Deux brèves : Francis Boyle et les plus vieilles traces d’outils il y a 3 millions d’années

Francis Boyle : un gros pavé dans le marigot des institutions internationales, en particulier l’OMS !

Interviewé par Xavier Azalbert, ce juriste américain, une grosse pointure, expose dans cet exposé son point de vue au sujet de la pandémie de coronavirus et la position de l’OMS, de la DARPA, Fort Dietrick, le P4 de Wuhan, et bien d’autres institutions et personnalités dont Antony Fauci dans cette sombre histoire qui prit sa source il y a de nombreuses années avec les manipulation de germes pathogènes par les armées pour mettre au point des armes biologiques. Avec la pandémie coronavirale le monde entier a été, à son corps défendant plongé dans cette problématique. Le rôle de l’OMS, pour Boyle l’organisme international le plus corrompu, est majeur et va amplifier dans les prochains mois. Je conseille vivement mes lecteurs à se plonger dans l’audition de ce debriefing. Je salue au passage Xavier Azalbert qui est à la tête d’un des rares médias français choisissant des sources d’information que tous les autres « informateurs » négligent sur ordre des autorités politiques. Faites vite car cette entrevue a toutes chances d’être censurée !

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/le-traite-sur-les-pandemies-e-l-oms-instaureront-un-etat-mondial-policier

Bien avant l’apparition d’Homo sapiens sapiens nos lointains ancêtres mi-hommes mi-singes …

Des fouilles d’archéo-paléontologie effectuées au bord du Lac Victoria au Kénya débutées en 2016 ont montré la présence d’un site de boucherie organisée pour débiter des hippopotames et toutes sortes d’autres gibiers. Le site a été précisément daté par la technique uranium/thorium/hélium à environ 3 à 2,8 millions d’années avant l’ère commune. Des éclats de silex ont été retrouvé sur ce site ainsi que des traces de feu et tous ces restes prouvent que nos lointains ancêtres maîtrisaient le feu, la confection d’outils de boucherie et l’abattage de gros animaux qui devait être le résultat d’une chasse collective organisée. À quoi ressemblait cet ancêtre correspondant à celui qui est appelé Homo parenthropus, que mangeait-il ? Pour la chasse au gros gibier il est clair que les femmes (femelles?) restaient à l’écart, c’est à peu près tout ce que l’on peut imaginer. La confection d’outils de découpage de la viande et de décharnement des os devait être du ressort des hommes mais pour l’entretien du feu il s’agissait probablement d’une tâche partagée.

L’étude minutieuse du site a permis de retrouver deux dents « humaines » et l’étude isotopique de ces dents a clairement indiqué que ces hommes se nourrissaient essentiellement de viande avec un petit détail tout de même, le rapport entre les isotopes 12 et 13 du carbone étudié dans les deux uniques molaires a indiqué que les animaux abattus étaient des animaux brouteurs compte tenu du fait qu’il est possible de différencier par l’étude de ces deux isotopes de quel type de plantes ces derniers se nourrissaient.

La forme des molaires retrouvées montre enfin que le maxillaire était robuste et la dentition bien adaptée pour mastiquer des aliments de consistance solide et robustes. Le travail de boucherie a été bien précisé avec l’étude des entailles de ces outils rudimentaires sur les os des animaux tandis que la récupération de la moelle des os long était méticuleusement effectuée, ces os long étant systématiquement brisés en petits fragments permettant d’atteindre avec facilité cette moelle. D’autres sites du même type étudiés en Ethiopie dans la région du triangle des Afars ont été également datés avec précision. Ils sont tous postérieurs de près de 400000 ans à celui de Nyayanga dans la péninsule de Homa, diverticule du Lac Victoria, le site de la présente étude. La culture Oldowan dérivée des découvertes dans la région de la gorge d’Olduvai en Tanzanie est maintenant « déclassée » par cette découverte la plus ancienne connue à ce jour.

Une telle découverte conforte la thèse maintenant admise que l’homme moderne est le fruit d’une lente évolution à partir d’un ancêtre commun avec les grands singes et cette évolution fut relativement rapide, une dizaine de millions d’années, mais cette dernière remarque de ma part est purement spéculative. Et j’en assume l’entière responsabilité …

Illustrations : Smithonian Institution, et liens suivants :https://www.science.org/doi/10.1126/science.abo7452?adobe_mc=MCMID%3D23240271894792280002703349530301608848%7CMCORGID%3D242B6472541199F70A4C98A6%2540AdobeOrg%7CTS%3D1677098931et pour les lecteurs exigeants un exposé sur la datation U/Th/He :https://www.geo.arizona.edu/~reiners/arhdl/longer.htm