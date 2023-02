Le tremblement de terre qui a dévasté le sud de la Turquie et le nord de la Syrie a eu lieu sur une zone d’affrontement entre deux plaques tectoniques. La région est régulièrement victime de secousses sismiques comme l’historiographie l’a décrit au sujet de la destruction de la ville d’Alep il y a plusieurs siècles. Le grand tremblement de terre du 11 mars 2011 qui dévasta le Japon a été classé de catégorie 9,2 (https://en.wikipedia.org/wiki/2011_Tōhoku_earthquake_and_tsunami ). Qu’elle est la signification de cette classification : Il s’agit d’une échelle reliée directement à l’énergie dissipée par le séisme. Cette énergie s’exprime en Joules et l’échelle dite de Richter est logarithmique. Schématiquement chaque degré de cette échelle correspond à une augmentation de l’énergie dissipée en Joules multipliée par un facteur 32. Si le nombre de tremblements de terre est le plus fréquent en Indonésie, rapporté à sa surface de l’archipel le Japon est le pays où la sismicité est la plus importante au monde et dans ce pays l’échelle de Richter a été adaptée entre les degrés 4,5 et 7,5 pour mieux décrire la sismicité locale. Le Vanuatu est exceptionnellement soumis à des tremblements de terre compte tenu de l’exiguïté de l’archipel parcouru par une multitude failles. Enfin il existe des tremblements de terre prouvés sans aucun doute possible comme étant provoqués par l’activité humaine par exemple aux Pays-Bas avec l’exploitation du gisement gazier de Groningue et aux USA avec l’exploitation de pétrole et de gaz par fracturation hydraulique des roches mères schisteuses ou encore avec de petites exploitations de géothermie comme en Alsace.

La sévérité ressentie d’un tremblement de terre dépend de la profondeur de l’épicentre de la secousse, de son étendue, de la durée de la secousse et du type des ondes sismiques accompagnant la secousse. Un tremblement de terre de catégorie 8,6 va libérer autant d’énergie que 10000 bombes nucléaires du type de celle utilisée par les Américains pour rayer de la carte la ville d’Hiroshima. La puissance de la bombe larguée sur la ville le 6 juin 1945 correspondait à celle produite par l’explosion de 16000 kilos de TNT, soit environ 67 TerraJoules (TJ). Un tremblement de terre de magnitude 8,6 sur l’échelle de Richter libère donc autant d’énergie que 10000 bombes nucléaires type Hiroshima. Divisons à la louche par un peu moins de 16, la moitié de 32, le facteur multiplicatif de l’échelle de Richter (je ne possède pas de calculette pour calculer le nombre exact puisque l’échelle est logarithmique) pour arriver à la magnitude du séisme qui a secoué récemment la Turquie et la Syrie, on obtient donc une énergie dissipée par cette secousse équivalente à celle libérée par l’explosion d’une quinzaine de milliers de tonnes de TNT, soit 15 méga tonnes. Pour provoquer un tel tremblement de terre il aurait fallu procéder à une intervention humaine consistant à creuser un puits d’au moins 50 centimètres de diamètre de 5000 mètres de profondeur, y introduire une bombe nucléaire ou thermonucléaire (elles sont plus compactes), reliée par un câble pour déclencher l’explosion, remplir le puits de béton et appuyer sur le bouton rouge pour déclencher le séisme.

J’ai lu dans la presse de grand chemin que ce séisme avait été provoqué par une intervention humaine, c’est dire à quel point d’invraisemblance les délires des journalistes en mal d’inspiration sont arrivés pour réaliser des « scoops ». Leurs émoluments sont-ils proportionnels à leur ignorance ou à leur stupidité ? C’est exactement le même phénomène qui se produit pour le réchauffement du climat, pour l’utilisation de pesticides et pour la culture des plantes vivrières génétiquement modifiées ou encore pour la dangerosité de l’énergie nucléaire civile et même celle des pétulances des bovins. Sans oublier l’amalgame ridicule au sujet des sécheresses, des inondations, des cyclones dévastateurs, de la fonte des glaces, des ours blancs, des baleines … des mélanges sans signification commandés par un pouvoir occulte supranational qui veut asservir les populations. Tous ces journalistes « à sensation » ne connaissent pas un traitre mot de ce dont ils parlent. Leurs sources d’information sont des dépêches d’agence qui elles-mêmes collectent des informations provenant de n’importe quelle source, qu’il s’agisse de feuille de chou locale, d’articles tendancieux sortis de l’imagination d’ONGs obscures ou d’organismes officiels dont la mission est aussi de terroriser les peuples. Le journalisme est devenu ainsi une arme de destruction massive de l’opinion, il maintient la peur et la terreur des populations qui deviennent alors malléables par le pouvoir politique et acceptent n’importe quelle privation de liberté pour leur survie. Il paraît que l’horloge de décomptage de l’avenir de la planète est arrivée à quelques nanosecondes de l’apocalypse. On a repoussé les limites de la bêtise humaine comme le télescope James Webb a déjà reculé la limite de l’Univers de quelques milliards d’années-lumières en analysant des lentilles gravitationnelles se situant à plus de dix milliards d’AL du télescope lui-même et dans l’analyse des « red-shifts » de galaxies géantes (objet d’un prochain billet). Einstein disait que pour se faire une idée de l’infinie bêtise de l’homme il suffisait de penser à l’infinie dimension de l’Univers.

Pour pouffer de rire voici le lien : https://odysee.com/@Réseauinternational:5/RI-Zap-du-20.02%C2%A0–Nous-avons-assisté-à-la-provocation-de-tremblements-de-terre-sur-commande:5 mais cette « fake-news » enfle à tel point que le site réseau voltaire a repris la nouvelle toujours sans se poser de questions rationnelles :

https://www.voltairenet.org/article218884.html et aussi https://www.voltairenet.org/article218892.html . Stupéfiant, non ?