles aucun Blanc n’ira. Comme la peur des accusations racistes entrave l’application de la loi, même les quartiers blancs de classe supérieure, comme Buckhead à Atlanta, sont en proie à des cambriolages. L’horreur et la terreur sont dissimulées par les libéraux blancs et les publicités commerciales comme diversité joyeuse et multiculturelle. Les gouvernements des pays de moins en moins blancs ne sont plus capables de réalisme. Les Blancs sont trop repliés sur eux-mêmes pour s’organiser et se protéger. Ils se rendent compte que les gouvernements de leurs pays sont contre eux et que toute tentative d’organisation par des Blancs sera qualifiée de « groupe insurrectionnel suprématiste blanc » et que ses dirigeants et ses membres seront arrêtés. Aujourd’hui, les Blancs diabolisés et non protégés sont dans la même situation que les Juifs en Allemagne nazie. Le fait que les blancs sont encore une majorité de la population globale des pays n’a pas d’importance car ils sont empêchés de s’organiser. Ils ne peuvent même pas protester contre leur sort sans être qualifiés de « racistes ». En fait, beaucoup de Blancs sont incapables de reconnaître leur situation. Le darwinisme social est réel après tout, et les blancs ont prouvé qu’ils ne sont pas les plus aptes à survivre.

Note. Je rappelle à mes lecteurs que Paul Craig Roberts est un vieux briscard (83 ans) de la politique américaine puisqu’il fut conseiller du secrétaire au Trésor durant l’administration Reagan, ancien éditeur associé du Wall Street Journal et du New-York Times. Auteur de nombreux livres, il défraye la chronique en publiant sur son blog de nombreux papiers qui mettent le doigt là où ça fait mal si on peut dire les choses ainsi. Contributeur des sites CounterPunch et GlobalResearch il a aussi fait des apparitions sur la chaine Russia Today. Il est un ami intime de Diana Johnstone (89 ans), écrivain spécialisée dans les analyses géopolitique. Elle s’est particulièrement intéressée à l’intervention otanienne en Yougoslavie. Diana Johnstone réside à Paris, un peu comme Seymour Hersh elle a révélé de nombreux scandales perpétrés par l’armée américaine dans tous les coins du monde. Malheureusement ces grands représentants de la génération dont je fais un peu partie disparaissent et leurs successeurs sont souvent insipides …