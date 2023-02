Vu sur la toile ce jour.

Ici, à l’heure où j’écris ce bref billet, nous sommes toujours le 23 février 2023, date de Polynésie française, à la veille du premier anniversaire de l’intervention spéciale russe dans les républiques indépendantes autoproclamées du Donbass dont le processus d’autodétermination aurait normalement du être reconnue par le secrétariat général de l’ONU conformément au statut de cette institution : Point de vue excellentissime de Pierre-Yves Rougeyron :

Codicille 1. Selon EurasiaReview, reprenant un article du South China Morning Post, le Mossad aurait évalué le nombre de morts respectivement des armées ukrainiennes et russes (+ milices du Donbass + unités Wagner) les suivantes :

Ukraine : Entre 140000 et 180000 morts, groupe russophone tel que détaillé ci-dessus : Entre 14000 et 22000 morts. L’information a été également reprise par la Turquie et brièvement mentionnée d’ailleurs par Jacques Baud.

Cette information souligne le fait que ni Israël (Bennett a été exclu par les ultra-nationalistes religieux israéliens pour cette raison) , ni la Turquie ni la Chine n’ont pu concrétiser le projet de négociations qu’ils préparaient pour mettre un terme au conflit ukrainien. L’échec de ce projet de traité de paix a été torpillé par les Américains avec l’assentiment aveugle des Européens. À ce propos je n’ai pas pu retrouver ces informations qui sans doute ont été censurées ou supprimées car elles sont dérangeantes. C’est la raison pour laquelle j’ai mentionné ces informations au conditionnel bien qu’elles aient été pourtant reprises, je le répète, par Jacques Baud …

Codicille 2. La Chine et la Corée du Nord disposent de milliers de chars de fabrication soviétique parfaitement entretenus et que ces trains entiers parcourent l’est de la Russie correctement camouflés pour ne pas être repérés par les satellites espions occidentaux pour venir soutenir l’armée russe avec naturellement l’ensemble de la logistique d’entretien et de fourniture de munitions. Ces chars sont directement utilisables malgré leur conception ancienne. À propos du Transsibérien cette ligne ferroviaire est en cours de doublement sur toute sa longueur dans le cadre du projet «Belt and Road » chinois avec des diverticules vers l’Iran et la Turquie … le monde change. Et en bonus cette vidéo qui confirme mes informations :https://www.youtube.com/watch?v=Q1MtY0HwTK8&ab_channel=LigneDroite%E2%80%A2LamatinaledeRadioCourtoisie(Bernard Wicht reprend les chiffres du Mossad et mentionne jusqu’à 350000 morts et blessés au sein de l’armée ukrainienne depuis le début des évènements …).